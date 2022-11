Pavković: Brisel nema instrumente da Beograd i Prištinu natera da se dogovore

U Briselu ništa novo, to jest nema napretka u dijalogu, a kako je posle susreta sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem izjavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić – srpska strana je - za razliku od Prištine - bila konstruktivna.

Albanska nije htela da prihvati nijedan predlog, rekao je Vučić, a Miloš Pavković iz Centra za evropske politike ističe da je najveći problem u Srbiji što ima samo jedan izvor – ono što kaže predsednik Srbije i to “pod pretpostavkom da je ono što je on rekao istina”.

“Oko jedne stvari imamo napredak, a to je da je Aleksandar Vučić izjavio da Srbija neće više izdavati KM tablice, jer je to bila molba koja je došla od Borelja. On je zamolio i Prištinu i Beograd da se uzdrži od izdavanja novih tablica, a Prištinu da ne kažnjava vozače koji imaju KM tablice. Vučić je rekao da će se Beograd pridržavati te preporuke i ostaje na Prištini da vidimo da li će i oni poslušati preporuku šefa diplomatije EU ili će nastaviti sa unilateralnim akcijama kao do sada”, rekao je Pavković u razgovoru za Glas Amerike.

S obzirom da je tema razgovora u Briselu bila i povratak Srba u institucije Kosova, Pavković ističe da to što je devet kandidata sa Srpske liste nedavno ponovo uzelo mandat u parlamentu Kosova ne treba smatrati povratkom u institucije:

“To je više taktiziranje. Ovo je jedna određena institucija, zapravo to je Skupština Kosova u kojoj su zamenici ovih devet poslanika koji su podneli ostavke preuzeli funkciju i odmah nakon toga napustili institucije. Dakle oni ne učestvuju u radu institucija, već je to više bio taktički potez kako bi onemogućili Prištinu da možda tu instalira neke članove parlamenta iz redova srpskog naroda, a koji nisu na Srpskoj listi”, kaže Pavković i dodaje da u svim drugim institucijama – od opština, sudova, tužilaštva ili policije bojkot Srba ostaje na snazi.

Prema njegovim rečima ovo nije prvi put da nema dogovora, ali je prvi put da dogovor nije postignut u uslovima visokih tenzija na severu Kosova:

“To je ono što zabrinjava, jer mi imamo izjave i sa severa Kosova o naoružanim grupama ljudi koje su spremne da pruže otpor. Videli smo i izjavu glavne urednice portala Kossev koja kaže da je moguć neki ograničeni sukob u slučaju nepostizanja dogovora, a dogovor nije postignut. Tako da je to sada ono što je najproblematičnije i mislim da će narednih 24-48 sati biti ključni po tom pitanju, da vidimo da li u nekom najgorem scenariju može doći i do nekog oružanog konflikta kao rezultat toga što nije bilo dogovora u Briselu”.

Sagovornik Glasa Amerike veruje da Brisel ima nekakve operativna saznanja sa terena i da je ovim pomalo iznenadnim sastankom pokušao da deluje preventivno i spreči eventualne sukobe:

“Sa druge strane očigledno je da Brisel nema dovoljno istrumenata da izvrši pritisak ni na Beograd, ni na Prištinu da ispoštuju i prethodno potpisane dogovore, ali i da ih navede da nastave dijalog i proces normalizacije odnosa. Prosto, na početku samog dijaloga perspektiva članstva je bila ono što je bilo glavna snaga Brisela i glavna šargarepa i za Beograd i za Prištinu da nastave pregovore. Sada je jasno i Beogradu i Prištini da članstvo nije na vidiku i ne postoji motivacija na njihovoj strani da potpisuju nove sporazume”, kaže Pavković i ističe da postoji još nada da Amerika pogura stvari napred:

“Ono što je problematično jeste da je Kurti pokazao naposlušnost i tvrdoglavost čak i prema savetima koji dolaze iz Vašingtona. Očigledno da Vašington do sada nije koristio sve instrumente pritiska koje oni imaju na Prištinu, ali očigledno da će morati da dodatno izvrše pritisak na Kurtija kako bi proces uopšte mogao biti otkočen”.

Na kraju Pavković kaže da ne bi trebalo očekivati sukobe za Novu godinu, ali je veliko pitanje hoće li dijalog i normalizacija odnosa Srbije i Kosova biti nastavljena.

“Ostaje nada da će obe strane ostati uzdržane da neće povlačiti unilateralne poteze koji mogu da dovedu do oružanog konflikta, jer bi to bilo pogubno i za Beograd i za Prištinu, a najviše za stanovnike koji žive na severu Kosova, jer će oni u tom slučaju sigurno ispaštati najviše”.