Miletić: Glasno ćutanje države o LGBT zajednici

Peta godišnjica postojanja i rada Prajd info centra u centru Beograda obeležena je izložbom fotografija i tribinom o položaju LGBT zajednice u Srbiji. Sve je počelo kao eksperiment, ali danas info centar radi u punom kapacitetu i otvoren je svaki dan u godini, kaže za Glas Amerike direktor Civil rajt difendersa Goran Miletić:

“Za pripadnike LGBT zajednice to jeste jedan nov element vidljivosti, budući da je centar vidljiv sa ulice. Prajd takođe jeste povećanje vidljivosti – to je jedan korak, to je doprinos u poboljšanju položaja LGBT zajednice, ali to ne može da reši sve probleme. Problemi se tiču nasilja i diskriminacije. Nasilje i diskriminacija se ne dešavaju samo ovde u Beogradu, u centru grada, već se dešavaju najčešće u manjim mestima, gde samo mediji mogu da dopru do građana, ali mi ne možemo naprosto raditi u svakom gradu i baviti se svakim slučajem”.

Prema njegovim rečima država je u vezi sa LGBT pravima bila ili negativna ili pasivna, tako da je vladajući narativ da se državni organi i predstavnici vlasti ne izjašnjavaju o pitanjima koja se tiču LGBT zajednice.

“Dakle to je nekakvo glasno ćutanje, nema mnogoizjava”, ističe Miletić.

Govoreći o predstojećoj Europrajd nedelji, koja se ove godine održava u Beogradu, on ističe da će tokom tih sedam dana biti više od 130 događaja u celom gradu, uz dva koncerta na donjem Kalemegdanu i samu šetnju poslednjeg dana manifestacije.

Ovogodišnji slogan Europrajda je "Vreme je", kaže Miletić i dodaje da očekuje da na taj veliki događaj dođu i predstavnici vlasti:

“Ja svakako očekujem najveće predstavnike vlasti, budući da sa strane, nekih predstavnika međunarodne zajednice dolazi evropska komesarka Helena Dali, koja je jedan od komesara EU, dolazi 15 evroparlamentaraca, dolazi potpredsednica Vlade Belgije, dolazi komesarka za ljudska prava Saveta Evrope. I još mnogo visokih gostiju, tako da je zaista red da neko iz naše vlasti bude sa njima tu”.

Miletić kaže i da očekuje da će Vlada da usvoji zakon o istopolnom partnerstvu i da ga onda prosledi Skupštini. To će pokazati gde je Srbija danas i ako se donošenje tog zakona prolongira posle proleća to pokazuje da država nema iskrene namere, kaže Goran Miletić.