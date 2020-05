Dan borbe protiv homofobije: Svaki drugi pripadnik LGBT zajednice bio izložen nasilju

Čak 59 odsto LGBTI+ osoba bilo je izloženo nekom obliku nasilja u poslednjih godinu dana, pokazalo je istraživanje IDEAS-a i GLIC-a povodom 17. marta, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transofobije. Poverenica i ombudsman pozivaju na sprečavanje diskriminacije i jasniju kaznenu politiku prema onima koji diskriminišu i čine zločine iz mržnje.

Građani i građanke LGBTI+ orijentacije suočavaju se sa izuzetno visokim nivoom nasilja i diskriminacije, a država i dalje ne ulaže dovoljno napora da se ovakvo stanje promeni, rezultati su godišnjeg istraživanja koje su sproveli Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Gej lezbejski info centar GLIC.

Čak 77 odsto ispitanih smatra da Srbija ne vodi računa o položaju LGBTI+ građana i građanki, a 82 odsto ispitanika smatra da Srbija nije dobro mesto za život LGBTI osoba, dok se tek 14 odsto njih oseća slobodno da izrazi svoj identitet.

"Kao i prethodnih godina, nasilje je na vrhu liste problema sa kojima se LGBTI+ osobe svakodnevno suočavaju", kaže se u saopštenju izdatom povodom objavljivanja rezultata istraživanja. "Posebno zabrinjava podatak koji ukazuje na učestalost seksualnog nasilja što prijavljuje 14 odsto ispitanih".

Emocionalno nasilje i dalje je najučestaliji oblik nasilja nad LGBTI+ osobama i doživelo ga je 56 odsto učesnika i učesnica u istraživanju.

Fizičkom nasilju izložen je isti broj procenat ispitanih kai i 2018. godine, tj. ovaj oblik nasilja prijavilo je osam odsto ispitanih.

16 odsto LGBTI+ radnika koji su tražili posao smatra da je u poslednjih godinu dana bilo diskriminisano, dok 24 odsto smatra da je bilo diskriminisano na radu.

"Međutim, uznemirava podatak da čak 92 odsto učesnika i učesnica u istraživanju smatra da postojeći mehanizmi ne mogu da im garantuju zaštitu, dok 53 odsto smatra da poslodavci ne sankcionišu delotvorno diskriminaciju u radnom okruženju, kaže se u saopštenju.

Od države, LGBTI+ građani i građanke zahtevaju unapređenje zakonodavnog okvira, pre svega regulisanje istoplonih zajednica, unapređenje mehanizama zaštite od nasilja i diskriminacije, podizanje svesti opšte populacije o ravnopravnosti i unapređenje uloge obrazovanja u oblasti razvoja tolerancije i zaštite od diskriminacije LGBTI+ učenika.

Poverenica: Velika društvena distanca prema LGBT osobama

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podsetila je povodm 17. maja na nedavno sprovedeno istraživanje njene institucije o odnosu građana prema diskriminaciji, koje je potvrdilo da prema LGBT građanima postoji velika socijalna distanca, ali istovremeno i svest da su oni jedna od najviše diskriminisanih društvenih grupa u Srbiji.

Pripadnici LGBT populacije su ravnopravni članovi društva i ne sme se dozvoliti da njihova prava budu ugrožena zbog rodnog identiteta ili seksualne orijentacije, ocenila je poverenica, podsećajući da diskriminacija na radnom mestu, omalovažavajući odnos u javnosti, kao i govor mržnje i fizički napadi na LGBT osobe i dalje predstavljaju svakodnevnicu za neke od njih, "što pokazuje da su homofobija i transfobija prisutni i dalje".

Poverenica u saopštenju ističe da je neophodno kontinuirano preduzimati mere usmerene ka unapređenju položaja LGBT populacije, podsticati razvijanje kulture tolerancije, razumevanja, uvažavanja različitosti i nediskriminacije, kao i da je potrebno posvetiti posebnu pažnju odgovornom izveštavanju koje ne sme da karakteriše govor mržnje i senzacionalizam.

Dužnost je da stvorimo uslove da svi građani i građanke budu ravnopravni, jer savremeno i odgovorno društvo ne sme tolerisati bilo kakav vid diskriminacije, zaključila je Janković.

Povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, bifobije i transfobije, zamenica Zaštitnika građana za rodnu ravnopravnost Jelena Stojanović razvila je zastave duginih boja na zgradi te institucije.

Ombudsman: LGBT osobe izložene napadima

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ocenio je da su LGBTI osobe izložene napadima i pretnjama, često su žrtve stereotipa, predrasuda, govora mržnje i zločina iz mržnje, navodi se u saopštenju.

Prisutan je visok stepen netolerancije mladih prema osobama drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta, nastavio je on, dok je poseban problem mladih LGBTI osoba koje, pošto roditelji i porodica saznaju njihovu seksualnu orijentaciju, moraju da napuste svoje domove.

Taj problem je posebno došao do izražaja tokom aktuelne pandemije virusa Kovid-19, s obzirom na to da u Srbiji trenutno ne postoje sigurne kuće ili druge usluge privremenog zbrinjavanja, niti druge mere i usluge za mlade LGBTI osobe u ovakvoj situaciji, upozorio je on.

Pašalić je naglasio da je neophodno izmeniti Krivični zakonik, kako bi se kažnjavala krivična dela na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Pored toga, neophodne su i izmene i dopune Zakona o policiji u cilju zabrane diskriminacije i na osnovu seksualne orijentacije.

Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije se obeležava u znak sećanja na taj dan 1990. godine kada je Svetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost sa liste bolesti, podseća se u saopštenju.