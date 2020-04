Lihtman: Trampove šanse za reizbor bile su mnogo veće pre nekoliko meseci

Pandemija koronavirusa i ekonomski potresi koje je izazvala u Sjedinjenim Državama umanjile su šanse reizbora aktuelnog predsednika Donalda Trampa, kaže u razgovoru za Glas Amerike na ruskom jeziku Alen Lihtman, stručnjak i predavač na Američkom univerzitetu u Vašingtonu i analitičar koji je tačno predvideo ishode poslednjih sedam ciklusa predsedničkih izbora – od 1984. godine. Lihtman očekuje da će izbori biti održani u zakazanom terminu 3. novembra 2020. i da bi, u slučaju poteškoća zbog Kovida 19, građanima trebalo omogućiti glasanje putem pošte – mehanizma kom se aktuelni predsednik Tramp žestoko protivi.

"Ukoliko pandemija ne bude besnela u novembru – neće biti razloga sa odlaganje ili otkazivanje predsedničkih izbora. Ali, nikada ne možete sa sigurnošću znati šta bi mogao učiniti Donald Tramp. On nije pokazivao razumevanje za zakone ili uvažavanje Ustava. Zainteresovan je samo za sebe samog", kaže Lihtmen za Glas Amerike.

Američki stručnjak ukazuje da bi se, ukoliko aktuelni američki predsednik proceni da će biti poražen, moglo dogoditi da proglasi vanredno stanje i odloži održavanje izbora na neodređeno vreme.

"Ponavljam", podvlači Lihtmen, "ne mislim da ima previse šansi da se tako nešto ostvari. Međutim, sa Donaldom Trampom nikada ne možete biti dovoljno sigurni", kaže Alen Lihtmen.

Glas Amerike: Je li to scenario po kome bi mogao nekako odneti pobedu? Uprkos tome što su, na nacionalnom nivou, brojevi na strani Džoa Bajdena – postoji li nešto što bi mogao da učini – s obzirom na to da se, zbog krize, često pojavljuje u medijima?

Lihtman: Iako mu brojke trenutno nisu naklonjene nisam siguran koliko je uputno podatke dobijene u tako ranoj fazi koristiti za procenu razvoja događaja mesecima unapred.

Glas Amerike: Trenutno nemate procenu ishoda izbora?

Lihtman: Nemam, ali sa sigurnošću mogu da kažem da pandemija koronavirusa i ekonomske poteškoće njegov reizbor čine manje verovatnim. Iako još iščekujem kako će se stvari razviti pre svoje konačne procene. Okolnosti su po Donalda Trampa izgledale mnogo bolje do pre nekoliko meseci – nego što je trenutno stanje.

Glas Amerike: Šta bi tačno trebalo da se dogodi kako bi se stabilizovala situacija za Donalda Trampa, odnosno, sa druge strane, šta bi moglo da prevagne za pobedu Džoa Bajdena?

Lihtman: Mislim da će to odrediti sam razvoj situacije. Ukoliko pandemija bude uskoro okončana i usledi brzi oporavak ekonomije, pre novembra, u skladu sa obećanjima Donalda Trampa – on bi imao odlične šanse za pobedu. Međutim, ako se pandemija nastavi, ukoliko bude otežano snadbevanje hranom, ukoliko se dogode socijalni nemiri, privredu pogodi duboka recesija – onda njegov reizbor dolazi pod znak pitanja. Ne znamo kako će se situacija razviti i zbog toga još nemam konačno predviđanje ishoda izbora. Sigurno je da okolnosti ne deluju obećavajuće po za Donalda Trampa. Iako nisam spreman definitivno da ga precrtam.

Glas Amerike: A Džo Bajden? Šta bi ga moglo dovesti do pobede, da poveća broj ljudi koji ga podržavaju?

Lihtman: Na osnovu mog sistema predviđanja američki predsednički izbori zasnivaju se isključivo na količini saglasja ili protivljenja učinku partije koja kontroliše Belu kuću. To su republikanci i Donald Tramp. Tako da će ovi izbori, u najvećoj meri, biti referendum o vladavini republikanaca u poslednje četiri godine. Manje, više. Takva vrsta referenduma o Bajdenu ne bi imala previse veze sa ishodom izbora. Međutim, postoji jedna važna stvar koju želim da kažem o njemu – što se obično ne uklapa u izbore. I nije alat kojim se koristim u kreiranju ishoda izbora – ali mislim da bi u ovom trenutku moglo biti ključno: a to je izbor potpredsednika. Bajden je u kasnim sedamdesetim – postoje pitanja u vezi sa njegovim zdravljem koja su logična za starosnu dob u kojoj se nalazi. Zato je, po mom mišljenju, presudno da za potpredsednicu izabere mlađu, dinamičnu ženu, po mogućstvu progresivnih shvatanja. U redovnim okolnostima ovo i nije toliko važno. Međutim, s obzirom na to koliko je trenutna situacija specifična, to bi mogao biti veliki podstrek – ne toliko inspirativnom kandidatu poput Bajdena.

Džozef Bajden, bivši potrepdsednik SAD-a, nakon istupanja iz trke za predsedničku nominaciju nezavisnog senatora iz Vermonta Bernija Sandersa, figurira kao protivkandidat Donaldu Trampu na predsedničkim izborima koji su zakazani za 3. novembar 2020. godine.

Inače, američki predsednik je u četvrtak predstavio je plan za otvaranje ekonomije, pod nazivom "Otvoriti Ameriku ponovo", rekavši da će svaki guverner savezne države imati priliku da sam odluči kada će se to desiti, od slučaja do slučaja. On je dodao da će neke države moći da se otvore ranije, jer nisu imale toliko problema, ali da se neće otvoriti sve odjednom.