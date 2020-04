Tramp promenio stav: Guverneri odlučuju o ublažavanju restrikcija

Predsednik SAD Donald Tramp promenio je stav o tome ko ima ovlašćenje da otvara ekonomiju i guvernerima prepustio da sami donesu odluku o ublažavanju restrikcija u svojim državama, kada za to budu spremni. Pojedine države mogle bi to da urade do kraja meseca. Broj zaraženih u Americi u međuvremenu je premašio 600 hiljada, dok je najmanje 26 hiljada ljudi preminulo.

Dok traje pandemija koronavirusa, predsednik Tramp kritikuje Svetsku zdravstvenu organizaciju. U utorak uveče je u Beloj kući objavio da će obustaviti finansiranje SZO-a, navodeći da su početne smernice te organizacije protiv ograničenja putovanja izazvale zabunu i smrtne slučajeve.

Tramp se odlučio na sporan potez, u trenutku kada je i sam meta kritika da nije reagovao dovoljno brzo kada je riječ o testiranju i uvođenju mjera za socijalno distanciranje.

Predsjednik se nada da će uskoro otvoriti djelove zemlje. Međutim, Entoni Fauči, jedan od glavnih eksperata za zarazne bolesti, ističe da bi prvi maj - rok koji je Tramp pomenuo - možda preran.

"Ako je naša pretpostavka da će za dvije nedelje svi pokazatelji biti u padu, mislim da je to previse optimistično”.

Jedan od guvernera - Gevin Njusom iz Kalifornije - govorio je o tome kako će život u toj državi izgledati posle otvaranja, ali nije zacrtavao nikakve rokove.

“Možda ćete biti na večeri, gdje konobar nosi rukavice, možda i masku, a jelovnik se baca, dok vam provjeravaju temperaturu prije nego što uđete u restoran”.

Pojavljuju se i nova žarišta. U Luizijani je zabilježen najsmrtonosniji dan od izbijanja pandemije koronavirusa.

"Iza tih cifara su osobe, naši susjedi, prijatelji”, istakao je guverner Džon Bel Edvards.

U fabrici za preradu mesa u Sijuks Folsu, u Južnoj Dakoti, razboljelo se gotovo 430 radnika. Guvernerka Kristi Noem ipak i dalje odbija da naredi građanima da ostaju kod kuće.

"I da je bilo te naredbe, ova fabrika bi radila zato što bi se smatrala vitalnom za ekonomiju”.

Gradonačelnik Sijuks Folsa, Pol Tenaken, traži od guvernerke da preduzme akciju.

"Sve više brinemo da je neophodno da se smanji rast broja slučajeva, prije nego što optereti naše bolnice”.

Broj smrtnih slučajeva u Americi naročito je drastičan u staračkim domovima. U gradu Njujorku, zdravstveni zvaničnici ističu da je od virusa umrlo gotovo četiri hiljade ljudi u staračkim i privatnim domovima, čime je broj žrtava širom države porastao na oko 15 hiljada.

Preminuli u domovima za brigu o starima čine oko 25 odsto broja žrtava u državi Njujork, i čak 46 odsto u Masačusetsu, gde je najmanje 36 ljudi umrlo od koronavirusa u jednom domu za veterane.