MMF: Svetska ekonomija zabeležiće veći gubitak nego tokom Velike depresije

Svetska ekonomija zabeležiće gubitak od tri odsto tokom 2020. godine uzrokovan pandemijom koronavirusa – što je najveći zabeleženi pad još od Velike depresije tridesetih godina dvadesetog veka, objavio je Međunarodni monetarni fond (MMF).

MMF je u Svetskom ekonomskom pregledu za 2020. godinu, izveštaju koji objavljuje dva puta godišnje, predvideo delimični oporavak u narednoj 2021. uz napomenu da se te prognoze ne mogu prihvatati sa potpunom sigurnošću i da bi razvoj situacije mogao biti mnogo lošiji – u zavisnosti od toka pandemije, objavila je agencija Rojters.

“Oporavak u 2021. godine je delimičan jer predviđa da nivo privredne aktivnosti ostane ispod nivoa projektovanog za 2021, pre pojave virusa”, izjavila je Gita Gopinat -glavna ekonomistkinja MMF-a.

Prema najpovoljnijem scenariju MMF-a svetska ekonomija zabeležiće gubitak od devet hiljada milijardi dolara u naredne dve godine – što predstavlja zbir Bruto-društvenih proizvoda Nemačke i Japana.

U proceni MMF-a navodi se da će pandemija dostići vrhunac u većini zemalja tokom drugog tromesečja 2020. i okončati se u drugoj polovini godine. Nakon toga, postupno će biti okončana i blokada poslovanja – kao i druge mere suzbijanja pandemije.

Ukoliko bi se pandemija odužila i zahvatila treće tromesečje 2020. to bi moglo dovesti do gubitaka od tri odsto i sporijeg oporavka u 2021. zbog bankrota i dužeg trajanja perioda nezaposlenosti. Eventualni produžetak pandemije u 2021. koja bi izazvala produžetak blokade poslovanja doprinela bi gubicima između 5 do 8 procenata – čime bi globalna recesija bila produžena na period od dve godine.

“Vrlo je verovatno da će u tekućoj godini globalna ekonomija iskusiti recesiju nalik na onu koja se dogodila tokom Velike depresije – koja će prevazići ekonomsku krizu koja se dogodila pre deset godina”, navedeno je u izveštaju MMF-a.

“Globalno zatvaranje, kako bismo ga mogli nazvati, dramatično će uticati na gubitke”, ukazano je u dokumentu.

Kristalina Georgijeva, direktorka Međunarodnog monetarnog fonda, izjavila je protekle nedelje da oko osam milijardi fiskalnih podsticaja, koje svetske vlade ulažu da ublaže posledice koje je po ekonomiju izazvao koronavirus, neće biti dovoljna suma novca. I da će se tokom nedelje razmatrati dodatne mogućnosti za otplatu dugova najsiromašnijih zemalja.

Otvaranje američkih država

Deset američkih država, nezavisno od Bele kuće, usaglašava planove o deblokadi poslovanja zatvorenog zbog pandemije koronavirusa. Tri države sa Zapadne obale Sjedinjenih Država, koje predvodi guverner Gevin Njusom i sedam država sa Istočne obale, čiji je lider Endrju Kuomo, saopštili su da će razviti zajednički regionalni plan, objavila je agencija Rojters.

Uz izuzetak države Masačusets – u šest američkih država na vlasti su guverneri iz Demokratske partije.

Zajedno, piše agencija Rojters, tih sedam država čini 38,3 odsto ukupne američke ekonomije u četvrtom tromesečju 2019. što ukazuje i koliko privreda zavisi od učinka najnaseljenih država SAD-a.

Kalifornija i Njujork, dve su države, koje čine 23 odsto ukupnog ekonomskog učinka SAD-a, pokazuju podaci Biroa za ekonomske analize – agencije američke vlade za makroekonomsku i industrijsku statistiku.

Najave guvernera američkih država usledile su pošto je američki predsednik Donald Tramp objavio da odluka o deblokadi američke ekonomijee zavisi isključivo od njega. Bela kuća objavila je da priprema planove za to – koji će, kako je saopošteno, uskoro biti obelodanjeni. Tramp je, međutim, ukazao da bi bilo bolje da guverneri donesu odluku o tome.

Prema Ustavu SAD-a u nadležnosti je državnih vlasti da vode politiku i vode računa o javnom interesu.

Među deset američkih država koje kuju planove o deblokadi privrede ne nalaze se Teksas i Florida – čiji je učinak u ukupnom američkoj ekonomiji iznosu 14 procenata. U obe države su na vlasti republikanski guverenri.

U 2019. Godini pedeset američkih država ostvarilo je 21.4 hiljada milijardi dolara u različitim industrijama. Finansije su glavna grana u Njujorku – dok je poljoprivreda najzastupljenija na Floridi.