Tramp počeo da otvoreno širi Kjuanon teoriju zavere

Nakon što je godinama "flertovao" sa Kjuanonom, Donald Tramp je sada otvoreno prigrlio neosnovanu teoriju zavere, dok u svetu raste broj zastrašujućih stvarnih događaja povezanih sa tim pokretom.

Bivši predsednik u utorak je na svojoj društvenoj mreži "Istina" (Truth Social) preneo svoju fotografiju na kojoj nosi značku Q, uz potpis "Oluja stiže". U Kjuanonovoj mitologiji, "oluja" se odnosi na Trampovu konačnu pobedu, kada će se navodno vratiti u Belu kuću, a njegovim protivnicima će se suditi uz živi televizijski prenos, uz mogućnost da budu pogubljeni.

Dok Tramp razmišlja o novoj predsedničkoj trci, i sve je aktivniji u republikanskom procesu stranačkih izbora pred izbore za Kongres, njegovo ponašanje pokazuje da se ne samo nije distancirao od ekstremnog krila političkog spektra, nego čak željno prihvata njegovu podršku.

Tramp je objavio desetine novijih statusa povezanih sa Kjuanonom, nasuprot 2020. godine, kada je tvrdio da, iako ne zna mnogo o Kjuanonu, ne može da ospori njihovu teoriju zavere.

Kada su ga novinari uporno pitali o teorijama Kjuanona da navodno spasava naciju od satanističkog, pedofilskog kulta, rekao je da ne zna detalje ali i postavio pitanje: "Zar bi to bilo loše?"

"Ako mogu da pomognem da spasim svet od problema, spreman sam da to uradim", izjavio je tada.

Novije Trampove objave na društvenoj mreži su uključivale slike na kojima je opisan kao mučenik koji se bori protiv kriminalaca, psihopata i takozvane duboke države. U jednoj objavi koju je kasnije obrisao, krajem avgusta, preneo je "Kjuovu poruku" - za koju pristalice Kjuanona veruju da je objavljuje anonimni vladin agent, koji ima pristup visoko poverljivim informacijama.

Trampov portparol nije odgovorio na pitanja agencije AP tim povodom.

Čak i kada se njegovi statusi ne odnose direktno na teoriju zavere, Tramp prenosi tuđe statuse sa takvim sadržajem. Analiza Asošijeted presa je pokazala da je, od skoro 75 tuđih objava koje je Tramp preneo na svom nalogu na platformi Istina prošlog meseca, više od trećine promovisalo Kjuanon, deljenjem slogana, snimaka ili slika povezanih sa pokretom. Svaki deseti uključuje Kjuanon teminologiju i linkove u biografijama vlasnika naloga.

Ranije ovog meseca, Tramp je odlučio da svoj miting u Pensilvaniji zatvori jednom od Kjuanon pesama. Ista pesma se pojavljuje u njegovim novijim video snimcima u kampanji, i nazvana je “WWG1WGA,” što je akronim za bojni poklič pristalica Kjuanona: "Gde ode jedan, idemo svi" (“Where we go one, we go all.”)

Pristalice Kjuanona na internetu uživaju u Trampovoj pažnji.

“Da, hejteri!", poručio je jedan komentator na zidu za anonimne poruke Kjuanona. "Tramp je preneo mimove Kjua. Uradiće to opet i opet, dok svi konačno ne shvate. Ismevajte nas koliko god hoćete, štagod! Uskoro će Kju biti svuda."

“Tramp šalje jasnu poruku, patriote", napisao je na Trampovoj mreži Istina jedan korisnik povezan sa Kjuanonom. "Sa razlogom je ovo preneo".

Bivši predsednik možda traži solidarnost svojih najlojalnijih pristalica u vreme kada se suočava sa ozbiljnim istragama i potencijalnim rivalima iz sopstvene stranke, smatra Mia Blum, profesorka državnog univerziteta Džordžije, koja proučava Kjuanon i nedavno je napisala knjigu o toj grupi.

“To su ljudi koji su uzdigli Trampa do statusa mesije, gde samo on može da zaustavi, kako veruju, mračni kult", izjavila je Blum za AP. "Zbog toga u onlajn prostorima gde se okupljaju pristalice Kjuanona vidite toliko slika Trampa kao Isusa."

Na mreži Istina, nalozi povezani sa Kjuanonom veličaju Trampa kao heroja i spasioca, a demonizuju predsednika Džoa Bajdena, koga porede sa Adolfom Hitlerom ili đavolom. Kada Tramp podeli te sadržaje, čestitaju jedni drugima. Vlasnici nekih naloga u svojoj biografiji sa ponosom napišu koliko ih je puta preneo Tramp.

Koristeći njihovu sopstvenu terminologiju da se direktno obrati pristalicama Kjuanona, Tramp im govori da su sve vreme bili u pravu i da deli njihovu tajnu misiju, ističe Dženet Mekintoš, antropolog na univerzitetu Brendajs, koja proučava Kjuanonovu upotrebu jezika i simbola.

Tramp na taj način može da podrži njihova uverenja i nadu da će doći do nasilnog ustanka, a da to ne kaže ekplicitno, dodaje ona, ukazujući na njegov nedavni status o "oluji", kao posebno zastrašujući primer.

“Oluja dolazi" je skraćenica za nešto vrlo mračno što ne izgovara glasno", kaže Mekintoš. "To je način da on aludira na nasilje a da ekplicitno ne pozove na nasilje. On je kralj izbegavanja odgovornosti."

Blum predviđa da bi Tramp kasnije mogao da pokuša da reklamira robu sa oznakama Kjuanona, ili možda zatraži od pristalica Kjuanona da doniraju novac za plaćanje njegovih advokata.

Bez obzira na motiv, kaže Blum, u pitanju je nesmotreno ponašanje koje hrani jedan opasan pokret. Sve veći spisak krivičnih dela dovodi se u vezu sa osobama koje su podržale teoriju zavere, za koju su američki obaveštajni zvaničnici upozorili da bi mogla da dovede do još većeg nasilja.

Pristalice Kjuanona su među ljudima koji su upali u zgradu Kongresa za vreme neuspešne pobune 6. januara 2021.

U novembru 2020, dvojica muškaraca se dovezla do mesta gde su brojani glasovi u Filadelfiji u džipu ukrašenom Kjuanon nalepnicama, u kome su se takđe nalazili puška, 100 rundi municije i drugo oružje. Tužioci kažu da su poušavali da poremete izborni proces.

Prošle godine, muškarac u Kaliforniji koji je rekao vlastima da ga je "prosvetlio" Kjuanon, optužen je da je ubio svoje dvoje dece za koje je verovao da nose DNK zmije. Prošlog meseca, žena iz Kolorada je proglašena krivom za pokušaj da kidnapuje svoju decu iz kuće njihovih staratelja, nakon što je, prema rečima njene ćerke, počela da se druži sa pristalicama Kjuanona. Druge pristalice su optužene za ekološki vandalizam, pucanje iz pušaka za pejntbol na vojne rezerviste, otmicu jednog deteta u Francuskoj, pa čak i ubistvo mafijaškog šefa iz Njujorka.

U nedelju, policija je usmrtila muškarca iz Mičigena koji je ubio svoju suprugu i teško ranio svoju ćerku. Ćerka je kasnije ispričala za Detroit Njuz da veruje da je Kjuanon inspirisao njenog oca da počini taj zločin.

“Mislim da je uvek bio sklon (mentalnim problemima), ali ga je potpuno uništilo kada je počeo da čita sve te bizarne stvari na internetu", izjavila je za dnevnik iz Detroita.

Istog vikenda, muškarac iz Pensilvanije koji je objavljivao Kjuanon sadržaje na Fejsbuku, uhapšene je pošto je upao u restoran lanca "Deri Kvin" sa pištoljem, govoreći kako želi da ubije sve demokrate i vrati Trampa na vlast.

Velike platforme za društvene medije među kojima su JuTjub, Fejsbuk i Tviter, zabranile su sadržaje povezane sa Kjuanonom, i suspendovale ili blokirale naloge koji šire njegove teorije. Zbog toga se većina aktivnosti te grupe preselila na platforme sa manje moderacije, kao što su Telegram, Feb i Trampova platforma "Istina", koja se nalazi u finansijskim i pravnim problemima.