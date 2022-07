Grenel: Ne plaća me Vlada Srbije, ja sam u privatnom sektoru

BEOGRAD - Bivši izaslanik administracije Donalda Trampa za dijalog Srbije i Kosova, Ričard Grenel, održao je u sredu predavanje studentima Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu, na kojem je govorio o svom učinku u postizanju sporazuma između Srbije i Kosova, kritikovao rezultate EU u dijalogu, ali i negirao se bavi lobiranjem za Srbiju i rekao da radi u privatnom sektoru.

Na Grenelovim društvenim mrežama moglo se videti da je nekoliko puta bio u Beogradu i Albaniji pošto je stupio sa dužnosti u američkoj administraciji. U Vašingtonu je, kako se može videti na Tviter profilu ambasadora Srbije u SAD Marka Đurića, prisustvovao večeri sa kongresmenima i senatorima iz Srpskog kokusa u decembru 2021, kada već nije bio na funkciji. Nije poznato zbog čega je Grenel, kao privatno lice, dolazio u Srbiju i sastajao se sa zvaničnicima, iako je Glas Amerike ranije pokušavao da stupi u kontakt sa njim i postavi to pitanje. Pitanja o tome da li postoji neka saradnja sa Grenelom, upućena su ranije i Vladi ii Predsedništvu Srbije, ali odgovor nije stigao.

Na pitanje Glasa Amerike da li se trenutno bavi poslom lobiranja za Srbiju, Grenel je odgovorio da je u pitanju “lažna vest” i negirao da radi za Vladu Srbije, već da je u privatnom sektoru i promoviše privatna ulaganja.

“"Ne radim za Vladu Srbije, radio sam veoma vredno na četiri ekonomska sporazuma između Kosova i Srbije, Amerikanci su uložili mnogo truda u ekonomske ideje. Ako pročitate četiri sporazuma, posebno poslednji, tamo piše da je potreban veći angažman privatnog sektora. Ja sam sada privatno lice i radim ono šta hoću. Ne plaća me Vlada Srbije..Ja sam u privatnom sektoru i ovde su sa mnom privatni investitori koji žele da ulažu u region. I kao Amerikanac, ja to mogu da radim. Mogu da dovodim privatne investicione projekte u region i različiti entiteti mogu da odluče da li je to dobro ili ne. Ideja da me neko plaća zato što sam ovde je užasna pretpostavka, da kao Amerikanac koji nije više na funkciji i nije više diplomata, dolazi ovde iz sumnjivih razloga, to je užasno za ljude u Srbiji. Zašto diplomata koji je vredno radio na otvorenim pitanjima, i sada je u privatnom sektoru, ne bi želeo da pomogne ovom regionu zato što mu se region dopada?"

Bivši diplomata je rekao da “u region dolazi kada je prikladno” i da bi mu bila čast da se sretne i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

“Mislim da će se Tramp kandidovati 2024.”

Govoreći o politici bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa prema pitanju Kosova, rekao je da se tadašnja administracija fokusirala na ekonomiju i postigla da se potpiše sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova, u septembru 2020. Podsetio je da je potpisano i nekoliko sporazuma, između ostalih i sporazum o direktnoj avio linij Beograd-Priština, koji nikada nije realizovan.

"Frustiran sam zbog toga što nema leta koji je bio dogovoren i sa Lufthanzom. Došao je kovid, a posle toga ništa nije nastavljeno. To je trebalo da preuzme Bajdenova administracija”, rekao je Grenel i podsetio da se ne poštuje ni moratorijum o lobiranju za priznanje nezavisnosti Kosova, odnosno povlačenje priznanja nezavisnosti, na koji su se obavezale obe strane.

Konstatovao je da u dijalogiu Srbije i Kosova “SAD sve prepuštaju Evropljanima” i ocenio da je frustriran procesom koji ne donosi mnogo rezultata u praksi. Kazao je da u dijalogu postoje dva problema – “to što proces vode Evropljani i vlada Aljbina Kurtija”.

Bivši izaslanik za dijalog je kazao da “ni on ni predsednik Tramp nisu prisustvovali nijednom sastanku na kojem se razmatrala ideja razmene teritorija”, te da je to retka stvar oko koje su se slagali sa Evropljanima.

Grenel se založio za povlačenje američkih vojnika iz misije KFOR.

„Amerikanci treba da povuku KFOR sa Kosova, ne treba da imamo snage na Kosovu. To je percipirani konflikt, ne treba da imamo američke vojnike na Kosovu, to samo daje signal kompanijama da ne dolaze u region.. Ako želite da ubedite Zapad da investira, morate da uklonite narativ percipiranog konflikta“.

Govoreći o potencijalnoj predsedničkoj kandidaturi Donalda Trampa 2024, Grenel je rekao da misli da će se Tramp ponovo kandidovati. Na pitanje da li bi situacija bila ista da je Tramp ostao predsednik, Grenel je rekao da ne bi bilo rata u Ukrajini i da cene energenata ne bi bile ovolike.

Nije želeo da odgovori na pitanje da li bi Srbija trebalo da uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu.