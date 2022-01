Protestu protiv manjinske vlade pridružili se i pojedini ministri

Pristalice aktuelne crnogorske Vlade organizovale su u nedjelju veče još jedan protest u Podgorici, kojem su se pridružili i pojedini ministri u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

Sa građanima su bili ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović, ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vesna Bratić.

Ministar finansija Milojko Spajić, u izjavi za Glas Amerike, kaže da su tu da “odbrane narodnu voju”, jer je ona, kako je rekao “ugrožena”.

“Ja sam izašao da prošetam sa svojim narodom, da kažem jasno i glasno da ne podržavam manjinsku vladu, da ne želim da budem dio tog cirkusa”, rekao je Spajić i dodao:

“Najzad smo došli u situaciju da 50 poslanika podrži program Evropa sad i 42 poslanik podrži bužet. Mi smo mislili da je to jedan veliki korak ka kreiranju atmosfere gdje bi smo uvlačili, uz ovu trenutnu skupštinsku većinu, i manjinske partije i neke druge poslanike koji bi možda prišli toj grupaciji da glasaju u budućnosti konstruktivno i racionalno, na korist građana. To je bio naš ciljl, mi smo to rekli i u Briselu, ‘mi idemo na 81 ruku da glasa za naše reformske promjene”, kazao je Spajić.

On je rekao da je “stvarno iznenađen ovim potezom” i pozvao potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića “da se vrati, da razgovara sa njima”.

“Da se ide na izbore, na kraju krajeva, ako je to to - nije problem, mislim da je to najčistije rješenje za sve”, naveo je Spajić.

Ministar Spajić poručio je Abazoviću da se ‘vrati gdje pripada‘, jer “ovaj izlet ne ide njemu u prilog”. On tvrdi da “međunarodna zajednica ne stoji iza manjinske vlade”.

“Postojao je jedan vrlo loš narativ da iza ove manjinske vlade stoje Sjedinjene Američke Države. Mi smo to demistifikovali. Vidjeli ste po izjavama zvaničnika SAD da Amerikanci uopšte ne stoje iza te inicijative. Oni su rekli: Mi se ograđujemo od sve te priče, mi ćemo podržati svaku vladu koja podržava principe evroatlanske integracije, ekonomski razvoj zemlje borbu protiv korupcije i organizovanog kriiminala‘"i oni se neće miješati. Ja sam otišao Vašington i pitao te ljude i oni su rekli "mi nemamo ništa sa tim‘" ja tim ljudima vjerujem”, saopštio je Spajić.

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, u izjavi za Glas Amerike, navodi da se “kao građanin pridužio građanima koji iskazu svoje nezadovoljstvo i pokušavaju da sačuvaju izbornu volju građana”.

“Poruku koju bi poslao potpredsjedniku Vlade da se vrati na put od avgusta 2020. i da još ima vremena za to. Siguran sam da će ljud umjeti da sačuvaju veličanstvenu pobjedu kojom su DPS i njegovi sateliti srušeni u avgustu 2020. U meni je žal i gorčina i upravo kod ovih ljudi kada je u pitanju potpredsjednik Vlade i njegovi postupci iz prethodnih dana. Što god da ga je navelo, uradio je jednu neracionalnu odluku koja je došla poslije izvanrednih rezultata koje smo postigli u decembru prošle godine. Sada kada treba da se radujemo istorijskom povećanju plata, u okviru programa Evropa sad, on je unio političku nestabilnost u zemlju i vratio nas na teme koje nas dijele”, rekao je Milatović.

Pristalice aktuelne vlade organizuju proteste već nekoliko dana u Podgorici i drugim gradovima Crne Gore. Oni poručuju da je “smjena aktuelne Vlade izdaja volje građana” i kažu da će nastaviti da se okupljaju.