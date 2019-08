Zurof: Vlasti u Srbiji da prihvate rukovodstvo Jevrejske zajednice

Članovi jevrejskih zajednica širom sveta zabrinuti su zbog događanja u Jevrejskoj opštini Beograd i traže od institucija u Srbiji, uz angažovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da se spor reši i da Ministarstvo pravde prihvati rezultate izbora u JOB i novo rukovodstvo, rekao je u Beogradu direktor Centra Simon Vizental iz Jerusalima, Efraim Zurof

Prihvatanje rezultata izbora u JOB, podsetimo, zahtev je i protesnih skupova beogradskih Jevreja predvođenih rabinom Isakom Asijelom, a koji se proteklih nedelja redovno održavaju ispred sedišta Ministarstva pravde Srbije.

Nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Efraim Zurof je rekao na konferenciji za štampu da je sa Vučićem razgovarao o sukobu u JOB, kao i "činjenici da Ministarstvo pravde ne prihvata izbore koji su održani u Jevrejskoj zajednici Beograd".

"To je nešto što nas u Vizental centru veoma brine i mislim da mnogi ljudi u jevrejskim organizacijama širom jevrejskog sveta prate šta se događa ovde i da su veoma, veoma zabrinuti da je nova zajednica koja je podignuta iz pepela, uz rabina Isaka Asijela i predsednika Saveza jevrejskih opština Srbije Roberta Sabadoša i drugih, pod pretnjom uljeza koji ne treba da budu u zajednici, od kojih neki čak nisu ni Jevreji i nemaju veze sa jevrejskim narodom i koji pokušavaju da preuzmu organizaciju zbog novca i moći", rekao je Zurof.

Kaže da je Vučić bio zabrinut kad je to čuo i da će, na predlog Zurofa, pozvati rabina Asijela i Roberta Sabadoša na sastanak kako bi saznao o čemu se radi, gde je problem, kako bi ta tema konačno bila rešena i kako ne bi bile potrebne dalje demonstracije Jevreja ispred Ministarstva pravde da bi bila ispoštovana želja izrečena na izborima.

Glavna tema sastanka, međutim, bila je pozidaznje memorijalnog centra nekadašnjeg logora za Jevreje na Starom sajmištu.

"Izgleda da je konačno izvesno da je blizu prvi korak za postavljanje tog kompleksa. Zadovoljan sam što mogu da vam kažem da će se to dogoditi, ali najpre o tome mora da se donese zakon. U parlament Srbije predlog tog zakona stići će, nadam se, u novembru", rekao je Zurof.

To, nastavio je, garantuje aktivnu ulogu jevrejske zajednice Srbije, a jedna od stvari o kojoj je raspravljano kako sa Vučićem, tako i sa ministrom kulture Srbije dan ranije, jeste uloga Međunarodnog savetodavnog komiteta. Zurof kaže da je ideja bila da se taj Komitet uključi u osnivanje kompleksa nakon što zakon bude donet, ali da je on predložio Vučiću - i misli da je Vučić to prihvatio - da se komitet uključi pre donošenja zakona, kako bi savetima doprineo sprovođenju projekta.

Igre brojem ubijenih u holokaustu

Zurof je sa Vučićem razgovarao i o odnosu vlasti u postkomunističkim zemljama na Balkanu prema holokaustu i žrtvama Drugog svetskog rata, posenbo na žrtve u ustaškom logoru u Jasenovcu u Hrvatskoj.

Na Balkanu, umanjivanje broja ubijenih u koncentrancionom logoru Jasenovac, sa hrvatske strane, politički je motivisano, rekao je Zurof, dok se sa druge strane u Srbiji, iz istih pobuda, broj ubijenih enormno uvećava.

Uvredom za žrtve nazvao je broj od oko 50.000 žrtava logora Jasenova koji se navodi u javnosti u Hrvatskoj, ali i broj do 700.000 žrtava u Jasenovcu koji je navodila komunistička vlast u Srbiji, a koja se i danas uvažava.

Upitan šta o broju žrtava Jasenovca kažu podaci njegovog centra, Zurof je rekao da niko nije ustanovio tačan broj, te da se može govoriti samo o procenama, a da njihove procene upućuju na oko 100.000 žrtava u logoru Jasenovac.