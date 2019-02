Han: Bilo bi dobro da se Srbija i Kosovo dogovore do novembra 2019.

Priština je imala samo jednu obavezu, formiranje Zajednice srpskih opština, i ni tu obavezu nije ispunila, rekao je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić na panelu "Bezbjednost jugoistoka Evrope", održanom u sklopu Minhenskog bezbjednosnog foruma. Na istom panelu je komesar za pregovore o proširenju, Johanes Han poručio da obje strane treba da iskoriste vrijeme do kraja mandata ove Evropske komisije, novembra ove godine, kako bi postigli konačni sporazum.



Ključni dogadjaj subotnjeg poslijepodneva na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji je bio panel " Bezbjednost jugoistoka Evrope" na kojem su učestvovali evroski komesar Han i dvojica predsednika Vučić i Tači.

"Treba da postignemo konačni sporazum, koji će da sačuva multietnički karakter Kosova i Srbije, koji che jednom za sva vremena da okonča nepijateljstva. To će naravno, da ima odraz i u svim državama regiona. Sporazum će pomoći miru i stabilnosti u regionu.

Dodao bih još nešto: postala je gotovo moda pominjanje specijalnog suda na Kosovu. Kosovo preuzima punu odgovornost po tom pitanju, zajedno sa Amerikom i EU ali pitanje je: ko je osudjen za ubistvo 30 hiljada civila Albanaca, ubijenih od strane srpskih snaga, Srbija je počinila oko 400 masakra na Kosovu, više od 20 hiljada žrtava seksualnog nasilja. Niko odgovorne nije izveo pred sud, ni Srbija, ni medjunarodna zajednica, ali, fokusirajmo se na budućnost, u suprotnom će žrtve biti stanovnici Kosova", kazao je predsednik Kosova Hašim Tači.

" Samo jednu obavezu je imala kosovska strana, formiranje ZSO, i nisu je ispunili. A znate li koji je bio komentar Tačija na to? Ne može se nešto formirati što je suprotno kosovskom ustavu. Nije sve u dijalogu bilo ni u saglasnosti sa Ustavom Srbije i nismo rekli da prekidamo dijalog. Nije nas briga za njihov ustav jer ne priznajemo

njihovu državu. Ni njih nije briga za naš ustav koji kaže: Kosovo i Metohija je dio Srbije. Sa druge strane, Tači kaže da Srbija ima obavezu da ne brani Kosovu članstvo u medjunarodnim organizacijama. Gdje je to napisano? Evo tu je Briselski sporazum, dostupan svima. Ne piše nigdje, bilo je u nacrtu Sporazuma koji ja nisam prihvatio i to nije postalo dio finalnog sporazuma. Dakle, nigde to ne piše. Molim Vas, dodajte to Tačiju da nadje taj dio...nećete to naći...na engleskom je, ne brinite, nije na srpskom", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



Evropski komesar za pregovore o proširenju Johanes Han, koji se nakon panela sastao sa predsjednikom Vučićem, naglasio je kako ohrabruje obostrana želja da se kosovsko potanje konaačno riješi. On vjeruje da ipak, uprkos teškoćama i izazovima, jeste pravi

trenutak da se razlike prevazidju i postigne konačni, pravno obavezujući sporazum.

"Bilo bi dobro da se sporazum postigne do novembra mjeseca, do kraja mandata ove Komisije", poručio je Han.