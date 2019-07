Vukčević za Glas Amerike: Haradinaj najverovatnije pozvan zbog "žute kuće"

Poziv specijalnog suda za zločine OVK Ramušu Haradinaju mogao bi da ima veze sa "žutom kućom", kaže za Glas Amerike bivši tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević.

Za svoj rad bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević dobio je najveće pohvale i priznanja - kako u Srbiji i regionu, tako i u Evropi i svetu. Danas, kao penzioner, samo je posmatrač događanja, ali u razgovoru za Glas Amerike govori o najnovijim zbivanjima i kaže da veruje da je kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj pozvan pred sud zbog slučaja "žuta kuća".

"Ja pretpostavljam da je između ostalog to bila jedna od glavnih stvari za koje ga oni terete. Ja sam prvi izašao u javnost sa tvrdnjom da je Haradinaj, u postupcima gde je on bio dva puta oslobađan, negde 20 ljudi je stradalo. Svedoka. Ja sam na to ukazao i Diku Martiju, da je bezbednost svedoka ključna. Jer oni rade to kako rade, oni su tu bili nemilosrdni. Haradinaj se i sam hvalio u Hagu da je on pobio više Albanaca nego što su ih Srbi pobili", kaže Vukčević.

Na pitanje da li ima saznanja da su, prema pisanju medija, i ostali kosovski zvaničnici, a pre svih Kadri Veselji i Hašim Tači takođe pozivani pred Specijalni sud za zločine OVK, Vukčević kaže:

"Ja ne znam, nemam informacije. Ja sam to čuo, ali ne bih komentarisao kad nemam pouzdane informacije. Ja mogu samo načelno da kažem da su oni svi bili povezani, svima je isti cilj bio. Tako da je to moguće, ali ne mogu da kažem pošto ne znam".

Na teze koje su pojavile u javnosti da je u ovom slučaju međunarodni sud pravde prvi put upotrebljen kao sredstvo pritiska na kosovske zvaničnike, Vukčević za Glas Amerike odgovara da se s tim ne slaže:

"Neka teza i pretpostavka da je to sredstvo pritiska na Albance - to potpuno odbacujem. A šta će biti videćemo. Ne bi ga oni zvali... Ipak treba da postoji određena količina procesno validnih dokaza da bi se neko pozvao, a pogotovo čovek koji je na takvoj funkciji. Prema tome nisu ga oni slučajno zvali - moje je neko viđenje".

Zanimljivo je i pitanje hoće li se ovaj slučaj i ostavka Ramuša Haradinaja odraziti na dijalog Beograda i Prištine.

"Ne znam, nisam tu stručan. U svakom slučaju mislim da će da se odrazi. Ali to sve ide naopako. Već duže vreme ide naopako, u smislu da ne vidim neku perspektivu da će nešto da se reši povoljno po taj naš narod tamo", kaže Vukčević.

Vukčević ističe da mu nije jasan komentar predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je pozivanje Haradinaja pred sud "trik", ali mu je, kako dodaje, jasno da se atmosfera u Srbiji prema ratnim zločinima promenila:

"Svedoci smo određenog, potpuno drugačijeg odnosa prema ratnim zločinima... To su ljudi, koji su osuđeni kao ratni zločinci. Vi imate sad, da ne počnem od Skupštine, od Šešelja, nego imate Lazarevića, koji tamo komanduje paradom povodom Dana pobede. Pa imate Pavkovića, koji piše neke svoje memoare, koje izdaje Ministarstvo vojske. To ja ocenjujem kao negativno, kao jedan naš povratak unazad na politiku koja je potpuno poražena, koja je katastrofalna po nas".

Takođe, Vukčević ocenjuje da danas specijalni sud za ratne zločine ne radi na način na koji je radio dok je on bio na čelu tužilaštva:

"Radi slabo. Sude se dve ozbiljne stvari - sudi se Srebrenica. Kad sam odlazio to je poslednji predmet koji je rađen, da kažem pod mojom komandom. I Štrpci. Vi imate sada da u sudnicu dolazi Šešelj u pratnji svojih radikala, ometaju samo suđenje. To je nedopustivo. Ali to je krivica predsednika veća", ukazuje Vukčević.

Na kraju, bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ističe da je u društvu stvorena pomalo pogrešna slika o tome šta i zašto radi specijalni sud za ratne zločine.

"Često su se brkale stvari, pa se govorilo kako ovo procesuiranje ratnih zločinaca i njihovo kažnjavanje treba da vodi ka pomirenju. Ja mislim da ne. Sudovi sude i osuđuju te koji su počinili te zločine. To je važno zbog suočavanja sa prošlošću, da se utvrđuje šta se desilo. Na primer, kad smo našli masovnu grobnicu u Batajnici, vi ste tu našli masu žena, dece, starijih ljudi. I to je neko uradio u ime Srba. Naš posao je bio da nađemo ko je to uradio, pa da ne padne ljaga na ceo srpski narod", zaključuje Vukčević.