Vučićev poziv da se glasa za Srpsku listu naljutio njene političke protivnike

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe sa Kosova da na predstojećim izborima glasaju za Srpsku listu. Međutim, izjava predsednika Srbije da će biti ukinute plate u školama i bolnicama, ako se ne bude čuo glas Srpske liste, izazvala je brojne reakcije na Kosovu. Politički protivnici Srpske liste smatraju da je predsednik Srbije taj koji gasi srpske institucije i da tom izjavom preti i vređa zdrav razum sopstvenom narodu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je u utorak Srbe sa Kosova da na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu glasaju za Srpsku listu. U izjavi za Radio televiziju Srbije, Vučić je kazao bi u suprotnom to značilo kidanje svakih veza sa državom Srbijom.

“Srbi, izađite na izbore, izađite u što je mogućem većem broju, jer glasamo za svoj opstanak na Kosovu i Metohiji, za opstanak na našim ognjištima, glasamo i za srpske plate u školama i bolnicama, jer će nam to sve ukinuti, ukoliko ne budemo imali pravo glasa, ukoliko se ne bude čuo glas Srpske liste”, naveo je između ostalog Vučić.

Predsednik Srbije u svojoj izjavi nije precizirao ko će i na koji način ukinuti - kako je kazao - srpske plate u školama i bolnicama.

Predstavnik koalicije “Sloboda" Nenad Rašić za Glas Amerike kaže da je “upravo Aleksandar Vučić taj koji je ugasio mnoge srpske institucije na Kosovu”.

„Jel to onaj predsednik koji je ukinuo civlnu zaštitu na severu? Jel to onaj predsednik koji je ukinuo policiju na severu i integrisao je u kosovski sistem? Jel to onaj predsenik koji je ceo sever Kosova ukinuo, odnosno pripojio briselskim sporazumom? Jel to onaj predsednik koji je celo sudstvo srpsko ukinuo i pripojio ga institucijama Kosova? Jel on to priča ili najavljuje našim kosovskim Srbima ili preti našim Srbima da će tako nešto da se desi i njima? Mi, ne da ne možemo to da uradimo, nego jedini je on koji to može uraditi, a nažalost dao sam primere kako je to i uradio do sada“, kaže Rašić.

Predsednik Partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović smatra da je predsednik Srbije izjavom da će biti ukinue srpske plate u školama i bolnicama, ako Srbi ne glasaju za Srpsku listu, „sebi dao veliku slobodu u ovlašćenjima“, koja mu - kako kaže - pripadaju Ustavom i zakonima.

„Niko ne sme da ukida Srbima plate, bilo da oni rade u obrazovanju, bilo da rade u zdravstvu. Naši sunarodnici Srbi treba da znaju da jedini ko će im ukinuti plate to je zvanični Beograd i Srpska lista, ukoliko pobede na ovim izborima. Zato što oni imaju plan da se sa nama razgraniče, da se od nas ograde i to su isti oni ljudi koji su ukinuli pravosudni sistem, koji su ukinuli MUP, koji su ukinuli civilnu zaštitu…“, kaže za Glas Amerike Jablanović.

Izjavu predsednika Srbije da će biti ukinute srpske plate u školama i bolnicama, ako se ne bude čuo glas Srpske liste, predsednik Samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović doživljava kao pretnju Srbima sa Kosova, ali i kako kaže, vređanje njihovog zdravog razuma.

„Ako Vučić misli da su Srbi sa Kosova izgubili zdrav razum, pa ne znaju ko je svih ovih godina unazad gasio srpske institucije i ko će ih ubuduće gasiti, ako ne daj bože, oni i dalje ostanu na vlasti, onda se on grdno vara. Onda on ne poznaje Srbe sa Kosova i upoznaće ih 6. oktobra. Mi se ovde svi znamo“, kaže za Glas Amerike Petrović.

Na poziv predsednika Srbije da građani 6. oktobra na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu glasaju za Srpsku listu, jer će u suprotnom biti pokidane sve veze sa državom Srbijom, reagovao je i pokret "Otadžbina", koji se zalaže za bojkot tih izbora. Ovaj pokret u saopštenju navodi da predsednik Srbije ne govori istinu i da „zapravo izlazak Srba na kosovske izbore znači kidanje veze sa državom Srbijom“.