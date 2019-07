Haradinaj: Ne smem da ostavim zemlju u haosu

Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj podneo je u ponedeljak zahtev Ustavnom sudu za definisanje nadležnosti i funkcionisanja vlade nakon njegove ostavke. Haradinaj je kazao da izbori treba da se održe što pre i pozvao je predsednika Kosova Hašima Tačija, parlament i političke partije da donesu odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora. ​

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da je od Ustavnog suda zatražio tumačenje budućeg funkcionisanja vlade, jer kako je kazao smatra da „život i funkcionisanje zemlje ne može da stane” zbog njegove ostavke.

„Ja sam podneo ostavku. Vlada treba da izađe na izbore, ali dok se ne pojavi ta vlada ko snosi odgovornost za upravljanje u zemlji, na to niko nema odgovor i ja ne smem da ostavim zemlju u haosu dok se ne izabere druga Vlada. Iz tog razloga sam se obratio Ustavnom sudu'', rekao je Ramuš Haradinaj.

Haradinaj je kazao da je svrha ovog zahteva ne samo da se zatraži objašnjenje za pravnu situaciju koja je nastala nakon njegove ostavke već i da se između ostalog dobije objašnjenje ako do sličnih situacija dođe u budućnosti.

Haradinaj koji je i predsednik Alijanse za budućnost Kosova pozvao je predsednika Kosova Hašima Tačija, predsednika Skupštine Kadrija Veseljija i političke stranke da preduzmu potrebne mere za raspisivanje parlamentarnih izbora.

,,Dakle ne sme da se kasni sa odlaskom na izbore predsednik je najavio to, mi smo dobili poziv za sastanak, ali bi bilo dobro da se ispoštuju ustavni pravni vremenski rokovi. Kao predsednik Vlade nije mi u interesu da posle ostavke dolazim u kancelariju Vlade niti ću dolaziti. Dolazim zato što snosim odgovornost dok neko ne preuzme ovaj posao da ne osatvim vakum u upravljanju. Ja sam predednik partije, potrebno mi je vreme da idem da trčim za glasačima, a ja moram da obavljam državne poslove. Takođe pravni okvir treba da objasni i dalje slučajeve ne samo za ovu priliku koja se dešava'', rekao je Haradinaj.

Komentarišući pojedine izjave posebno u Beogradu da je njegova ostavka politički trik, Haradinaj je kazao da bi ko god smatra da je to politički trik trebao da uradi isto.

,,Ne znam kakva je to politička kalkulacija udariti na sebe. Neka i oni tako sebi učine pa ćemo to razumeti kao političku kalkulaciju. Prvu teoriju o tome je dao Vučić on je znao da se Kosovo osnažilo i on je rekao da je to politička kalkulacija. Isti čovek koji ne reševa pravdu za braću Bitići. On ceo dan radi protiv mene i vrši kampanju protiv mene“, kazao je Haradinaj.

​Haradinaj je kazao da poziv Specijalnog suda koji mu je upućen iz Haga, a na koji se prošle nedelje odazvao, nije oslabio Kosovo.

,,Ako vidite samo nervozu Srbije to podrazumeva da pozicija Kosova nije pala. Sa ovim pozivom za intervjuisanje predsednika Vlade Kosova, Kosovo nije slabije nego Srbija, jer Kosovo je pokazalo napredak, a i politički moral. Politički državni premijer je dao ostavku i otišao da odgovori na istragu. Mislim da je to osnaživanje Kosova i da će od tog osnaživanja osvariti korist svi, ne samo Alijansa za budućnost Kosova'', kazao je Ramuš Haradinaj.

Ramuš Haradinaj podneo je ostavku na funkciju premijera Kosova 19. juna ove godine, jer je u Specijalni sud u Hagu pozvan u svojstvu osumnjičenog. Predsednik Kosova Hašim Tači najavio je da će ove nedelje održati konsultacije sa predstavnicima političkih partija o situaciji nastaloj nakon ostavke Hardinaja. U ovom slučaju postoje dve mogućnosti - formiranje nove Vlade ili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.