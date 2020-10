Vrhovni sud dozvolio administraciji da završi popis stanovništva

Američki Vrhovni sud zaustavio je prebrojavanje stanovnika Sjedinjenih Država, koje se obavlja jednom u deset godina, poništavajući odluku federalnog suda da se popis nastavi do kraja oktobra.

Administracija predsednika Donalda Trampa zatražila je od najvišeg suda u zemlji da suspenduje odluku okružnog suda, kojom je dozvoljeno da se popis 2020. nastavi do kraja meseca. Trampova administracija je tvrdila da popis treba da se okonča odmah, kako bi američki Biro za popis stanovništva imao dovoljno vremena da obradi podatke pre nego što istekne rok do kraja godine, koji mu nalaže Kongres, da preda brojke koje se koriste u određivanju koliko mesta u Predstavničkom domu, proporcionalno broju stanovnika, pripada svakoj državi.

Koalicija lokalnih vlada i grupa za građanska prava tužile su administraciju, navodeći da će pripadnici manjina i drugi stanovnici u zajednicama gde se teško sprovodi popis biti propušteni ako se popis završi rano. Kažu da je raspored za popis bio skraćen zbog Trampove uredbe iz jula, kojom je traženo da se iz prebrojavanja stanovnika SAD isključe ljudi koji su ilegalno u zemlji.

Sudija Sonja Sotomajor se nije složila sa većinskom odlukom svojih kolega.

"Štaviše, ispunjavanje roka nauštrb tačnosti popisa nije vredno te cene, posebno u trenutku kada vlada nije dokazala zašto ne bi mogla da snosi manji trošak izdvajanja dodatnih resursa da bi se ispunio rok, ili nastavila ranije pokušaje da traži produžetak od Kongresa", napisala je Sotomajor.

Prošlog meseca, okružni sudija Lusi Kou iz San Hozea u Kaliforniji saglasila se sa podnosiocima tužbe i donela odluku da se suspenduju rokovi - 30. septembar kao završetak popisa stanovništva 2020, i 31. decembar - kao rok da se predaju podaci koji određuju koliko mesta u Kongresu pripada svakoj državi. Na osnovu te odluke, rokovi su vraćeni na raniji plan Biroa za popis stanovništva, prema kojem operacije popisa na terenu traju do 31. oktobra, a podaci dostavljaju do kraja aprila 2021.

Kada su Biro za popis stanovništva i Sekretarijat za ekonomiju, koji nadzire agenciju za statistike, izabrali 5. oktobar za kraj popisa, Kou je oborila i tu odluku, optužujući zvaničnike da "skaču sa jednog užurbanog, neobjašnjenog plana na drugi... i podrivaju kredibilitet Biroa za popis stanovništva i popis 2020".

Tročlana komisija apelacionog suda podržala je odluku sudije Kou kojom se dozvoljava da se popis nastavi do kraja oktobra, ali je odbacila deo presude kojom se suspenduje rok do 31. decembra da se predaju podaci koji određuju broj predstavnika država u Kongresu. Komisija je saopštila da, samo zato što je nemoguće ispuniti rok do kraja godine, to ne znači da sud treba da zahteva od Biroa za popis stanovništva da propusti rok.

Kada je pandemija poremetila planove za popis stanovništva, Biro za popis je u aprilu predložio da se rok za završetak brojanja produži sa kraja jula na kraj oktobra, a rok za predaju podataka sa 31. decembra pomeri na april naredne godine. Predlog da se produži taj rok prošao je u Predstavničkom domu, koji kontrolišu demokrate, ali ga nije ni razmatrao Senat, u kojem većinu imaju republikanci. Zatim su, krajem jula i početkom avgusta, zvaničnici biroa skratili raspored za prebrojavanje stanovnika za ceo mesec, kako bi se završio krajem septembra.

Predsednik Tramp u julu je tražio od Biroa za popis stanovništva da se u određivanju predstavnika svake države u Kongresu ne računaju oni koji se nalaze ilegalno u zemlji. Tročlana komisija okružnog suda u Njujorku je proglasila tu uredbu nezakonitom, ali je Trampova administracija uložila žalbu Vrhovnom sudu.

Ukoliko 31. decembar ostaje rok za predaju podataka, kontrola nad određivanjem strukture Predstavnčkog doma ostaće u rukama Trampove administracije bez obzira na to ko će pobediti na predsedničkim izborima 3. novembra.