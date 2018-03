Kako izjašnjavanje o državljanstvu može da promeni političku klimu u SAD?

Odluka Trampove administracije da se u upitnik za popis stanovništva 2020. godine doda pitanje o državljanstvu podelila je američki Kongres.

Demokrate kažu da ilegalni, kao I legalni imigranti neće ni popuniti obrazac, što će uticati na smanjenje političke zastupljenosti pretežno demokratskih država u Kongresu, kao i na gubitak milijardi dolara za finansiranja iz budžeta. Pristalice, s druge strane, kažu da se demokrate protive toj odluci jer će se otkriti koliko ljudi bez državljanstva živi u Sjedinjenim Državama. Sekretarijat za pravosuđe tvrdi da će mu informacija o državljanstvu pomoći da bolje sprovode zakon za zaštitu biračkog prava manjina.

Popis stanovništva u Sjedinjenim Državama od velikog je političkog značaja te svaka promena ima dalekosežne posledice.

“Ova administracija je do sada imala agendu protiv imigranata. Mislim da žele da znaju ko ima državljanstvo, a ko ne. Problem je što to ne može da se radi pomoću popisa stanovništva. U Ustavu jasno piše da je jedina svrha popisa da se prebroje svi u zemlji bez obzira na njihovu političku pripadnost. Postoji zabrinutost da neki republikanci imaju stranački motiv za podešavanje rezultata izbora ili za menjanje granica izbornih okruga”, kaže Vanita Gupta predsednica Liderske konferencije o građanskim i ljudskim pravima.

Prema američkom Ustavu, broj predstavnika neke države u Kongresu zavisi od broja stanovnika te države. Ukoliko se imigranti bez dokumenata ne prijave na popis iz straha od deportacije, to bi moglo značajno da promeni političku klimu u zemlji posle popisa 2020. godine.

“Kalifornija ima oko pet, šest članova Predstavničkog doma koje ne bi imala bez prisustva ilegalnih imigranata u toj državi. To takođe znači da druge države poput Mičigena, Ajove ili Ajdaha nemaju predstavnike u Kongresu zato što ljudi ilegalno ulaze u zemlju. Ali bez obzira ne sve, niko ne može da tvrdi da će ta informacija da dospe do imigracione policije jer to nije propisano Ustavom i nema dokaza da će ikada biti”, smatra Den Stajn, predsednik Federacije za američku imigracionu reformu.

Nekoliko demokratskih država, među kojima su Njujork i Kalifornija podneli su tužbe protiv odluke o stavci o državljanstvu na obrascu za popis stanovništva.