Uragan Laura kreće se ka američkoj obali, vanredno stanje u Luizijani i Misisipiju

Tropska oluja Laura u utorak je ojačala u uragan, nakon što je prešla u tople vode Meksičkog zaliva, i kreće se ka američkom priobalnom području gde bi mogla da izazove ogroman plimni talas i preplavi cele gradove, prenosi AP.

Nacionalni centar za uragane predviđa da će Laura da ojača u uragan treće kategorije pre nego što pogodi kopno, sa vetrovima jačine 185 kilometara na sat koji bi mogli da izazovu katastrofalnu štetu.

“Suština je da će snažan uragan da pogodi kopno kasno u sredu ili rano u četvrtak", rekao je u utorak zamenik direktora Nacionalnog centra za uragane Ed Rapaport.

Gotovo sve kompjuterske simulacije, koje meteorolozi koriste, pokazuju da će uragan brzo da ojača narednih nekoliko dana.

Laura je prošla pored Kube nakon što je odnela najmanje 11 života u Dominikanskoj Republici i na Haitiju, gde je dovela do nestanaka električne energije i poplava. Među žrtvama je i 10-godišnja devojčica na čiju kuću je palo stablo, i majka i sin na koje je pao zid.

Meteorolozi su sada usredsređeni na američku obalu Meksičkog zaliva, gde bi plimni talas visine do 3,4 metra mogao da preplavi priobalno područje od Teksasa do Luizijane, saopštio je centar za uragane.

Uz to, do 38 centimetara kiše moglo bi da padne u nekim delovima Luizijane, najavljuju meteorolozi. Pozitivna vest za stanovnike američke obale je to što je ranija oluja - Marko - značajno oslabila​.

Gradonačelnik Port Artura u Teksasu Turman Berti izdao je uredbu za obaveznu evakuaciju više od 54.000 stanovnika tog grada, počev od utorka ujutro po lokalnom vremenu.

Ljudi koji dolaze u skloništa mogu da ponesu samo jednu torbu sa ličnim stvarima i moraju da "imaju masku" da bi se suzbilo širenje koronavirusa, navodi se u uredbi.

“Ako odlučite da ostanete kući, ne može vam niko pomoći", naveo je Berti.

Zvaničnici u Hjustonu zatražili su od stanovnika da pripreme zalihe u slučaju da izgube električnu energiju nekoliko dana ili budu morali da se evakuišu iz domova duž obale.

Vanredno stanje proglašeno je u Luizijani i Misisipiju, a skloništa su otvorena uz mere za suzbijanje koronavirusa.

Dolazak Laure očekuje se nekoliko dana uoči godišnjice uragana Katrina, 29. avgusta, koji je probio nasipe u Nju Orleansu, razorio veći deo obale Misisipija i odneo i do 1.800 života 2005. godine. Jugozapadni deo Luizijane je zatim u septembru te godine pogodio uragan Rita treće kategorije.

Tom području sada preti još jedan veliki uragan. Tomi Adams, lokalni vodič, kaže da je spreman za sve, ali da se "nikada ne zna šta će se dogoditi".

“Za svaki slučaj se selim se u kuću malo udaljeniju od obale", kaže Adams.

U Vejvlendu u Misisipiju, priobalnom gradu razorenom u uraganu Katrina, vlasnik knjižare Džeremi Burk kaže da je "najveća pretnja od plimnog talasa".

"Kada je Katrina pogodila ovo područje, vetar je pričinio štetu, ali je najgori bio plimni talas", kaže Burk i dodaje da su mnogi stanovnici ostali kod kuće dok se Laura približava, ali da su spremni da se evakuišu ako prognoza bude ozbiljnija.

“Ljudi su spremni da odmah idu. Nikada ne uzimamo oluju zdravo za gotovo. Možda smo izbegli najgore sa Markom, ali je očigledno da neki ljudi neće biti naše sreće", upozorava Burk.