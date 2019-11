Tek svaka deseta žena na Kosovu prijavljuje da je žrtva nasilja u porodici

Uoči obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka kampanje 16 dana aktivizma, Misija OEBS-a na Kosovu predstavila je izveštaj o bezbednosti žena. Istraživanje pokazuje da gotovo dve-trećina žena na Kosovu smatra da je nasilje nad ženama uobičajeno. Iako je nasilje u porastu, malo je žena koje ga prijavljuju, jer veruju da problem mora ostati unutar porodice. Jedna od žrtava nasilja je i J. M. iz Gračanice.

J. M. iz Gračanice 11 godina je bila žrtva porodičnog nasilja. Ova 31- ogodišnja žena, majka troje dece, razvela se pre dve godine zbog, kako kaže, gotovo svakodnevnog nasilja, koje je doživljavala od svog supruga. Sve je počelo već u prvoj godini braka. Alkohol i kocka, poroci njenog supruga, doveli su, kako kaže, prvo do psihičkog nasilja.

"Nije mi dozvolio da odem na dedinu sahranu. Po meni, to nije bilo normalno, imala sam 18 godina, da kod svog dede ne odem na sahranu, jednostavno mi nije dozvolio da to uradim. Onda ljubomora - ne smeš da izlaziš iz kuće i slično".

Već u drugoj godini braka kreće i fizičko nasilje i to, kako kaže J. M, svakodnevno, a žrtve su i njihova maloletna deca.

„Jedan dan me isprebija da ne mogu da se pomerim, onda jedan dan bude dobro. Pet dana se vučem kao prebijena mačka po kući. Poslednjih sedam godina počeo je i decu da zlostavlja zato što su bila velika. Decu je maltretirao, slao ih je da kupuju alkohol, cigarete... Ja to, naravno, nisam dozvoljavala kao majka i kad deca ne žele njega da poslušaju, on ih isprebija. Nikad nisam prijavila policiji, prijavio je moj svekar, ja sam i tad prećutala, zbog dece, jer nisam imala posao, ni krov nad glavom, nisam očekivala da će neko da stane u moju zaštitu, da me podrži u svemu tome, jer izaći iz kuće sa troje male dece... nisam imala takvu hrabrost“.

Danas, dve godine posle razvoda J. M. i dalje doživljava psihičko nasilje od svog bivšeg supruga, koji je najčešće zove telefonom i preti ubistvom. Te, sve češće pretnje, prijavljuje policiji.

"Što se tiče policije oni njega puste, ne odreaguju kako treba, bude u pritvoru 12 sati, 48 sati i puste ga kući".

Istraživanje o bezbednosti žena na Kosovu, koje je danas predstavljeno u Prištini, pokazuje da je psihičko i fizičko nasilje doživelo više od polovine žena na Kosovu.

Skoro dve trećine, odnosno 64 odsto, od 1.990 anketiranih žena, smatra da je nasilje nad ženama uobičajena pojava.

"Na osnovu podataka Policije Kosova samo u prvih šest meseci u 2019. godini bilo je šest slučajeva ubistava, četiri u kojima je muž ubio suprugu. U poslednjoj deceniji je povećan broj žena koje su ubili muževi. Mnoge majke takođe trpe nasilje od svojih sinova. To je pitanje ili problem koji uključuje sve u porodici", rekao je šef OEBS-a na Kosovu Jan Bratu.

Skoro 50 odsto žena smatra da je nasilje u porodici privatno pitanje, koje treba rešavati unutar porodice.

Čak 92 odsto žena, koje su doživele nasilje od strane partnera, rekle su da se nisu obratile nijednoj instituciji. Kako se navodi u izveštaju, samo mali broj žena obavestilo je policiju o fizičkom nasilju od strane sadašnjeg ili bivšeg partnera.

"Podaci koji su analizirani u našoj anketi pokazuju da samo dva odsto žena prijavljuju najozbiljniji oblik ili vid nasilja koji je počinio partner, uključujući i silovanje, policiji i socijalnim ustanovama", kazao je Bratu.

Šefica Kancelаrija Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova rekla je da je nasilje u porodici zabrinjavajuća pojava i da su potrebna veća ulaganja u sigurne ženske kuće.

Predstavljanju izveštaja prisustvovao je i predsednik Kosova Hašim Tači koji se zahvalio predstavnicima međunarodne zajednice na naporima koje ulažu za bolji položaj žena na Kosovu.

"Sa našom posvećenošću i znanjem, i vašom podrškom, nastavićemo da idemo napred, dok se svaka žena, svaka devojka, ne oseti jednakom u našem društvu. Dok se ne oseti sigurnom, prihvaćenom, zaštićenom, jednakom i slobodnom", rekao je predsednik Tači.

Globalna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” počinje 25. novembra kada se obeležava Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava.