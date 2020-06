Studije: Mere zatvaranja sprečile milione smrti od Kovida 19

Mere zatvaranja širom sveta sprečile su milione smrti od novog koronavirusa, pokazuje nova studija.

Prema istraživanju Imperijalnog koledža u Londonu, restriktivne mere i zatvaranje poslovnih zgrada, prodavnica i škola možda su spasili oko 3 miliona života u 11 zemalja - Austriji, Belgiji, Britaniji, Danskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Norveškoj, Španiji, Švedskoj i Švajcarskoj.

Druga studija, koja je sprovedena u Sjedinjenim Državama, zaključila je da su mere karantina u Kini, Francuskoj, Iranu, Italiji, Južnoj Koreji i SAD sprečile još 530 miliona slučajeva Kovida-19.

Međutim, Svetska zdravstvena organizacija upozorila je u ponedeljak da, dok se situacija popravlja u Evropi, pogoršava se u drugim delovima sveta.

“Više od 100.000 novih slučajeva je prijavljeno u proteklih devet ili deset dana. Juče je prijavljeno više od 136.000 slučajeva, daleko najviše u jednom danu do sad", saopštio je šef SZO, Tedros Adanom Gebrejesus.

Tedros je naveo da je 75% novih slučajeva registrovano u deset zemalja, pretežno u Latinskoj Americi i Južnoj Aziji.

Međutim, na Novom Zelandu, premijerka Džasinda Ardern saopštila je u ponedeljak da je uverena da je zemlja zaustavila širenje Kovida-19 nakon što nijedan novi slučaj nije prijavljen u proteklih 17 dana.

Njen kabinet je ukinuo sve restrikcije koje se odnose na javne skupove, uključujući sportska takmičenja i venčanja. Iako stanovnici Novog Zelanda slave pobedu nad virusom, granice zemlje ostaju zatvorene a svako ko dođe iz inostranstva mora da provede vreme u karantinu.

“Skoro smo sigurni da ćemo ponovo videti slučajeve... ali to nije znak da smo mi omanuli. To je realnost virusa. Ako i kada se to dogodi, moramo da budemo spremni", navela je Ardern.

Nešto više od 1.500 ljudi zaraženo je virusom na Novom Zelandu a 22 osobe su preminule.