Kome se Vučić obraćao na Generalnoj skupštini UN - međunarodnoj javnosti ili svojim biračima?

I pre nego što je otišao u Njujork na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN), mediji u Srbiji, posebno oni naklonjeni vlastima, najavljivali su govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića kao istorijski i državnički.

Dan posle Vučićevog govora, na naslovnim stranama tabloida nastavljeno je veličanje njegovog skoro polusatnog obraćanja u Njujorku - “Reči koje će ostati zapisane”, “Vučićeva lekcija licemerima sa Zapada”, “Kunete se u princip, a zgazili ste Povelju UN”, “Državnički”, “Vučić: Skoro sve zapadne sile pogazile Povelju UN”, “Vučić: Pokušaj da se rasprarča moja zemlja i dalje traje”, “Poštovanje Povelje UN nije izbor nego obaveza” deo je naslova koji je u petak osvanuo na kioscima širom Srbije.

Ipak, uprkos velikih reči koje je izgovorio u sedištu UN i uprkos velikih naslova u tabloidima, mnogi u Srbiji su postavili pitanje – kome se predsednik Srbije obraćao? Međunarodnoj zajednici ili svojim pristalicama i svima koji će na predstojećim izborima izaći da glasaju?

Uz ocenu da zasedanje Generalne skupštine UN predstavlja prvorazredni spoljnopolitički događaj, diplomata u penziji i bivši ambasador Srbije u Belorusiji i Bugarskoj Srećko Đukić ističe da uz Aleksandra Vučića u Njujorku nije prisustvao ni jedan profesionalac iz Minisrtarstva spoljnih poslova:

“Tamo je bio ministar spoljnih poslova, on je isto političar. Tamo je bio šef srpske misije pri UN – on je novopridošli diplomata. Tamo je bila jedna poslanica iz Skupštine Srbije. Šta će ona tamo? Tamo je bio ambasador Srbije u Americi. Šta će on tamo? Tamo je bila savetnica predsednika Republike – šta će ona tu? I mislim da je bila i ona savetnica za štampu predsednika Republike”, kaže Đukić u razgovoru za Glas Amerike i dodaje da na zasedanju GS UN ne treba govoriti proizvoljno o temama, već da treba govoriti ono što će biti delotvorno za državu, za narod, za politiku koju Srbija treba da vodi.

Međutim, kako kaže Đukić, Srbiju su u Njujorku predstavljali ljudi koji ne znaju kako se predstavlja zemlja na međunarodnom planu, koji nemaju nikakve veze sa Generalnom skupštinom UN. Oni su ti koji Vučićev govor proglašavaju državničkim i očito je da su mu takav govor savetovali oni koji ne poznaju ni OUN, ni sistem multilateralne saradnje, ni svetsku politiku, ni međunarodne odnose, ističe sagovornik Glasa Amerike:

“Mislim da je vreme busanja u prsa, herojstva u međunarodnim odnosima, Kosovo je naše unutrašnje pitanje, Kosovo je ovakvo, Kosovo je onako - to je prošlo. Mi smo to sve rekli. Ja ne znam šta mi o Kosovu sve više nismo rekli”, kaže Đukić.

Đorđe Žujović, predsednik novoosnovane političke organizacije Libdem (Liberali i demokrate) je mnogo direktniji u oceni Vučićevog govora u Njujorku:

“Umesto jasne kritike ruske agresije na Ukrajinu i svrstavanja uz zapadne saveznike, čulo izlaganje za glasače Srpske napredne stranke…Apsolutno nikoga ne zanimaju bezbroj puta ponovljeni govori o nepravdi učinjenoj prema Srbiji, dok mi sami sebe obmanjujemo i negiramo sopstvene greške koje su nas gurnule na marginu odlučivanja”, oglasio se danas Žujović u saopštenju Libdema izdatom povodom Vučićevog govora na zasedanju GS UN.

A u razgovoru za Glas Amerike on ističe da se Srbija već nalazi kampanji za izbore koji nisu raspisani, ali za koje kampanja traje:

“Predsednik Republike je iskoristio govornicu u Njujorku da se obrati ne samo svojim biračima, mada prvenstveno svojim i glasačima SPS-a, već i celokupnoj političkoj javnosti o dnevnim temama. To je čovek koji je uzeo govornicu da priča o bolnicama, autoputevima, svim onim stvarima koje se inače koriste u dnevnopolitičkoj kampanji”.

Žujović kaže da je uz niz netačnih informacija koje je izneo - počev od one da su problemi na Kosovu počeli 2008, a ne mnogo ranije, Vučićev govor u Njujorku ima dva segmenta. Prvi je ta dnevnopolitička kampanja, koja se predstavlja u srpskim medijima kao da jeVučić u epicentru svetske politike i da to slušaju svi u svetu.

Drugi segment, po mišljenju Žujovića je bio usmeren na spoljnu politiku, ali kako smatra sagovornik Glasa Amerike, na jedan potpuno pogrešan način:

“Pre svega zato što se nismo jasno odredili o agresiji Rusije na Ukrajinu, nego smo opet pokušali da damo neko svoje viđenje i da pričamo o nekom vekovnom prijateljstvu sa Ruskom Federacijom, koju Aleksandar Vučić rekao za govornicom… Drugi segment se ticao pitanja Kosova, gde opet pokušavamo da stvorimo sliku o nekoj nepravdi, o tome da ceo svet je protiv nas, opet neka vrsta zavereničke politike”, kaže Žujović uz ocenu da je to bio predizborni govor daleko od Srbije, koji ima isključivo nameru da se pušta u domaćim medijima radi kampanje koja nije raspisana, a uveliko je u toku.

Kako smatra bivši diplomata Srećko Đukić Srbija je poslednjih godina pokazala da ne zna da sarađuje sa međunarodnim faktorima – ili je previše lojalna i servilna, ili iskorači 100 milja unazad i poništi sve ono što je do tada uradila.

To je nedostatak jedne dosledne, konsekventne, dalekovide politike na kojoj Srbija mora da istrajava, kaže Đukić i ističe da se umesto toga predsednik Srbije Aleksandar Vučić svakodnevno obraća svojoj publici, pa i sada iz Njujorka:

“Bilo gde da ode on se obraća svojoj publici, svojim biračima, da ga ne bi zaboravili, jer on ako se ne pojavi 24 sata na televizijama ljudi njega zaborave, on ne postoji. On mora biti stalno tu. On mora biti više nego bilo koja reklama, više nego bilo koji EPP na bilo kojoj televiziji. I on mora dati instrukcije svojim analitičarima i ljudima koji ga brane na raznim televizijama, medijima itd. Inače, te politike nema koju on zastupa. Ona prosto ispari, nestane”, kaže na kraju Srećko Đukić.