Analitičari: Evropski desničari prekrajaju Balkan

Evropu i Balkan poslednjih dana potresa navodni "non pejper" slovenačkog premijera Janeza Janše u kome se predlaže novo prekrajanje granica na Balkanu i između ostalog raspad Bosne i Hercegovine.

Sarajevo je odmah burno reagovalo, Skoplje takođe, a u Briselu se o Janšinom non pejperu i dalje priča kao o dokumentu čije postojanje nije potvrđeno. Kako za Glas Amerike objašnjava izveštač iz Brisela Dušan Gajić u jednom trenuku je nezvanično potvrđeno, a zatim i demantovano njegovo postojanje.

"Ja mislim da se ovo još uvek ne shvata previše ozbiljno, da tako kažem kao neka inicijativa koja zaista ima težinu i koja će zaista dovesti do nekih formalizovnih razgovora ovde u EU o mogućoj primeni granica i sličnim pitanjima. Rekao bih da se ovde u Briselu ovo postojanje non pejpera za sada zanemaruje, gura u stranu, 'ima još vremena do početka slovenačkog predsedavanja, pa ćemo videti šta će do tada biti'. I da se pre shvata u kontekstu toga šta će sve doneti slovenačko predsedavanje", ističe Gajić.

Za bivšeg diplomatu Srećka Đukića prilično je izvesno postojanje "non pejpera", u kome, po njegovim rečima, evropska desnica preko slovenačkog premijer Janeza Janše pokušava da proturi i ispita teren za ovakve ideje. Ona je primamljiva za one koji bi želeli da ponovo žare i pale na teritoriji bivše Jugoslavije, kaže Đukić.

"To je jedno ponovno prizivanje onih krvavih devedesetih godina. I to upravo sada kada se nalazimo, rekao bih, pred završnim akordom te jugoslovenske tragedije, dovođenja problema koji postoje u BiH i između Beograda i Prištine do njihovog logičnog kraja".

Očit je snažan nalet evropske levice koja pokušava da razgradi sve ono što je do sada urađeno na Balkanu - od Dejtonskog do Kumanovskog sporazuma i zbog toga je, po rečima Đukića, očekivana snažna reakcija svih relevatnih činilaca na zapadnoj hemisferi.

"Svakako da SAD su one koje u krajnjoj liniji pitaju za sve ono što se dešava na teritoriji bivše Jugoslavije. Uostalom, one su i tvorci Dejtonskog sporazuma, koji je doneo konačno mir u BiH, one su i tvordci Rezolucije 1244 i Kumanovskog sporazuma. SAD su tvorci i sporazuma sa Severnom Makedonijom, tajko da mislim da ta alternativa koju su dali podvesti dobrovoljno Slovenci nema nikakvu šansu".

Briselu je više od samog non pejpera, sporan i način na koji sa Evropskom unijom komunicira slovenački premijer Janša, ukazuje Dušan Gajić.

"Za mnoge u Briselu je to glavno pitanje i ovo se vidi kao još nešto što dolazi u tom kontekstu raznih problematičnih stavova koje je Janša u poslednje vreme iznosio, njegovog otvorenog sukoba sa delom briselske nomenklature, sa ljudima iz Evropskog parlamenta, sa medijima. Janša je jedan od retkih premijera u EU koga je i Evropska komisija javno osudila zbog nekih izjava i stavova koji se odnose na slovenačke medije", podseća sagovornik Glasa Amerike, dok Srećko Đukić iznasi mišljenje da su ideje iznete u slovenačkom non pejperu osuđene na neuspeh.

"Ne bih isključio Rusiju iz slovenačkog paketa i slovenačkog non pejpera, imajući u vidu njene ambicije na Balkanu. U Srbiji posebno, a takođe i u BiH i Republici Srpskoj".

Kako kaže Dušan Gajić, Brisel već skeptično gleda i Slovenija bi mogla da ima probleme sa Unijom. Po njegovim rečima, od budućeg predsedavajućeg Evropskom unijom se očekuje da deluje u duhu stabilnosti i konsenzusa, bez potpirivanja problematičnih i toksičnih tema. A promena granica svakako spada u toksične teme, kaže Gajić.