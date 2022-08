Prva iskustva novih poslanika u Skupštini Srbije: Prava partijska borba tek predstoji

BEOGRAD - Tokom prva dva radna dana nove Skupštine Srbije odmah je nagovešteno da poslanike čeka teška rovovska borba – konstitutivna sednica je završena, ali su odmah na početku sevnule i prve političke i partijske varnice.

Novim, prvi put izabranim poslanicima biće potrebno neko vreme da se snađu u poslaničkim klupama, a kako u razgovoru za Glas Amerike kaže profesor FPN-a Đorđe Pavićević, okruženje u parlamentu je bitno drugačije od okruženja na fakultetu.

“To je ipak malo privilegovano okruženje, a ovde je nešto drugačije zato što imate podeljene uloge, imate stranke koje su tu iz najrazličitijih razloga delegirali ljude i dosta je u tom smislu živopisno i vidite neke stvari koje se ne vide na televiziji. Nema tu nekakvih velikih iznenađenja u odnosu na ono što smo inače do sada viđali, ali prosto sadašnja dinamika izgleda da će biti malo drugačija. To jest više će ličiti na onu dinamiku koju smo zaboravili, a koja se dešavala u našoj skupštini”, kaže Pavićević koji je u skupštinu ušao kao poslanik koalicije “Moramo”.

Po njegovim rečima poslanici SNS-a su dosta partijski disciplinovani, sa čim se slaže i advokat Aleksandar Olenik, novopečeni poslanik sa liste “Zajedno za Vojvodinu – Vojvođani”:

“Pa oni su radikali. samo su promenili ime, sve ostalo je isto. Oni imaju vojnu organizaciju, bukvalno vojnu organizaciju gde je samo disciplina, nema tu mnogo slobode. I to je nešto što je izašlo iz Šešeljevog šinjela i što se nastavlja. I što se vidi po njihovom nastupu”.

Na osnovu iskustva iz ranijih skupštinskih saziva nije tajna da poslanici uglavnom vode partijsku borbu u samoj sali i pred kamerama – u hodnicima i restoranu situacija je ipak malo opuštenija:

“Ove moje kolege koji su ranije bili poslanici ili su učestvovali na drugi način u tim međustranačkim nadgornjavanjima, oni su svi imali taj isti utisak da se malo toga prenosilo na tu privatnu komunikaciju, da svađe traju dok traju snimci, da posle toga toga to ide na sasvim drugom nivou. Videćemo koliko će, još je rano reći koliko će toga ovde biti, ali imam utisak da će biti znatno manje nego što je to bilo ranije”, kaže Pavićević, dok Olenik upoređuje iskustva iz sudnice sa parlamentom.

“U sudnici možemo da dođemo do ozbiljnog sukoba i činjenično i pravno, ali kad izađemo iz sudnice nema razloga da se to prenese. Jer to je prosto posao, to je profesija. Slično je i ovde. Postoje ciljevi, strategije, taktike – i medijske, i nastupi, šta treba da se kaže i ja smatram da je dobro da se neka ta granica u sukobljavanju ne prelazi i da se omogući normalna komunikacija nakon tih javnih istupa. Potpuno je drugačije kad vi dođete, to jest kad se mediji pojave na tim nekim zatvorenim sastancima, i kad kamera izađe. Što mislim da je ljudski.”

Kao predstavnik parlamentarne manjine, Pavićević ne veruje da će opozicija uspeti da provuče neke svoje zakonske predloge u Skupštini, ali postoje i neki drugi ciljevi koji su sada u igri.

“Vrlo je važno da predstavimo građanima da i drugi imaju neke ideje kako urediti određene oblasti. I druga važna stvar jeste da pokažemo koliko su neka rešenja koja oni nude loša ili podložna korupciji i zloupotrebama. Mi se nadamo da SNS neće ponovo, kao što je to činio u onim poslednjim danima pretprošlog saziva Skupštine, zloupotrebljavati procedure da onemogući druge da govore. Sećamo se onih beskonačnih amandmana koji su bili svi isti i koji su dolazili iz istog centra”.

Sa druge strane, Olenik ne odbacuje mogućnost da se vlast i opozicija u nekom trenutku nađu na istoj strani i da ih pojedini interesi mogu povezati. On smatra da će atmosferu u parlamentu u velikoj meri određivati i predsednik parlamenta Vladimir Orlić.

“Na ovim konsultacijama zadnjih nekoliko dana nije bilo primedbe na njegovo ponašanje. Ali nastavi u tom maniru ili blisko tom načinu vođenja sednice – trebalo bi da bude bolje. Ako Orlić bude bio onakav kakav je bio pre kao poslanik, onda se vraćamo na jedan cirkus, moram tako da kažem. Ali hajde da ne govorim unapred, prosto da vidimo šta će da uradi i u krajnjoj liniji šta mu je rečeno. Nisam siguran da on sam može da odluči kom stilu će pribeći u vođenju skupštine”, kaže Olenik i ističe da u ovom trenutku jedan čovek, predsednik Srbije i lider SNS-a kontroliše i rad poslanika i rad izvršne vlasti, to jest vlade.

“SNS ima većinu. Da li su ti ljudi glasali za gospodina Orlića ili gospodina Jovanova kao šefa grupe. Nisu. Glasali su Vučića. Vučić nije u skupštini. Kad bude izabran kome odgovara Orlić? Građanima koji su glasali? Ne, nisu ga izabrali. Poslanicima? Nisu ga izabrali ni oni, nego ga je partija, to jest Vučić postavio i javno objavio pre nego što su poslanici podneli formalan predlog. Znači gospodina Orlića neće kontrolisati ni građani, ni parlament. Kontrolisaće ga jedan čovek. Kontrolisaće ga Vučić. Vučič kontroliše i izvršnu vlast, to jest vladu”, kaže Olenik i ističe da je to i po političkim i pravnim teorijama – diktatura:

“I mi smo u jednoj vrsti diktature, ne onako ogoljenoj, ali u jednoj vrsti diktature. Suštinski zavisi kako će jedan čovek da odredi. A naš posao u opoziciji je da ovo objašnjavamo građanima. Da građano shvate da zlatno doba u stvari diktatura. i da će nam biti sve gore, kako vreme odlazi”.

Na kraju Aleksandar Olenik priznaje da još nije stigao da obiđe čuveni skupštinski restoran, dok Đorđe Pavićević ističe da je stvar sa restoranom pomalo naduvana i da su cene slične restoranu na fakultetu.

“Kafa od 15 dinara je zaista bizarno jevtina, ili sokovi, ono što služi za osveženje. Hrana ima nekakav raspon od 300 do 600-700 dinara, što nije skupo takođe za ove standarde. Tu nema alkohola, nema ono što bi inače moglo da se zloupotrebljava na drugi način”.