Analitičari: Vučić se nada kraju rata u Ukrajini kako bi izbegao uvođenje sankcija Rusiji

Ako se Srbiji tolerisalo i gledalo kroz prste u vezi sa odnosom prema Rusiji i uvođenju sankcija Moskvi zbog rata u Ukrajini – taj period je prošao. Rečenica koja se mnogo puta čula sa Zapada bila je da ne žele da predsedniku Srbije i lideru SNS-a Aleksandru Vučiću otežavaju poziciju pred izbore i teraju ga da se izjašnjava, ali posle nedeljnih izbora i relativne pobede samog Vučića i SNS-a takvo opravdanje više ne postoji.

Iz tog ugla, prema mišljenju sagovornika Glasa Amerike, najjača karta na koju bi Vučić mogao igra je smirivanje rata i nekakav dogovor Rusije i Ukrajine, čime bi po nekm računicama i Srbiji bila olakšana pozicija:

“Ako se nastavi rat ovim intezitetom i ne daj bože eskalira, on neće imati gde. Dakle, moraće u nekom trenutku da se prikloni EU, da uvede neku vrstu sankcija. Ja ne sumnjam da će vlast u Srbiji naravno uvek da balansira, da proba da izbegne itd, ali je teško zamisliti da će EU da dopusti da neko, ne toliko što bi Srbija ostala neka rupa koja jedina na celom kontinentu ne sledi politiku EU, već zato što bi to značilo da bi ruske firme iskorišćavale Srbiju da tako zaobilaze sankcije, da otvaraju svoje podružnice itd – to sumnjam da će EU da dozvoli”, kaže Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.

Sa ili bez SPS-a u vladi?

Ono što sledi narednih nedelja već je viđeno u Srbiji – Vučić će odlagati formiranje vlade što duže bude mogao, a kako ističe Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove, ovoga puta nije reč samo o dramatizaciji, već i očekivanju da bi u tom roku rat u Ukrajini mogao da se završi, čime bi izbegao da se izjašnjava o uvođenju sankcija Rusiji:

“Nema nikakvog opredeljivanja tu da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji ili neće. Nije to stvar dihotomije. Srbija je zemlja koja je kandidat za članstvo u EU i ona mora da prati zajednički spoljnu, odbrambenu politiku EU, pre svega u okviru poglavlja 31. Međutim, po prvi put izgleda da će iz EU doći, ako ne iz Brisela, onda iz drugih gradova u EU, doći će poruka Beogradu vrlo jasna i glasna – ili ste sa nama ili protiv nas”, kaže Beširi i dodaje da ne očekuje da će EU povući dramatičan potez i proglasiti Srbiji za zemlju koja više nije kandidat za članstvo u EU:

“Iako je to drastičan potez EU i mnogi ne očekuju da do njega dođe, jasno je da se Vučiću neće više tolerisati ta ambivalentna pozicija – sačekaću još malo da prođe vremena, pa da vidim da li će Kijev i Moskva da potpišu sporazum o primirju pa se Srbija neće ni izjašnjavati o sankcijama Rusiji. Sa druge strane, ukoliko predsednik Srbije izbaci SPS iz buduće vlade to će biti i poruka da je možda vreme da se kaže 'dosvidanija Rusija' i da se Vučić u potpunosti okrene ka EU i Zapadu”.

Hoće li Srbija ostati bez nafte?

Sa druge strane, opasno je imati SPS u opoziciji, kaže Beširi, dok Dragan Popović izražava sumnju da će se lider SNS-a lako odreći SPS-a. Ali i ako ga se odrekne – neće to biti zbog Rusije ili Zapada, ali će Zapadu biti predstavljeno da se eto on žrtvovao radi proevropske politike Srbije, kaže Popović u razgovoru za Glas Amerike:

“Naravno da su oni svi antizapadno opredeljeni – i SNS i SPS, ne u smislu da imaju nešto protiv konkretnih zapadnih zemalja, nego imaju nešto protiv demokratije. Tako da u ovom trenutku u ovoj svetskoj konstelaciji Rusija predvodi autokratske snage u svetu pa im je ona draža. Da je u Norveškoj autokratija, a u Rusiji demokratija, i Dačić i Vučić bi bili pronorveški orijentisani”.

Kako smatra Popović Srbiji neće biti dozvoljeno da bude neka vrsta of-šor zone za ruske firme koje su pod sankcijama Zapada. Ali, ako ukrajinski konflikt eskalira Srbija će se naći pred pitanjem šta će biti sa Naftnom indutrijom Srbije:

“Ako nam zatvore dovod nafte, naše rafinerije će prestati da rade, Srbija to ne može ekonomski da podnese. Sa druge strane, nije mu baš lako da sad nacionaluzije rusku firmu – tako da tu ćemo videti kako će on da odigra, to će biti dosta veliki izazov, jer ipak je Srbija jedina evropska zemlja gde je kompletan energetski sektor pod kontrolom Rusije”.

Kako smatra Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku, ukoliko Vučić povuče potez kakav Brisel očekuje i uvede neku vrstu sankcija Rusiji, najmanje čega treba da se plaši jeste reakcija ojačale desnice u Srbiji. Jer, kako kaže Popović, lider SNS-a je i stvorio tu desnicu, kontroliše je i koristi kao izgovor pred Briselom da ako on padne desiće se ono što niko ne želi, a to je da desnica preuzme vlast u Srbiji.