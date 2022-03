Zajović: U Srbiji se uz blagoslov vlasti slavi ubijanje civila i razaranje gradova

Uz podršku i učešće članica udruženja "Pokret majki enklave Srebrenice i Žepe" iz sela Bajramovići kod Srebrenice, organizacija "Žene u crnom" održala je u centru Beograda još jedan protest u tišini protiv agresije u Ukrajini.

Izražavajući solidarnost i saosećanje sa stradanjima i patnjom civila, Žene u crnom su osudile rusku okupaciju Ukrajine, a kako je istakla koordinatorka ove nevladine organizacije Staša Zajović potpuno je neprimereno da se u Beogradu, uz blagoslov države slavi ubijanje civila i razaranje gradova:

"To mora da bude proglašeno i kvalifikovano kao krivično delo zato što to nije nikakva sloboda izražavanja nego je to prosto poziv na ubijanje. I to pokazuje koliko je saučešništvo sa ratnim zločinima i ratom, koliko to ima veliki kontinuitet i koliko su te desničarske i ultradesničarske snage zapravo produžena ruka države, batinaške snage, parapolicijske i pravojne snage. I na koji način one zapravo štete ugledu i u funkciji su predizborne kampanje".

Zajović je izrazila nadu da će mirovni pregovori uroditi plodom, a podržala je i zahtev ambasade Ukrajine srpskim vlastima da se odrede prema ispisivanju slova "Z" u Srbiji, kao simbola kojim su obeležena ruska vojna vozila koja ratuju u Ukrajini.

"Ako Putin govori o denacifikaciji - ja njemu predlažem da prvo sebe denacifikuje. Zašto? Zato što je Putin heroj i junak ulatradesnice u čitavoj Evropi i na čitavoj zemaljskoj kugli i neka denacifikuje oko sebe sve one neonacističke, klerofašističke klike u samoj Ruskoj Federaciji", rekla je Zajović.

Kao i uvek prilikom protesta Žena u crnom prolaznici su najčešće dobacivali pogrdne reči, a jedan pravoslavni sveštenik ušao je u raspravu sa aktivistima ove nevladine organizacije i dobacivao "Gde je Jasenovac".