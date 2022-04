Srbija daleko od rešenja postizborne krize

Iako su rezultati izbora manje-više u skladu sa očekivanjima i prognozama, čini se da su stranke, ali i glasači, na kraju iznenađeni ishodom nedeljnog glasanja. Jedino je sigurna pobeda Aleksandra Vučića na predsedničkim izborima – sve ostalo, a pre svega rezultat beogradskih izbora, može da bude podložno promenama i političkim dogovorima.

Deluje da naprednjaci i socijalisti mogu da sastave vrlo tesnu većinu u glavnom gradu, ali s obzirom na mogućnost ponavljanja izbora i mogućnost da koalicija Ajmo ljudi sa Borisom Tadićem na čelu na kraju pređe cenzus, situacija postaje prilično komplikovana.

U ovom trenutku sve zavisi od Gradske iznorne komisije (GIK) kaže u razgovoru za Glas Amerike Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka:

“Ako ona kaže da se ponavlja na 10-15-20 izbornih mesta onda pretpostavljam da će se ići na ovu ideju ubacivanja koalicije “Ajmo ljudi” u gradski parlament. Ukoliko se ponavljaju izbori na više od 15-20 mesta, odnosno ako je u igri veći broj glasova onda to komplikuje situaciju jer su onda u opasnosti mandati ostalih opozicionih stranaka i one ne mogu pozvati recimo 30 hiljada glasača da glasaju za Borisa Tadića jer bi to u značajnoj meri izmenilo rezultate izbora”.

Od jutros javnost je dodatno uzbunio lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas predlogom da se razgovara sa Aleksandrom Vučićem o održavanju novih izbora u Beogradu na jesen, ali kako kaže Spasojević, to onda više nema veze sa trenutnim rezultatima izbora, već je stvar političkom dogovora u kome je na potezu predsednik SNS-a:

“To zavisi od njegovog plana za republičke izbore i od toga kako će on odgovoriti na ovu neformalnu ponudu Dragana Đilasa da se ponove izbori u Beogradu na jesen. Videli smo danas takođe i da gradonačenik Novog Sada poziva na nove izbore na republičkom nivou, što je takođe vrlo zanimljiva opcija, jer za nju za sada ne deluje da postoji opravdanje, ali je čini mi se moguće da se čitava stvar raspakuje na način koji nije delovao realno u nedelju veče.”

Po mišljenju sagovornika Glasa Amerike, vlast je ipak u boljoj poziciji – naprednjaci i socijalisti trenutno i matematički imaju tesnu većinu u Beogradu:

“Meni se čini da je taj brak SNS-a i SPS-a realan i da je on najizgledniji u budućnosti. Takođe mi se čini da ako je Dačić jednom uspeo da se odrekne Slobodana Miloševića da bi došao na vlast sa Demokratskom strankom, da bi mogao makar i privremeno da se odrekne i Putina. Prosto, nekoliko godina traje mandat i čini mi se da tu postoji prostor, da prosto politika nikad nije crno-bela i da uvek ima nekih načina da se stvari argumentuju. Naročito ako je reč o privremenim odlukama i dok prođe oluja.”

Sa druge, opozicione strane, jasno je da u među njima postoje grupe koje su mnogo bliže vlasti nego opoziciji, tako da je veliko pitanje koliko postoji spremnost za saradnju zarad osvajanja vlasti i rušenja naprednjaka u Beogradu:

“Ukoliko slučajno dođe do neke opozicione koalicije – to će dosta ličiti na onu koaliciju koja je formirana 96-te godine, ali će imati još mnogo više problema zato što su u pitanju manje stranke, ideološki mnogo heterogenije i čini mi se da ako dođe do te koalicije da će ona biti kratkotrajna i da neće dati neki poseban rezultat. Osim u tom smislu razvlašćivanja naprednjaka i pokazivanja da su oni pobedili i da može nešto novi da se napravi u političkom smislu.”

Po mišljenju Spasojevića, ovo nisu jedine mogućnosti za razrešenje sadašnje situacije, ali zahteva da Vučić u vlast privuče i neke stranke opozicije:

“Postoji još jedna alternativa na ovo, a to je da se napravi nešto šira koalicija na nivou Republike, odnosno da u vlast pored naprednjaka i socijalista, uđe recimo i koalicija NADA ili slično, čime bi se Beograd i Republika rešili jednim paketom koji onda možda na neki način bio stabilniji.”