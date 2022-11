Simić: Američki upliv biće odlučujući da se dođe do sporazuma Beograda i Prištine

Iako se ne može govoriti o promeni i odustajanju Amerike od svoje politike podrške kosovskoj nezavisnosti, očito je da Sjedinjene Države pokazuju više razumevanja za poziciju Srbije, izjavio je Dragan Simić, dekan Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu.

Na tribini "Amerika na putu ka 2024. godini”, održanoj u utorak na FPN, on je ocenio da i Bajdenova administracija pokazuje jedan elastičniji stav i jednu težnju da se kosovsko pitanje privede nekakvom kraju, a da se pri tome uvaže i neki interesi Srbije:

“Taj američki upliv će biti kardinalan, odlučujući i kad je reč o privođenju obe strane da se dođe do nekakvog sporazuma. Očigledno da EU ne uspeva, ili se ne uzima previše ozbiljno, barem kod Albanaca u najmanju ruku, u ovim razgovorima”, rekao je Simić i dodao da je tokom nedavne posete SAD za vreme izbora i razgovorima sa visokim američkim zvaničnicima zaključio da je očito da oni polaze od toga da je Srbija geopolitički, geostrateški i ekonomski ključna zemlja regiona.

On je rekao i da je tokom boravka u Americi razgovarao i sa srpskim ambasadorom u SAD Markom Đurićem i kako je ocenio - ulažu se veliki napori da se popravi jedna teška situacija u odnosima sa SAD:

“Ne da mi nametnemo svoja pitanja, nego da se uvučemo u šinjel američkih interesa i onda da i nešto svoje završimo. Drugačije se ne može sa tako velikim – i sa SAD, i sa Rusijom, i sa Kinom. To su velike sile, a male države moraju da budu svesne svojih snaga. To je početak strateškog mišljenja i ponašanja”, rekao je Simić na tribini govoreći o spoljnopolitičkim stavovima Amerike.

Prema mišljenju Stevana Nedeljkovića, docenta na FPN, srpsko-američki odnosi doživljavaju vrlo zanimljive dane, i u tom kontekstu on je istakao spobosnost Amerike kao velike sile da projektuje svoju moć – što se najbolje videlo u najnovijim dešavanjima na Kosovu:

“Imali smo prilike da ispratimo šta se dešava na Kosovu. Nedelje ubeđivanja, molbi Aljbinu Kurtiju da odloži primenu – sada imamo makar kratko odlaganje primene, ali opet kroz to projektovanje moći SAD”, rekao je Nedeljković i istakao da je sličnu politiku Amerika pokazala i u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Amerika je do sada donirala Ukrajini opremu i novca u visini 18 milijardi dolara, a njihova vojna tehnologija je vrlo uticajna u pogledu promene toka borbi u toj zemlji.

Uprkos podršci Ukrajini, u ovom trenutku, kako kaže Nedeljković, SAD imaju želju da se rat u Ukrajini okonča ili da se makar dođe do nekog zatišja, zamrzavanja konflikta i da se uđe u neke pregovore:

“Ukrajinci to odbijaju i sasvim slučajno na naslovnici Njujork tajmsa ključna vest bude to da su Ukrajinci ubili zatvorenike. Poređali ih na zemlju i poubijali, što bi se reklo vojnički. A do sada se nije govorilo o ukrajinskim zločinima ni najmanje. To sve pokazuje o sposobnosti SAD da projektuju moć, što jeste jedna od najvažnijih stvari”, rekao je Nedeljković na tribini na FPN.

Dragan Simića smatra da rat u Ukrajini nema dobru prognozu – sukob se neće skoro završiti i odneće još mnogo ljudskih života i materijalne štete. Prema njegovim rečima neće se promeniti odnos Amerike prema Ukrajini:

“Najveći deo, 80-90 odsto ukupne vojne i materijalne pomoći Ukrajini dolazi iz SAD i NATO. To se neće promeniti – moguće je da će republikanci u Predstavničkom domu postaviti pitanja o visini te pomoći, o tome koliko je to opravdano. Ali u dogledno vreme se ta podrška Ukrajini neće promeniti, jer bi i za Zapad gubitak u sukobu sa Rusijom bilo katastrofalan i veoma se loše odrazio”, rekao je Simić.