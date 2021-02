Sestanovič: Navalni smrtno opasan za Putina

Alekseja Navalnog mnogi smatraju najvećim političkim izazovom za predsednika Vladimira Putina i vladajuću partiju Jedinstvenu Rusiju, koju on naziva “leglom lopova i huligana.” Hapšen je više puta, poslednji put čim se vratio iz Nemačke gde je bio na lečenju od trovanja.

Navalni svoje brojne pristalice podstiče da ne glasaju više za vladajuću Jedinstvenu Rusiju, otkrivajući sistemsku korpuciju vladajuće elite, ukazuje Stiven Sestanovič, dugogodišnji ekspert za ruske studije i saradnik Saveta za spoljnopolitičke odnose u Vašingtonu.

“Putin i njegove pristalice Navalnog smatraju politički smrtno opasnim. To je razlog zbog čega je trovanje bilo organizovano. To je razlog što je bio uhapšen čim se vratio u Rusiju, kao i razlog pojačane brutalnosti prema demomstrantima. Navalni gradi opoziciju sa kakvom se Putin odavno nije suočio, drugim rečima u protestima širom Rusije učestvuju ljudi različitih doba usmerenih na sve veću korupciju režima. Očigledno je da uoči novih parlamentarnih izbora, ruska vlada, partija Jedinstvena Rusija i sam Putin, primaju sve to veoma ozbiljno.”

Navalnom je život u opasnosti, ali zapadna podrška pruža izvesnu zaštitu, smatra Sestanovič:

“Život zatvorenika u Rusiji je uvek u opasnosti. Međutim, upućivanje pravih poruka od strane Zapadnih vlada moglo bi da uveri Rusiju da bi dalje ugrožavanje Navalnog bilo kontraproduktivno. Setimo se da je Mihail Hodorkovski proveo deset godina u zatvoru i ništa mu se nije dogodilo iako su mnogi brinuli za njegov život. Biti neprijatelj režima i Putina lično jeste opasno po život, dok otvorena podrška Zapada može da predstavlja dodatnu zaštitu. Javna podrška pruža neku vrstu dodatne zaštite Navalnom.”

U čemu leži popularnost Navalnog?

“Ono isto što impresionira nas Amerikance, impresionira i Ruse, to su njegova hrabrost i neposrednost. Svedoci smo koliko je vispren bio njegov govor na suđenju - duhovit, ali stovremeno precizan. To se ispoljava u svakom delu snimka, neopisivo je zabavan, dok istovremeno razara režim. Pogledajte njegovu organizaciju, koja se proširila na 40 ruskih gradova. Cene ga i Rusi i Amerikanci. On očigledno nije osoba slična klasičnom ruskom disidentu koji sedi na mestu i jedino želi da utiče na intelektualce u Moskvi. On je neko ko se obraća srcu Rusije. U stanju je da razradi pobedničku izbornu strategiju. Sve te odlike čine ga jedinstvenim izazovom za Putina. Ne znamo da li će uspeti, ali možemo slobodno reći da pleni pažnju Rusa kao i velikog broja ljudi širom sveta.”