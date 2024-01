Burne reakcije nakon Vučićeve izjave da Srbija želi dalje razgovore sa Rio Tintom

Nakon izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu da Beograd i dalje želi da razgovara o eksploataciji litijuma sa kompanijom Rio Tinto, ekološki aktivisti, politički predstavnici, nevladine organizacije poručuju da su sve rasprave o toj temi završene i da se litijum neće vaditi iz doline Jadra. Tako, međutim, ne misle u kompaniji Rio Tinto. Za Glas Amerike kažu da "veruju da Projekat Jadar ima potencijal" i da su "usredsređeni na konsultacije sa zainteresovanim stranama kako bi se istražila budućnost projekta".

Rio Tinto za Glas Amerike: I dalje verujemo da Projekat „Jadar“ ima potencijal Nakon izjave predsednika Aleksandra Vučića da Srbija želi dalje razgovore o projektu iskopavanja litijuma, ali i o mogućoj tužbi, Glas Amerike je postavio pitanja i kompaniji Rio Tinto -na osnovu kog dokumenta ili pravnog osnova bi ta kompanija mogla da tuži Srbiju i sa kakvim potraživanjima, kao i o eventualnoj izmeni projekta i prihvatljivijim ekološkim rešenjima. Iako na pitanja nema konkretnih odgovora, iz kompanije je saopšteno sledeće: „I dalje verujemo da Projekat „Jadar“ ima potencijal da postane svetski značajan centar za održivu proizvodnju litijum karbonata neophodnog za nastavak energetske tranzicije. Projekat takođe može da bude katalizator za razvoj novih industrija i stvaranja desetina hiljada radnih mesta za sadašnje i buduće generacije u Srbiji. I dalje smo usredsređeni na konsultacije sa svim zainteresovanim stranama kako bismo istražili sve opcije vezane za budućnost projekta.“, navodi se u odgovoru kompanije Rio Tinto za Glas Amerike.

Pre dve godine, činilo se da je budućnost projekta eksploatacije litijuma jasna. Nakon višenedeljnih blokada puteva i mostova od strane ekoloških aktivista i građana, premijerka Ana Brnabić je u januaru 2022. rekla da je Vlada ukinula uredbu i prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarit – široj javnosti poznatijeg kao projekat „Jadar“.

"Time smo ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Srbiji. Ovim je, što se tiče projekta Jadar i Rio Tinta sve završeno. Gotovo je", rekla je tada Brnabić.

Međutim, za razliku od premijerkine „tačke na ceo slučaj“ građani su stavili zapetu, strepeći da se od projekta „Jadar“ nije odustalo već da je, zbog burne reakcije javnosti, on premešten „u fioku na čekanje“.

Dve godine kasnije, strah od otvaranja fioke sa natpisom Rio Tinto kod građana je ponovo probudio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tokom boravka na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da „Srbija želi dalje razgovore sa rudarskom kompanijom Rio Tinto o projektu iskopavanja litijuma“, te da bi trebalo da bude više javne rasprave o tome da li taj projekat treba da se nastavi.

"Sve javne rasprave na tu temu su završene“, kaže za Glas Amerike dan kasnije aktivistkinja udruženja „Zaštitimo Jadar i Rađevinu“ Marija Alimpić.

„Pre tri godine je naša najviša naučna institucija – Srpska akademija nauka i umetnosti organizovala dvodnevni skup na temu projekta „Jadar“. Akademski odbori koji su stručno nadležni za ta pitanja – odbori za hemiju, čoveka i životnu sredinu su jasno izrazili svoj stav i na tom skupu i kasnije u nekim drugim javnim istupanjima, pa i u obraćanju tadašnjoj ministarki Zorani Mihajlović da taj projekat ne sme da se desi, da bi posledice bile trajne i nepovratne. Tako da, što se tiče rasprave – ona je održana na najvišem nivou koji jedna država može da organizuje“, kazala je ona.

Ona smatra i da je predsednik Srbije izjavom o projektu iskopavanja litijuma izlašao iz kruga svojih nadležnosti.

„Naše udruženje je podnelo žalbu sekretarijatu Bernske konvencije u Strazburu pri Savetu Evrope i u svakom svom izveštaju do sada, uključujući i poslednji iz avgusta 2023. godine, Vlada Srbije je rekla da ostaje posvećena ukidanju projekta Jadar. To što on sada govori o projektu koji ne postoji sada predstavlja kršenje odluke Vlade Republike Srbije, samim tim i ustavnog poretka“, dodaje Alimpić.

„Rio Tinto nema nijedan osnov da tuži Srbiju“

Govoreći na marginama foruma u Davosu, predsednik Srbije je rekao da je imao "težak razgovor" sa predstavnicima Rio Tinta i da postoji mogućnost da ta kompanija tuži Srbiju.

"Pred nama je pitanje da li će nas kompanija tužiti ili ne. Zamolio sam ih da ne preduzimaju mere za zaštitu svojih interesa", rekao je Vučić novinarima.

Takvu ocenu predsednika Vučića sagovornica Glasa Amerike tumači kao „politikanstvo“ i „plašenje naroda“ jer, kako objašnjava - Rio Tinto nema nijedan osnov da tuži državu Srbiju.

„Da postoji, oni bi to do sada već uradili, ali on ne postoji. Oni su podneli neke upravne postupke, ali to su žalbe, a ne parnični postupci niti tužbe protiv Republike Srbije. Naša država im nije dala licencu, već im je Ministarstvo rudarstva i energetike u nekoliko navrata konsekutivno odobravalo dozvole za istraživanja. Oni su ta geološka istraživanja završili. Imali su prostorni plan područja posebne namene za projekat Jadar i to je ukinuto 20. januara 2022. i to je značilo ukidanje projekta jer oni bez prostornog plana nemaju ništa“, kaže ona.

Dodaje da je postojao memorandum o razumevanju između kompanije Rio Tinto i Vlade Srbije, ali da takav dokument nije pravno obavezujući ni za jednu stranu i može da se raskine u svakom trenutku jer on ne daje garancije bilo kojoj strani.

„U pravnom smislu, ne postoji dokument kojim država Srbija duguje bilo šta kompaniji Rio Tinto ili bilo kojoj drugoj rudarskoj kompaniji u pogledu projekta Jadar“, ističe Alimpić.

Vučić je rekao i da je od predstavnika Rio Tinta tražio uveravanja o ekološkim standardima i rekao da bi sledeća vlada – za koju se očekuje da će biti formirana do maja, trebalo da se pozabavi tim pitanjem.

„(Rio Tinto) mora da ponudi najčistija rešenja, koja bi mogla da budu zadovoljavajuća za naše ljude, najviše svetske standarde za prirodu i ljude koji će tamo raditi“, rekao je on.

Marija Alimpić međutim ističe da „ne postoji standard za uništenje“ i pita – gde su standardi u nekim drugim rudnicima u Srbiji?

„Da pogledamo Bor u kom svaki četvrti stanovnik boluje od nekog oblika karcinoma, pa gde su mu tu standardi? Zašto je borska reka mrtva? Zašto Rio Tinto nije primenio te standarde u Papua Novoj Gvineji, Namibiji, Australiji ili na Madagaskaru…?“, ističe ona.

Na pitanje kakva je situacija u dolini Jadra, Alimpić je odgovorila da nema nikakvih radova, ali je naglasila da, ukoliko bi vlast krenula sa realizacijom projekta sigurno usledila reakcija.

„Postoji jedna izuzetno široka zainteresovana javnost koja neće dozvoliti da im javna rasprava ili bilo koji dokument prođu neopaženo. Ako bi ova vlast krenula u realizaciju tog projekta, to bi bila crvena linija za koju smo mi kao narod već jednom pokazali da ne sme da se pređe. Ona neće biti pređena i za to ćemo se boriti i na ulici, ali i u institucijama, na čemu insistiramo. Mi smatramo da je nužna odbrana ono na šta imamo pravo. A šta će ona morati da uključi, vreme će pokazati“, zaključila je ona.

Jovanović: SNS izgubio izbore dolini Jadra

Nakon izjave predsednika Srbije iz Davosa, oglasile su se i pojedine stranke i pokreti.

Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović izjavio je da je Srpska napredna stranka (SNS) izgubila u Gornjim i Donjim Nedeljicama na izborima održanim 17. decembra prošle godine što, kako je rekao, jasno govori o stavu građana o projektu Jadar.

"Želim da obavestim predsednika, on to zna, a i da obavestim celu javnost da je SNS izgubila izbore i u Gornjim i u Donjim Nedeljicama. Želim da poručim svima, i njegovim saradnicima i Brnabić, da kao što su svaki dan, nakon prošlih izbora ponavljali činjenicu da su dobili izbore u Gornjim Nedeljicama, evo, nakon ovih izbora Gornje i Donje Nedeljice su im jasno poručile šta misle o njihovoj politici i projektu Jadar koji očigledno neće stati", rekao je Jovanović na konferenciji za novinare.

Direktor kampanja pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović rekao je da predsednik države u inostranstvu treba da brani interese Srbije, „a ne da ga postrojavaju strane kompanije i daju mu instrukcije“.

On je podsetio da je organizacija Kreni-Promeni, sa lokalnim organizacijama poput Ne damo Jadar, drugim udruženjima i 38.000 građana, podnela narodnu inicijativu o zabrani iskopavanja litijuma i bora kako bi se Srbija „spasila od ekološkog uništavanja“.

„Parlament ima ustavnu obavezu da zakaže javnu raspravu, stavi na raspravu i glasanje ovaj predlog, a umesto toga RIK je sakrio narodnu inicijativu, probio ustavne rokove i prekršio Ustav. Vučić mora da poštuje Ustav, ne može on da se rukovodi nekim interim aktima, pravilima i interesima Rio Tinta“, istakao je Manojlović.