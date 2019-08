Raspuštena Skupština Kosova, očekuje se raspisivanje izbora

Poslanici Skupštine Kosova u četvrtak su doneli odluku o raspuštanju aktuelnog saziva parlamenta čime je otvoren put za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Poslanici Srpske liste nisu prisustvovali sednici kosovskog parlamenta.

Za raspuštanje kosovskog parlamenta glasalo je 89 poslanika. Dva poslanika su bila uzdržana, a jedan je glasao protiv. Poslanici uglavnom nisu želeli da rapravljaju o predlogu o raspuštanju parlamenta.

O tome je govorio samo šef poslaničke grupe opozicionog Demokratskog saveza Kosova Avdulah Hoti koji je kritikovao Vladu Ramuša Haradinaja rekavši da će ona ostati poznata kao najobimnija i kao vlada nepotizma.

,,Skupština je usvojila svega 30 odsto agende koja se odnosi na zakonodavstvo i to uz dobru volju opozicije. Dijalog sa Srbijom je vođen bez legitimiteta i predsednik je prešao svoja ovlašćenja. Imalo je i napretka, kao što je transformacija Kosovskih bezbednosnih snaga i Zakon o Trepči i to je urađeno zbog dobre volje opozicije”, kazao je Hoti.

Nakon sednice parlamenta novinarima su se obratili i ostali šefovi poslaničkih grupa u parlamentu Kosova.

„Avdulah Hoti je kao predstavnik Demokratskog saveza Kosova zaboravio da se zahvali premijeru Ramušu Haradinaju koji je svojom ostavkom omogućio održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Demokratski savez Kosova i Samoopredeljenje nisu mogli da idu na izbore do poslednjeg dana Haradinajevog mandata. Dakle, ako neko treba da preuzme zasluge za raspuštanje parlementa, onda je to Haradinaj, jer se bez njegove odluke to nije moglo desiti“, kazao je šef poslaničke grupe Socijaldemokratske inicijative Biljalj Šerifi.

„Dužan sam da kažem da je Vlada Kosova tokom dve godine sprovodila odluke, projekte i zakone koje druge vlade nisu donele prethodnih 20 godina“, rekao je šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova Ahmet Isufi.

Sa ovom tvrdnjom poslanika Haradinajeve partije ne slaže se predsednik Samoopredeljenja Aljbin Kurti.

„Imajući u vidu da su velikom brzinom povećali javni dug i budžetski deficit, danas je srećan dan za sve građane Kosova“, rekao je Kurti.

Sednici kosovskog parlamenta nije prisustvovao premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj koji je nakon sednice kazao da su političke partije pokazale zrelost.

“Verujem da će građani Kosova, istom ovakvom zrelošću, iskoristiti svoje pravo i odlučiti kako će se upravljati Kosovom. Kada sam podneo ostavku znao sam da će ovaj dan da dođe i znali smo da će odluka da se vrati građanima. Drago mi je da je bio ovako visok stepen zrelosti", kazao je Haradinaj.

Nakon raspuštanja kosovskog parlamenta, predsednik Kosova je dužan da rapsiše vanredne parlamentarne izbore koji bi trebalo da se održe u roku od 30 do 45 dana nakon raspuštanja parlamenta.

Od srpskih poslanika današnjoj sednici prisustvovao je samo Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke. Pre glasanja o raspuštanju parlamenta poslanici su usvojili nacrt zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma sa EU u vrednosti od oko 90 miliona evra.