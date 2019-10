Nagrada "Dušan Bogavac": Mediji pod baražnom vatrom vlasti

Ovogodišnju novinarsku nagradu za etiku i hrabrost "Dušan Bogavac" dobili su novinar NIN-a Vuk Cvijić, kao i redakcija televizije N1, a mala svečanost u Medija centru počela je apluzom hrabrim uzbunjivačima, poput Aleksandra Obradovića iz Krušika.

Obrazlažući odluku žirija, predsednik NUNS-a Željko Bodrožić je istakao da N1 i preostali nezavisni mediji svojim programom uživo, informativnim emisijama, reportažama i istraživačkim prilozima već godinama de fakto obavljaju posao Javnog medijskog servisa Srbije, a urednik na televiziji N1 Igor Božić, u izjavi za Glas Amerike ističe da gledanost i praćenost ove televizije i sajta govori da rade pravu stvar:

"Mislim da je ova nagrada došla u pravom trenutku zato što smo bukvalno pod baražnom vatrom izloženi prethodnih nedelja i dana. Tako da ovo što smo danas dobili nagradu, što je redakcija dobila nagradu, jeste neka vrsta podstreka da ne pokleknu. Jer nije jednostavno kada vas svaki dan Ištvani Kajići ili slični takozvani autori kleveću i vređaju, da vi istrajete u profesionalnom bavljenju ovim poslom", kaže Božić.

"Mi se ponovo vraćamo na to da ova profesija živi od fanatizma pojedinaca i fanatizma redakcija. Mi smo poslednji mohikanci koji veruju da ima smisla boriti se za istinu, da ima smisla boriti se za javni interes. I mođžda nikada kao sada ne osećamo koliko smo ograđeni, kao u nekom toru izolovani", ističe Vesna Mališić.

Urednica u NIN-u Vesna Mališić u izjavi za Glas Amerike kaže da se jasno vidi da je istraživačko novinarstvo najteži deo profesije i da to i ova nagrada pokazuje, a na pitanje kako se boriti protiv sistema i ostati dosledan profesionalnim standardima, Mališić kaže:

"Mi ne možemo da se borimo protiv ovakvog sistema desinformisanja i laži osim istinom. Na margini - na margini ako treba. Prošli smo mi i slične situacije, pa smo nekako izašli na zelenu granu. Nadam se da ćemo i sada", smatra Mališić.

"Nema odgovora na to pitanje. Dakle, možete da reagujete samo onako kako zaista i mislite, a to je da upozorite svaki put kada imate neku pretnju, da to pokažete javno. I jedino nam preostaje da nas javnost štiti, pošto očigledno da oni koji vode ovu državi nemaju nameru da to rade", kaže na kraju Božić.

Uostalom, moglo bi se reći da su, kao i Aleksandar Obradović iz Krušika, i nezavisni mediji postali svojevrsni uzbunjivači javnosti - jer govore o onim stvarima kojih na medijima pod kontrolom vlasti nema ni u tragovima. Nažalost, sudbina i uzbunjivača i nezavisnih medija je gotovo identična - o čemu svedoči i ono što se događa Obradoviću, ali i televiziji N1. A teško je odoleti utisku da vlast i te kako ima veze sa tim.