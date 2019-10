TV ekipama N1 i Al Džazire zabranjeno da prate otvaranje vetroparka

Televizijskim ekipama N1 i Al Džazira nije dozvoljen ulazak na ceremoniju svečanog otvaranja vetroparka "Čibuk 1" u mestu Mrakorak kod Kovina. Direktor N1 kaže za Glas Amerike da je reč o skandalu, diskriminaciji medija i namernom i ciljanom događaju.

"Mislim da je to skandal, da se ekipi jednog domaćeg medija, koja je dobila poziv iz Predsedništva Srbije, dakle poziv predsednika, da prati događaj na kome učestvuje predsednik, zabrani ulazak u objekat koji je napravljen za događaj i koji isključivo služi za promociju. To je napravljeno namerno, ciljano i mislim da je to stvarno nedopustivo", kaže za Glas Amerike Jugoslav Ćosić, direktor programa N1 Srbija.

On kaže da je N1, pošto su vlasnici vetroparka kompanije od kojih je jedna direktno u vlasništvu nemačke vlade, a druga indirektno u vlasništvu kineske vlade, poslala pismo u kome je zatražila komentar i od nemačke, i od kineske vlade.

Komentar je zatražen i od Međunarodne finansijske koorporacije (IFC) koja je finansirala izgradnju vetro-parka, da objasni šta misli o tome i da li podržava "ovakvu medijsku diskriminaciju u Srbiji", kazao je Ćosić.

"Ne možete da uđete"

Kako javlja N1, kada se akreditovana ekipa te kuće pojavila na mestu događaja, u kome je učestvovalo i najviše državno rukovodstvo uključujući i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministre u Vladi Srbije, saopšteno im je da ne mogu da uđu u objekat koji je predviđen za održavaje događaja.

Organizator nije želeo objasni zbog čega je ekipama zabranjeno da rade svoj posao, pa je odgovor ponudio sam Aleksandar Vučić, koji je rekao da pretpostavlja da je za Al Džaziru, katarsku televiziju koja ima svoje studije u zemljama regiona Zapadnog Balkana, problem zbog relacija Katar - Emirati, dok za N1 nije imao konkretno objašnjenje. Rekao je da je odluka privatna i da je reč o privatnom prostoru vlasnika vetroparka.

N1 javlja da joj je iz predsednikove službe rečeno da je zabranu, osim vlasnika, odobrio i ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok je dopisnik Al Džazire Đorđe Kostić, u izjavi Udruženju novinara Srbije, kazao je da ekipa Al Džazire nije puštena na događaj zato što to novi amabasador UAE u Srbiji nije dozvolio.

Udruženje novinara Srbije protestovalo je zbog zabrane izveštavanja dvema televizijama, uz podsećanje da je zakonomzabranjena neposredna i posredna diskriminacija novinara po bilo kom osnovu i da je organizator događaja dužan da zakon poštuje.