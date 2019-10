Napadi na glumca zbog uloge u pozorištu - pokazatelj primitivizma i diktature

Tabloidna štampa, pojedina udruženja i predstavnici vlasti danima sprovode javni linč nad Branislavom Trifunovićem, glumcem koji je poslednjih meseci bio i istaknuto aktivan u antivladinim protestima "1 od 5 miliona", a zbog njegove uloge u predstavi "Pad" Kokana Mladenovića.

Navodno, prema pisanju tabloida, u jednom delu predstave lik koga glumi Trifunović cepa zastavu Srbije, što je pripadnicima Sindikata zaposlenih policije zaličilo na dovoljan razlog za podnošenje krivične prijave protiv Branislava Trifunovića.

Kokan Mladenović, koji se na Fejsbuku oglašava pod imenom Alan Smithee, objavio je u postu da u njegovoj predstavi "Pad" ne postoji scena u kojoj "Bane cepa zastavu", a koja je "bila povod za najgnusnije laži, napade i pozive na linč, počev od tabloida, pa sve do skupštinske govornice".​

"Povod je, dakle, falsifikovan (ali mi znamo da oni falsifikatima odlično barataju), ali se iza njega krije nešto mnogo strašnije - staljinistički lov na izdajnike, neistomišljenike, one koji još uvek imaju muda i glavu u ovoj bezmudoj i obezglavljenoj zemlji", napisao je Mladenović.

On dalje objašnjava da u njegovoj predstavi "šesnaestogodišnja devojčica, nakon pogibije oca, rašiva drzavnu zastavu i od nje pravi haljinu u kojoj će započeti svoje preživljavanje na estradi" i poimence poziva pripadnike raznih ekstremnih organizacija da se okanu njegovih glumaca i obrate lično njemu.

"Za razliku od Onog Čije Se Ime Ne Izgovara, ja se ne krijem iza kamarile poslušnika. Dobrodošli!", poručio je Kokan Mladenović.

Reditelj Janko Baljak u izjavi za Glas Amerike kaže da i dalje ne veruje da se to dešava i da i dalje misli da je reč o nekakvoj "gruboj, neukusnoj šali".



"Prosto mi je nezamislivo da uopšte pričamo na ovakav način. Mi onda zapravo priznajemo da živimo u diktaturi, čim uopšte o ovako nečemu govorimo. Umetički čin ima svoju autonomiju, neke stvari koje se dese na predstavi ostaju tu gde su se desile, između teatra i publike. Poistovćivati čin sa stvarnim krivičnim delom ne da je nonsens, nego - ako se to zaista desi i ako Bane bude procisuiran, neće biti većeg dokaza da zaista živimo u diktaturi", rekao je on.

On primećuje da postoji par glumaca i par kolega "čije se svako delovanje i mimo politike, kao što se Banetu dogodilo na sceni, tumači politički, iz političkih razloga što je takođe potpuno neprihvatljivo".

"Na sceni smo mi - umetnici, glumci, reditelji - profesionalci koji se bave svojim poslom. Mi koji se bavimo i kada se bavimo politikom to radimo u slobodno vreme i to su stvari koje se moraju posebno posmatrati", kaže Baljak.

Sami prijavljuju svoja "krivična dela"

Na vest o podizanju kvirične prihave protiv Trifunovića, Tviter su preplavile poruke sa oštrim reakcijama i osudama.

Spisateljica i dramaturškinja Milena Minja Bogavac napisala je da prizaje da je "kriva" za "tuču navijača i ubistvo mladića u komadu 'North Force', silovanje maloletnice u komadu 'Dragi tata' i stavljanje u promet psihoaktivnih supstanci u komadu '3, 4 sad'".

"Ja, Stevan Filipović, po zanimanju reditelj i profesor iz Beograda, priznajem da sam kriv za sečenje Viktora Savića na pola, odrubljivanje glave Karađorđu, ubistvo Eve Ras i Raleta Milenkovića helebardom u filmu 'Šejtanov ratnik'", napisao je u svom tvitu Stevan Filipović.

Reditelj Goran Marković podseća da ovo nije prvi put da se javnost u Srbiji susreće sa ovakvim stvarima i da je to pojava "tipična za primitivizam i potpuno nepoznavanje imetnosti".

Priprema za nešto mnogo gore

"Ono što glumci igraju na sceni nisu oni, nego su to likovi i ono što čine na to ih navodi dramski tekst, a njihova slobodna volja. Prema tome, kriviti nekoga, pogotovo politički za to što je uradio na bini je apsolutna besmislica i govori samo o mraku u glavama onoh koji vode ovu zemlju", rekao je Marković za Glas Amerike.​

I on pretpostavlja da je politički opozicioni aktivizam Branislava Trifunovića "uzrok svemu" i da je "ta krivična prijava pojedinačni slučaj koji bi mogao da preraste u nešto krupnije".

"Ja očekujem da je to sledeća faza u ovoj zemlji, da jedan režim koji je apsolutno rigidan počne da proganja ljude koji ne samo drugačije misle, nego se i umetnički izražavaju, a sve će se to završiti još gore, ja mislim".

Ipak, ako prijava bude odbačena, to će značiti "da su još uvek pri zdravom razumu", ali ako se u proces krene "to će otvoriti niz drugih procesa i otvara novu fazu onoga što ovde imamo, a to je otvorena diktatura", izjavio je Goran Marković.

Udruženje dramskih umetnika Srbije ocenilo je da je grubim falsifikatom činjenica stvorena atmosfera linča prema Branislavu Trifunoviću. Oni podsećaju da je predstava "Pad" dostupna gledaocima, te da u njoj ne postoji scena koja se zamera Trifunoviću, uz apel da se sa krivotvorenjem činjenica prestane, jer se "tako ugrožava čitav naš esnaf i svi naši članovi, koeg god da su političkog opredeljenja".

Pozorišna rediteljka i autorka dramatizacija Tatjana Mandić Rigonaz, uz naglašavanje da zastava nije cepana, podseća da Ustav garantuje slobodu umetničkog izražavanja.

Ona je za Glas Amerike citirala i odredbu Krivičnog zakonika u kojoj se jasno navodi da je izlaganje poruzi Srbije, njene zastave i himne krivično delo, ali i jasno navode izuzeci - "ako je izlaganje (poruzi) dato u okviru ozbiljne kritike, u naučnom, književnom ili umetičkom delu, izvršavanju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, u odbrani nekog prava ili zaštite opravdanih interesa".

"Dakle, i da postoji u predstavi čin cepanja zastave, to ne može da potpada pod bilo kakvu tužbu iz prostog razloga što je pozorišna predstava umetničko delo, a sloboda umetničkog izražavanja ne može da ima ono 'ali'. Ne znam ko je taj koji će da sastavalja registar zabranjenih reči, zabranjenih postupaka, ko je taj nevidljivi reditelj koji će da režira naše predstave i da određuje šta može u jednom umetničkom delu da postoji, šta ne može", kaže Mandić Rigonaz.

"Naravno, potpuno je jasno svakome da se ovde radi o nečem potpuno drugom, da je u pitanju javni linč i progon javnih ličnosti u mnogo širem smislu, ne samo nas umetnika, koji na ovaj ili onaj način kritički deluju u javnom prostoru. Ovo je jedan veliki apsurd, ovo je zločin bez zločina, krivica bez krivice - a ko je zapravo kriv? Krivi su oni nedostojanstveni mediji koji su na sebe uzeli ulogu i advokata, i sudija, i dželata. A građanima koji se nađu u toj šumi dezinformacija i laži na izvestan način sledi građanska smrt", rekla je Tatjana Mandić Rigonaz.