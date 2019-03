Malerov izveštaj više od 300 strana, Pelosi traži da se objavi ceo

Izveštaj specijalnog tužioca Roberta Malera o mešanju Rusije u predsedničku kampanju 2016. i dalje je tajna. Ima više od 300 strana, a demokrate traže od sekretara za pravosuđe koji ga je jedini video, da objavi ceo dokument, nakon što je izneo kratak sažetak na 4 strane. Predsedavajuća Predstavničkim domom, Nensi Pelosi traži da se objavi ceo izveštaj i navodi da narodu nije potrebna interpretacija koji je dao Bar. Republikanci se ponašaju pobednički i već traže ostavke onih koji su optuživali Trampa.

Sekretar za pravosuđe Vilijam Bar je u sažetku naveo da Malerova istraga nije našla nijedan dokaz da je Trampova kampanja bila u dosluhu ili saradnji sa ruskom vladom. Tramp je pozdravio nalaze sekretara za pravosuđe i istovremeno napao one koji su ga optuživali.

Preko Tvitera, američki predsednik je pozvao prvog čoveka Odbora za obaveštajna pitanja i svog dugogodišnjeg kritičara, demokratu Adama Šifa da podnese ostavku.

Čim je Šif otvorio sednicu Odbora u četvrtak, devetoro članova iz Republikanske stranke izdalo je saopštenje tražeći njegovu ostavku. Ćitajući saopštenje, republikanac iz Teksakas Majk Konavej rekao je da Malerov izveštaj otkriva kako je Šif zloupotrebio položaj i svesno iznosio neistine.

“Vaša dela, sada i pre, nisu u skladu sa vašim dužnostima predsednika ovog Odbora. Nemamo poverenja u vašu sposobnost da ispunjavate vaše obaveze u skladu sa Ustavnim ovlašćenjima i tražimo vašu hitnu ostavku sa mesta predsednika Odbora.”

Šif je odmah odgovorio i po stavkama izneo činjenice koje je ustanovila istraga o mešanju Rusije.

“Moje kolege mogu da misle da je u redu što su Rusi ponudili prljavštinu o kandidatu demokrata za predsednika, kao deo onoga što je opisano kao napor vlade Rusije da pomogne Trampovu kampanju. Vi možda mislite da je to u redu. Vi možda mislite da je u redu da šef kampanje, Pol Manafort, neko sa velikim iskustvom u kampanjama ode na taj sastanak. Možda vam je u redu da predsednikov zet bude na sastanku. Možda vam je u redu da oni to rade u tajnosti. Možda vam je u redu što posle sastanka jedino za čime žale je što nisu dobili bolji materijal protiv Hilari Klinton. Možda vam je sve to u redu. Ali ja ne mislim da je u redu. Mislim da nije moralno, Mislim da nije etički. Mislim da nije patriotsko. I da, mislim da je to korupcija i da je dokaz mešanja.”

I dok Tramp i republikanci smatraju da Barov sažetak izveštaja amnestira američkog predsednika, demokrate tvrde da nove informacije pokazuju da je Bar prećutao nešto što bi bilo relevantno