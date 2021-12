Krivokapić: U odnosu na okolnosti Vlada nije mogla uraditi više

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić kazao je u utorak da “više nema povratka na staro”, dodajući da “političkog resetovanja u Cronoj Gori više nema”. On je na svečanosti povodom godinu rada Vlade kazao da će “ova Vlada ostati upamćena kao jedna od najuspješnijih u istoriji Crne Gore”.

Komentarišući inicijativu opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vladi, on je rekao da “nikome sreću, ni ličnu ni bilo kakvu, nije donio prelet iz jedne u drugu stranu”.

“Ako se to desi, to znači da je na djelu još jedan primjer političke korupcije. Ja se nadam se da će u takvoj situaciji istražni organi biti drugačiji nego u prethodnim slučajevima. I naravno ne mogu da shvatim da poslije 30. avgusta se pojavi bilo koji pojedinac od ove grupacije 41, koji u svakom slučaju čine većinu, koji može da kaže, da izdrži teret tog jednog neetičkog čina. Nažalost bojim se da te priče koje kulaju po našim i medijima i kafanama nijesu tačne i da nema čovjeka u Crnoj Gori koji može da se, u ovom trenutku, prikloni toj grupaciji 40, jer je to povratak na staro, a ovo je priča o novom. Ako neko želi da se vrati na stari sistem vrijednosti, na brojne afere koje smo imali, na brojne primjere političke korupcije koje nijesu dobile sudski epilog, onda srećno mu bilo, onda to nije Crna Gora koju zagovara ova Vlada", kazao je Krivokapić.

Premijer je kazao da nakon 10. decembra, isteka roka o izjašnjavanju o inicijativi DF-a za formiranje nove Vlade, “ne očekuje ništa senzacionalno”.

“Očekujem da se politička situacija smiri i da svi shvatimo da je naša uloga ona koju smo dobili. Neko je dobio da bude ministar, neko premijer, neko poslanik i svi moramo da radimo u korist građana Crne Gore”, kazao je Krivokapić.

Premijer je rekao da su “imali opstrukciju i opozicije i pozicije”, te da je zahvalan svima koji su ih podržavali.

“Pogotovo onima koji to permanentno rade.To su Demokratska partija Crne Gore, URA, Pozitivna Crna Gora, takođe djelovi poslanika koji pripadaju DF-u, SNP-u. Neki su nas protažirali javno, neki tajno”, kazao je Krivokapić.

On navodi da se “uvijek moglo uraditi više”, ali naglašava da se “u odnosu na okolnosi i kontekst ove Vlade nije moglo više uraditi”.

Krivokapić je kazao da je za devet mjeseci ostvareno 700 miliona eura prihoda što je, kako je naveo, pet puta više nego 2020. “Ova Vlada se zaduživala samo kada je morala”, naglasio je Krivokapić.

Premijer je rekao i da ne želi da govori o ocjeni rada ministara.

“Mi smo bili zajedno, jedinistveni i imali jedan drugačiji pristup koji se nije dosad desio, sloboda razmišljanja, prijedloga, kreacije i zato smo možda izgledali malo čudno. Nije čudno da poslije diktatorskog režima takav vid demokratije bude i u Vladi. Upravo tako oslobođeni pojedinac može da da najveći doprinos i da iz njega izvučete najbolje”, rekao je Krivokapić.

Iako je polovinom novembra saopštio da nije zadovljan radom tri ministra Krivokapić danas nije želio da odgovori na pitanje novinara koji su to ministri.

“Mislim da danasnji trenutak nije prilika za bilo kakvo ocjenjivanje, pogotovo zbog slozene političke situacije i činjenice da se ne nalazimo na kraju godine”, reko je Krivokapić.

On tvrdi da “Vlada nudi progame, a ne politiku” i dodaje da “nude program za boljitak Crne Gore”.

“I zato smo buklavno svim političarima neprijatelji, zato što smo pokazali da je program značajniji od politike. Upozorenje svima, ne dozvolite građani da se igraju sa ovim budžetom. Ovj budžet je toliko uravnotežen da svako pomijeranje može da ugrozi. Zbog toga smo predvidjeli, ako je to moguće, da se glasa u paketu, bez igre ja hoću 800 eura najnižu cijenu rada, kad je to nemoguće”, kazao je Krivokapić.

Abazović: Nećmeo štedjeti one koji su kršili zakon

Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je,u video poruci, da “nikada neće podržati nikakve polarizacije društva”, i poručio da “neće štedjeti one koji su kršili zakon”.

"Obračunali smo se sa svim vidovima mafije, narko kartelima, građankskom mafijom, duvanskom mafijom. Bez Tužilaštva nama su ruke vezane, ali to ne znači da se nećemo boriti", rekao je Abazović.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, u video poruci, je kazao da je resor na čijem je čelu radio “odgovorno i stručno”.

Sekulović navodi da “objektivni pomaci i rezultati postoje ali mnogo toga je ispred nas”.

“Nećemo dozvoliti nikome da politizuje ovaj organ i vrši politički upliv. Ovaj organ mora biti Crna Gora u malom", rekao je Sekulović.

Ministarka prosvjete nauke kulture i sporta Vesna Bratić kazala je da “nema revanšizma, ali ima pravde”.

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da je “zatečeno stanje bilo dramatično”. On je naveo da je “kriza ogolila sve strukturne probleme”.

“Danas smo nažalost zemlja koja ima svakog četvrtog stanovnika na ivici siromaštva i po tome smo prva zemlja u Evropi. 50 000 stanovnika je u posljednih 30 godina napustilo sjever države”, rekao je Milatović.

On je, međutim, istakao da “prema očekivanjima Evropske komisije u 2022. ćemo biti najbrže rastuća ekonomija, sa rastom 6,4 odsto” .

Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić kazao je da je “samo pitanje dana kada ćemo se voziti autoputem”.

“Zadesili su nas gotovo zaustavljeni radovi na prioritetnoj dionici autoputa. Ušli smo u pregovore, nije bilo jednostavno, ali smo uspjeli. Pitanje je dana kad ćemo se voziti ovom dionicom autoputa”, reko je Bojanić.

Ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović kazao je da je da “75 odsto građana podržava članstvo u EU, a raste i podrška NATO-u koja je sada 67 odsto”.

Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović rekao je da “Crna Gora, u ovom trenutku, uvozi više od 80 odsto poljoprivrednih proizvoda koje može sama da proizvodi, a skoro 500 miliona eura je uvoz hrane".