Zašto su neki od optuženih u slučaju "Brezovica" već 19 meseci u pritvoru?

Bivši gradonačelnik Štrpca Bratislav Nikolić i još šestorica od ukupno 12 optuženih u slučaju “Brezovica”, nalaze se u pritvoru već 19 meseci. Advokati odbrane tvrde da se radi o kršenju Ustava i zakona Kosova, kao i Evropske konvencije o ljudskim pravima, a za dvojicu optuženih to je potvrdio i Ustavni sud Kosova.

Bivši gradonačelnik Štrpca uhapšen je u decembru 2021. godine zbog navodne zloupotrebe službenog položaja, primanja mita i vršenja uticaja u vezi sa izdavanjem dozvola za gradnju na Brezovici, a na teret mu se stavlja i nelegalno posedovanje oružja. Tada je u vezi sa slučajem “Brezovica” uhapšeno još 11 osoba. Međutim, Nikolić i još šestorica uhapšenih i dalje su u pritvoru, a ostali se brane sa slobode.

Od sedmorice koji su još u pritvoru - šestorica su Srbi, a jedan od glavnih navedenih razloga zbog kojeg su oni u pritvoru već 19 meseci je taj što imaju i srpsko državljanstvo.

Advokati Bratislava Nikolića za Glas Amerike kažu da se radi o diskriminaciji na etničkoj osnovi i da je dužina pritvora za ovu vrstu dela “nepoznata u sudskoj praksi”.

“Pa ja sam tražio od suda da navede samo jedan primer gde se neko ko se optužuje za ovu prirodu krivičnih dela ovoliko dugo ostao u pritvoru - nisam dobio odgovor na ovaj žalbeni nalog. Sud samo kaže da postoji rizik od bekstva, jer gospodin Nikolić ima državljanstvo i Srbije, a Republika Srbija ne sarađuje sa institucijama Kosova, tako da ako on pobegne u Srbiju da će biti van domašaja pravosuđa”, rekao je za Glas Amerike Artan Ćerkini, advokat Bratislava Nikolića.

“Takvim ponašanjem odbrana smatra da se vrši diskriminacija i to diskriminacija suprotna propisima, kako unutrašnjim tako i međunarodnim, pa u tom smislu želim da istaknem da se time krši i član 3. Ustava Kosova, koji predviđa da svi građani, nezavisno od etničke pripadnosti imaju jednaka prava pred svim zakonima Kosova”, naveo je Dragan Veljković drugi advokat bivšeg gradonačelnika Štrpca.

Nikolićevi advokati podneli su žalbu i Ustavnom sudu Kosova.

“Mi smo se već obratili Ustavnom sudu Republike Kosovo, jer mislimo da je u slučaju mog klijenta gospodina Nikolića prekršeno pravo na pristup sudu, jer mi nismo dobili odgovore na svoje žalbene navode. Ja uvek tvrdim da je sud zamrzao sredstva gospodina Nikolića, koja su dovoljna garancija da on neće pobeći i na ovaj moj žalbeni navod ja nikada nisam dobio odgovor od svih sudskih instanci na Kosovu”, naveo je Ćerkini.

Dok advokati Bratislava Nikolića čekaju odgovor Ustavnog suda, ovaj sud je u poslednja tri meseca doneo dve odvojene odluke - da je dvojici optuženih Srba u slučaju "Brezovica" Jadranu Kostiću i Saši Spasiću pritvor produžavan protivzakonito, protivustavno i protivno Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.

“Dakle, njih dvojica bili su optuženi za krivična dela za koja je bila predviđena kazna zatvora do pet godina, uzimajući u obzir procesne zakone koji predviđaju da je pre podizanja optužnice, pritvor moguće odrediti najduže do podizanje optužnice četiri meseca, njima su povređena zakonska prava, time što su bili u pritvoru i još se danas nalaze, duže od ta četiri meseca, odnosno sve do podizanja optužnice, dakle punih 12 meseci. Nažalost, ta presuda Ustavnog suda se neposredno ne odražava na trenutni njihov status, tako da se i oni i dalje nalaze u pritvoru. Duže od 19 meseci”, naveo je advokat Dragan Veljković.

Ustavni sud Kosova je u slučaju Kostića i Spasića naveo da oni imaju pravo da traže obeštećenje od javnih organa na osnovu važećih zakonskih odredbi, zbog protivzanikonitog produženja pritvora.



U slučaju “Brezovica”, među okrivljenima se nalaze i dva građevinska inspektora različite nacionalnosti koji se terete za ista krivična dela. Međutim, jedan od njih je još u pritvoru, a drugi se brani sa slobode.

“Građevinski inspektor albanske nacionalnosti je već više od šest meseci na slobodi, ukinut mu je pritvor, radi ponovo na istom radnom mestu, dok je građevinski inspektor srpske nacionalnosti još u pritvoru - više od 19 meseci”, navodi advokat Veljković.



Šestorica uhapšenih Srba u slučaju “Brezovica” nalaze se trenutno u tri pritvorna centra na Kosovu, bivši gradonačelnik Štrpca je u Podujevu, četvorica drugih su u Severnoj Mitrovici, a jedan je u Gnjilanu.

Porodice pojedinih optuženih sa kojima je Glas Amerike razgovarao su zabrinute i očekuju samo pravdu.

“Osudite ljude, osudite ko koliko zaslužuje i to je to, ako je zaslužio. Međutim, mom suprugu četiri meseca je bio samo pritvor, više od četiri meseca ne (po Odluci Ustavnog suda Kosova). Treba da bude pušten ili osuđen”, rekla je Danica Kostić, supruga Jadrana Kostića, optuženog da je pomagao bivšem gradonačelniku Štrpca Bratislavu Nikoliću u primanju mita.

“Saša ima prava da se brani, ako oni nešto misle da imaju nek mu sude, a ne da ga drže u pritvoru 19 meseci. Ljudi izlaze iz pritvora za nepunih mesec dana sa mnogo težim zločinima. Čak smo ponudili i kauciju. Spremna sam da dam sve u zalog samo da Saša bude kući, bilo da se brani sa slobode ili iz kućnog pritvora, nebitno je”, rekla je Jelena Milosavljević supruga uhapšenog Saše Milosavljevića bivšeg direktora Odeljenja za katastar u opštini Štrpce, koji se tereti “da je tražio i primao novac od građevinskih preduzeća i drugih fizičkih lica u zamenu za davanje potrebne dokumentacije”.

"Devetnaest meseci ili kako ja to tako ponekad računam, teško mi je naravno brat mi je, više od 560 dana ili više od 13 hiljada sati je on sam tamo i čeka to suđenje. Imam utisak nekad kao da smo mi ovde na planeti Zemlji, a to pravosuđe da je na Marsu gore i znate onda kad putuje papirologija i dokazi treba da prođu meseci naravno, krene brod odavde pa ode do Marsa na primer, a ne do Uroševca. Tako da i postoji način da oni čak da budu u kućnom pritvoru, sigurna sam, u zakonu, založićemo kuće, založićemo živote, ja ne znam šta njima treba više, da on sedi kod kuće”, navodi Draginja Nikolčević, sestra uhapšenog Dimitrija Račićevića, bivšeg direktora Odeljenja za urbanizam u Opštini Štrpce, koji je optužen za neizvršavanje službene dužnosti, primanje mita, prekoračenja svojih ovlašćenja radi sticanja koristi za druga lica i izdavanje građevinskih dozvola na mestimagde nije dozvoljena gradnja”.

Glas Amerike pitao je tužioca u slučaju Brezovica Rasima Maljokua „da li planira da u skorijoj budućnosti zatraži blaže restriktivne mere od pritvora s obzirom da je istraga završena i da li mu je poznato da je u poslednjih 20 godina u sudskoj praksi na Kosovu bilo slučajeva da je za ovu vrstu krivičnog dela neko bio u pritvoru 19 meseci". Međutim, odgovor nismo dobili.



Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEKS) navela je u svom izveštaju o nadgledanju kosovskog pravosuđa pre godinu i po dana da je „predugo trajanje pritvora bez pravosnažne presude jedan je od većih problema u funkcionisanju pravosudnih institucija na Kosovu”. Prema ovom izveštaju postoje osobe koje se nalaze u pritvoru i do 12 godina.

Gzim Šalja iz Kosovskog instituta za pravdu za Glas Amerike kaže da da je pitanje pritvora “naglašena problematka u brojnim sudskim postupcima” na Kosovu.

“Prvi problematični aspekt je da se ne razmatraju na adekvatan način sve okolnosti za određivanje ili produženje pritvora tako da bi postojala mogućnost da se izvrši adekvatno sprovođenje drugih mera za obezbeđivanje prisustva optuženog u krivičnom postupku. Drugi problematičan aspekt je trajanje sudskih postupaka koje se onda odražava i na aspekt pritvora. Ovo iz razloga da, ako bismo imali jedno suđenje unutar jednog realnog vremenskog perioda, onda i aspekt pritvora ne bi bio problematičan. Treba naglasiti činjenicu da je zbog neadekvatnog sprovođenja pritvora, država Kosovo platila milione evra kao kompenzaciju za osobe koje su uhapšene ili su držane u pritvoru, a koje su posle oslobođene pravosnažnom odlukom suda”, naveo je Šalja.



Protiv 12 osoba uhapšenih u slučaju “Brezovica”, u decembru prošle godine podignuta je optužnica zbog navodnih brojnih krivičnih dela koja su povezana sa izgradnjom više stotina nelegalno sagrađenih objekata na Brezovici podno Šar planine.

Zloupotreba službenog položaja, primanje mita, trgovina uticajem, nelegalno posedovanje oružja, neizvršavanje službenih obaveza, samo su neka od krivičnih dela koja im se stavljaju na teret.

Međutim, optužnica još nije postala pravosnažna, jer je odbrana uložila žalbu i očekuje se da je Apelacioni sud uskoro potvrdi ili odbaci.