Srbi i Albanci protiv hidrocentrale u Štrpcu

Kosovski ombudmsan Hiljmi Jašari zatražio je obustavu radova na izgradnji hidrocentrala u opštinama Štrpce i Dečani. Građani Štrpca već osam meseci protestuju zahtevajući prekid radova na izgradnji hidrocentrale u ovom mestu, kojom bi se, prema njihovim tvrdnjama, ugrozile dve reke, a time i pijaća voda kojom se stanovništvo snabdeva. Za ovaj problem odgovornim smatraju rukovodstvo opštine Štrpce.

Na zahtev jednog od organizatora protesta protiv izgradnje hidrocentrale na teritoriji opštine Štrpce i, kako se navodi, 1.200 drugih građana kosovski obudsman Hiljmi Jašari poslao je ministrarstvu životne sredine u Vladi Kosova preporuku da obustavi aktivnosti oko izgradnje hidrocentrale u Štrpcu.

Ova preporuka ombudsmana odnosi se i na zaustavljanje radova na izgradnji hidrocentrale i u opštini Dečani.

Ombudsman navodi da “izgradnje hidrocentrala u ovim opštinama prate mnoge nejasnoće u" - kako navodi - “smislu nedostatka transparentnosti odgovornih institucija za zakonitost funkcionisanja, kao i u smislu nedostataka koji se odnose na proces učešća javnosti u odlučivanju”.

Ova situacija prema rečima ombudsmana “može imati i nepopravljive posledice po životnu sredinu”.

Da li će ministarstvo uvažiti preporuku ombudsmana ostaje da se vidi, a dok se to ne desi radovi na izgradnji hidrocentrale u Štrpcu, posle pauze od nekoliko meseci, ponovo su počeli pre nekoliko dana.

Građani u ovoj opštini se tome protive, ali su iz policije nedavno dobili upozorenje, da će svako ko pokuša da spreči radove biti uhašen i procesuiran.

Bivši predsednik opštine Štrpce u sistemu Republike Srbije Zvonko Mihajlović smatra da ovaj projekat ima i političku pozadinu, čiji je cilj da Srbi napuste ovu sredinu.

"Ono što narod pokušava ovih dana je da spreči takvu jednu suludu ideju i u Prištini i u Beogradu, jer kako drugačije razumeti ćutanje vrha vlasti u Beogradu na jednu ovakvu pojavu i na jedan ovakav pokušaj etničkog čišćenja Srba sa ovih prostora. Narod je rešen da to spreči", navodi Mihajlović.

Sve je počelo 2013. godine kada je dozvolu za izgradnju mini hirdocentrale kompaniji „Matkos grupa“ na mestu gde se spajaju dve reke Kaluđerka i Bolovanka nadomak Štrpca, izdalo ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Kosova.

Saglasnost za to dala je iste godine i opština Štrpce, koja je 2016. donela odluku o odlaganju početka radova na projektu izgradnje hidrocentrale do rešavanja problema vodosnabdevanja u ovoj oblasti, odnosno izgradnje fabrike vode koja do danas nije izgrađena.

Meštani koji mesecima protestuju navode da je najodgovornija za ovaj problem opština Štrpce, čije rukovodstvo - kako tvrde - nije uz građane.

​„Mi smo išli mnogo puta na razgovore u opštinu, ali stvar je u tome što opštinske strukture ne govore istinu, oni sve vreme govore da su uz narod, ali na terenu prezentuju sasvim drugačije stvari ”, kaže za Glas Amerike jedan od organizatora građana, koji se protive izgradnji hidrocentrale Radojica Mrđinac.

Mrđinac navodi da je ovaj problem, kako kaže, lako rešiv. Adresa za to je Skupština opštine Štrpce.

„Mi smo podneli zahtev za održavanje vanredne (sednice) Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je zaustavljanje ilegalne gradnje hidrocentrale, odnosno poništenje dozvole koju su oni dali. Za to imamo sve uslove - potpisali smo peticiju, ima više od 15 odsto građana koji su to potpisali i na toj skupštini bi se to poništilo i to bi bio kraj izgradnje hidrocentrale”, kaže Mrđinac.

Pored Srba, izgradnji hidrocentrale protive se i Albanci iz Štrpca. Zajedno su i protestovali proteklih meseci. Takođe smatraju da je opštinska vlast u Štrpcu najodgovornija za ovaj problem, ali poručuju da su odlučni u nameri da odbrane svoje reke.

„Mi ćemo pokušati na miran način da kazemo da ovo nije u redu. Ali, ako ne ide na miran način, moramo nešto da učinimo. Molimo ih četiri godine, to nije malo, ali hvala bogu imamo primer iz Ukrajine i može da se desi ovde u opstini, kao u Ukrajini tamo… u kontejner ćemo sve da ih bacimo...ove koji su krivi. Narod zna, narod vidi, ne može tako bez pitanja naroda, mi smo dali glas da rade za narod, a ne da rade za mafijoze i bezobrazne ljude..u kom veku mi živimo”, rekao je za Glas Amerike Avdi Tahiri, predstavnik sela Donja Bitinja kod Štrpca.

„Podržavam proteste, ako treba i do metka, voda ne sme da odlazi. To je žalosno, dolaze privatnici, odakle ne znam, ali voda ne sme da se uzme”, kazao je za Glas Amerike Faik Bakiu iz Gornje Bitinje.

Danas nismo uspeli da čujemo šta o ovom problemu imaju da kažu predstavnici opštine Štrpce. U ovoj instituciji nam je rečeno da je rukovodstvo opštine na godišnjem odmoru i da niko drugi nije ovlašćen za razgovor sa novinarima.