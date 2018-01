Opština Štrpce jedna od najuspešnijih lokalnih samouprava na Kosovu

Privredni razvoj u opštini Štrpce poslednjih godina je u naglom porastu. Na teritoriji ove većinski srpske opštine koja je najpoznatija po Ski-centru Brezovica sve je više gradjana koji se bave sopstvenom proizvodnjom.

Opština Štrpce decenijama je bila poznata samo po turizmu. Ski centar Brezovica na Šar planini okupljao je pre rata najpoznatije skijaše iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Nakon pauze od nekoliko godina turizam je ovde ponovo aktuelan i predstavlja najznačajniju privrednu granu. Međutim poslednjih godina pored turizma i proizvodnje čuvenog šarskog sira žitelji ove opštine masovno se bave i malinarstvom, a u poslednje vreme i svinjogojstvom. Igor Jočinac nedavno je uz pomoć UNDP-a i opotine Štrpce započeo uzgoj svinja.

"Sada uzgajam tri vrste svinja - jorkšir i nemački i švedski landras. Trenutno imam 25 krmača i preko 80 prasadi", kaže Jočinac.

Igor u ovom porodičnom biznisu zapošljava još jednog radnika. Posao se kako kaže isplati. Postoji tržište i nema problema sa plasmanom.

"Kupci znaju da imam dobar kvalitet. Imam možda i najbolju rasu ovde na Kosovu, svi znaju za mene i dolaze da kupuju, tako da mi je unapred sve prodato."

U opštini Štrpce kažu da su jedna od najuspešnijih lokalnih samouprava na Kosovu kad je ekonomski razvoj u pitanju. Najbolji rezultati postignuti su u proizvodnji malina. Tim poslom se na teritoriji ove opštine trenutno bavi preko 800 porodica, a prihod od malina je prošle godine bio oko tri miliona evra. Opština planira da ove godine znatno poboljša uslove za one koji se bave i koji planiraju da počnu proizvodnju malina.

"Imamo jedan veliki projekat, u pitanju je razvoj irigacionog sistema koji bi poljoprivrednicima koji se pre svega bave malinarstvom doveo vodu do same parcele. Trenutno imamo negde oko 100 hektara malina, a za sledeću godinu je u planu da to bude 300 hektara", rekao je za Glas Amerike direktor za ekonomski razvoj u Opštini Štrpce Miloš Đukić.

Popred sopstvenih i sredstava iz Vlade za subvencionisanje poljoprivrednika, stočara i malih i srednjih biznisa opština ima i podršku međunarodnih donatora.

"Trenutno imamo jedan značajan projekat koji je u stvari nastavak prethodnog projekta koji je bio pre tri godine. U pitanju je 'InTerDev 2' projekat koji se nadovezuje na 'InTerDev 1', a koji finansira Austrijska agencija za razvoj, a sprovodi UNDP. To je jedan od najbitnijih projekata koji je opština imala kada je u pitanju ekonomski razvoj i pomogla je razvoj malinarstva, poljoprivrede i uopšte malie biznise", kaže Đukić.

Opština Štrpce jedna je od deset lokalnih samouprava sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu. Nalazi se u potpuno albanskom okruženju, a na teritoriji ove opštine zivi oko 11.000 Srba i 3.000 Albanaca.