Meštani Štrpca protestuju zbog izgradnje mini hidrocentrale

Meštani Štrpca na Kosovu već mesec dana protestuju zbog početka izgradnje mini hidrocentrale, čijom bi izgradnjom kako tvrde oko dve i po hiljade ljudi ostalo bez pijaće vode. Radovi na izgradnji su obustavljeni na osnovu rešenja opštine Štrpce jer je došlo do kako navode zamućenja pijaće vode.

Dozvolu za izgradnji mini hirdocentrale na mestu gde se spajaju dve reke Kaluđerka i Bolovanka nadomak Štrpca izdalo je ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje u Vladi Kosova.

Saglasnost za to dala je iste godine i opština Štrpce, koja je 2016. donela odluku o odlaganju početka radova na projektu izgradnje hidrocentrale do rešavanja problema vodosnabdevanja u ovoj oblasti, odnosno izgradnje fabrike vode koja do danas nije izgrađena.

Meštani koji već mesec dana protestuju navode da se izgradnjom mini hidrocentrale koju gradi albanska kompanija "Matkos grup" krši zakon o vodama Kosova.

U tom zakonu se navodi da se da se koncesija za korišćenje vodene snage, za proizvodnju električne energije ne može izdati kada se njome rizikuje snabdevanje vodom za piće.

,,U ministarstvu je 2013. godine data dozvola za izgradnju mini centrale ne obazirujući na glavne tačke zakona da se koncesija ili vodna dozvola ne sme dati kad je u pitanju izvorište pijaće vode ili bilo kakva rečica kojom se stanovništvo snadbeva'', kaže jedan od organizatora protesta Stojan Josimović.

Od pre nekoliko dana tokom trajanja protsta prisutni su i pripadnici kosovske policije koji ne dozvoljavaju meštanima da se približe mestu gde se izvode radovi. Građani su revoltirani zbog prisustva policije i poručuju da neće odustati od svog zahteva da se obustavi gradnja hidrocentrale.

“Mi nemamo parvo da našim potomcima damo nešto što smo nasledili od naših predaka u gorem stanju nego što je bilo, ako već ne možemo u boljem stanju. Prema tome ako izgubimo reku, ovaj narod je izgubio smisao za život i mi postajemo ljuštura od ljudi”, kazao je Dobrivoje Stefanović meštanin Štrpca.

„Narod je rešen da spreči oduzimanje reke, jer nikada ne može da bude interes investitora preči od interesa naroda, tim pre što i kosovski propisi štite interese građana, jer se po tim propisima ne dozvoljava oduzimanje pijaće vode. Prema tome narod je rešen da istraje u svojoj borbi i ova će borba trajati sve do dana dok se radovi ne obustave, dok se policija, mehanizacija i sve ostalo ne povuče sa ovih prostora'', poručuje Zvonko Mihajlović bivši predsednik Opštine Štrpce u sistemu Republike Srbije.

Opština Štrpce: Nećemo da politizujemo problem

Pojedini meštani za ovu situaciju optužuju rukovodstvo opštine Štrpce

,,Za ovo što se ovde događa isključivo je krivo naše srpsko rukovodstvo u opštini Štrpce. Zato što nisu uopšte imali neki dogovor sa narodom ili da bude neka javna tribina, pa da se narod pita. Da se to uradi u konsultaciji sa narodom, da se sazove Skupština i da Skupština odluči šta će biti. Evo sad njih nigde nema. Isključivo su oni krivi“, smara meštanin Štrpca Milenko Nikolčević.

S druge strane u opštini Štrpce tvrde da podržavaju građane u svojim zahtevima. Predsednik Skupštine opštine Štrpce Predrag Grbić kaže da su pored mnogih građana peticiju za obustavu radova potpisali i predstavnici opštine Štrpce na čelu sa gradonačelnikom kao i srpski poslanici u Skupštini Kosova iz ove opštine i zamenik premijera Kosova Dalibor Jevtić.

,,Mi smo rekli ne želimo da politizujemo ovu situaciju. Prisustvo nas rukovodilaca, koji obavljamo političke funkcije, na samom protestu bi značilo politizaciju ovog problema. Zato mi reagujemo iz prostorija opštine. Narod je gore, mi im dajemo punu podršku, davaćemo im i u narednom periodu i u skladu sa svim mogućim zakonima ćemo pokušati da sprečimo ovaj proces. Ovo što je vrlo važno i što se treba istaći je dostojanstvo tog naroda gore koji već danima protestuje mirno tražeći svoja prava, a ta prava imaju zagarantovana u zakonu o vodama'', kaže predsednik SO Štrpce Predrag Grbić

Nakon što su inspektori opštine Štrpce utvrdili da je zbog radova na izgradnji hidrocentrale na lokaciji „Obe reke“ došlo do kako navode „zamućenja” pijaće vode u rezervoaru, ova opština je donela rešenje kojim se nalaže prekid radova do iznalaženja rešenja za novonastali problem.

Građani najavljuju da će svakodnevno protestovati dok se u potpunosti ne obustave radovi.