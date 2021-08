Falsifikovani recepti na Kosovu oštetili budžet Srbije za 46 miliona dinara

Antikorupcijski tim Ministarstva zdravlja Republike Srbije potvrdio je saznanja Glasa Amerike o zloupotrebama sa prepisivinjem lekova u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici. Potvrđeno je da su četiri lekara ovog Doma zdravlja prepisali u periodu od 2019. do jula 2021. godine na ime 892 pacijenta, 1.432 kutije injekcija Genotropin i Norditropin i da su svi ti recepti falsifikati. Na ovaj način je kako navode iz Ministarstva zdravlja Srbije izvršeno više krivičnih dela i naneta šteta budžetu Republike Srbije u do sada utvrđenom iznosu od oko 46 miliona dinara.

Glas Amerike došao je proteklih nedelja do brojnih dokaza da su pojedini lekari Doma zdravlja u Donjoj Gušterici prepisivali poslednjih godina fiktivne recepte za lekove, koji su kasnije podizani u pojedinim apotekama u Srbiji.

Glas Amerike imao je uvid u spisak sa imenima oko 150 ljudi, kojima su prepisivani i u čije ime su podizani lekovi Genotropin i Norditropin, a da oni o tome nisu znali ništa. Posle više neuspešnih pokušaja da na ovu temu razgovaramo sa direktorom Doma zdravlja u Donjoj Gušterici Sašom Mladenovićem, Glas Amerike se obratio zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije, odakle su nas uputili na kabinet ovog ministarstva. Posle obraćanja kabinetu, Glasu Amerike stigao je odgovor Antikorupcijskog tima ministarstva u kojem se navodi:

“Antikorupcijskom timu Ministarstva zdravlja dostavljene su prijave od roditelja u kojima navode da su u domu zdravlja Donja Gušterica, zloupotrebljeni lični podaci njihove dece i u više navrata propisivani hormoni rasta - lekovi Genotropin i Norditropin - sa dijagnozom E23.0 (patuljasti rast).

Detaljnim proverama i analizom medicinske dokumentacije utvrđeno je da su lekovi hormoni rasta propisivani u domu zdravlja Donja Gušterica , na eReceptima na ime 892 pacijenta u količini od 1.432 kutije injekcija Genotropin i Norditropin, u periodu od 2019. do jula 2021. godine od strane četiri lekara Doma zdravlja.

Svi propisani eRecepti su falsifikati i na ovaj način izvršeno je više krivičnih dela i naneta šteta budžetu Republike Srbije u do sada utvrđenom iznosu od 45.936.830,61 dinar i pribavljena protivpravna imovinska korist licima koji su učestvovala u realizaciji propisivanja i preuzimanja lekova, fakturisanja i plaćanja po fakturama, i nakon prikupljene relevantne dokumentacije, krivičnu prijavu Ministarstvo zdravlja dostavlja Tužilaštvu na dalju nadležnost i Odluku”, navela je u odgovoru Glasu Amerike Vesna Dimitrijević iz Antikorupcijskog tima Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Andrijana Đokić iz Gračanice jedna je od onih kojima je u dva navrata, juna i jula ove godine, po tri kutije fiktivno prepisan lek Gentropin i u istim mesecima podignut u jednoj apoteci u Srbiji. Međutim, ovih dana je saznala da je navodno i 5. avgusta ove godine bila kod lekara u Donjoj Gušterici, što potvrđuje i elektronska baza podataka pacijenata.

„Jedini put kada sam bila u Dom zdravlja u Donjoj Gušterici jeste kada je pre nekoliko godina trebalo da vadim sportsku knjižicu, za bavljenje sportom. Posle toga više nikad nisam bila, niti mi je bilo šta prepisivano. Došla sam do saznanja da sam i 5.avgusta ove godine bila tamo kod lekara, što nije tačno“, rekla je za Glas Amerike Andrijana Đokić.

Na spisku od 892 osobe na čija imena su prepisivani i podizani lekovi je i maloletni sin Dragane Krstić iz Gornje Gušterice. Njemu je u dva navrata prepisano po tri Genotropina. O svemu je pisanom izjavom obavestila Dom zdravlja u Donjoj Gušterici, Zavod za zdravstveno osiguranje u Gračanici i zdravstvenu inspekciju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

“Pisala sam izjavu. Izjavila sam naravno da je moje dete skroz zdravo dete, da nema nikakve hronične bolesti, to je i logično, to ne može da se sakrije. Taj Genotropin mi nikada u životu nismo ni videli, niti čuli o njemu i mi sa naše strane nismo u nijednoj apoteci podigli. U zavodu sam isto bila, kod direktora zavoda. On kaže da je proces u toku, da ima, ne znam kako se to koristilo i šta”, kazala je Krstićeva.

Direktor Republičkog fonda zavoda za zdravstveno osiguranje filijale u Gračanici Nenad Milić nije želeo pred kameru. Za Glas Amerike je kratko rekao da je istraga u toku i da ne može ništa više da govori.

Glas Amerike došao je do imena dva od četiri lekara Doma zdravlja u Donjoj Gušterici koji su prepisivali navedene lekove. U pitanju su Dragan Kapetanović i Omer Škrijelj. Sa doktorom Kapetanovićem danas smo pokušali da razgovaramo, ali nam je kratko kazao da bez odobrenja direktora ne može da govori za medije. Direktor Doma zdravlja u Donjoj Gušterici Saša Mladenović, sa kojim smo danas četvrti put u poslednjih nedelju dana pokušali da razgovaramo, nije bio na svom radnom mestu, a na telefon se nije javljao.

O zloupotrebama pojedinih lekara u Domu zdravlja Donja Gušterica Glas Amerike je 20. avgusta ove godine u Novom Badovcu kod Gračanice, razgovarao i sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem, koji je naveo da će proveriti ove navode.

Glas Amerike: Gospodine Petkoviću, da li ste upoznati o zloupotrebama pojedinih lekara u Domu zdravlja u Donjoj Gušterici, koji su mnogim ljudima prepisivali neke malo skuplje lekove, a da pritom niti su pregledali, niti videli uopšte te ljude, a onda je kasnije neko podizao lekove u ime tih ljudi. Da li je možda u toku rešavanje tog problema, pošto rekoste da se mnogi problemi rešavaju?

Petar Petković: Mnogi problemi se rešavaju. Za određene probleme moraju da postoje određene nadležne službe, u ovom slučaju različite inspekcijske nadležne službe su non stop na prostoru Kosova i Metohije i vode računa o zdravstvenom sistemu na prostoru Kosova i Metohije koji je u srpskom sistemu. Tako da sa te strane oni su ti koji pre svega vode računa o radu tih institucija i ja ću se svakako konsultovati i raspitati o čemu je tačno reč. Ali, ono što hoću da vam kažem, to je sledeće - mnogima je naš zdravstveni sistem ovde na prostoru Kosova i Metohije trn u oku...

Glas Amerike: Jel ste upoznati sa ovim problemom?

Petar Petković: Mnogima je zdravstveni sistem na prostoru Kosova i Metohije koji funkcioniše u srpskim sredinama trn u oku i postoje različite informacije, ja ne govorim da li su one proverene, neproverene, realne, da li nisu realne, jer ja za to nisam nadležan, za to su nadležne različite... Dakle, jasno postoje po propisima utvrđene inspekcijske službe koje time treba da se bave i u tom kontekstu kao što sam rekao, ako ste me dobro saslušali ja ću se svakako pozabaviti da vidim o čemu je reč. Ja prosto nemam takve informacije, a kažem vam s druge strane različite informacije, prosto se šire, ne znam iz kog razloga, ali samo znam da krajnji cilj svih tih informacija često je bio upravo taj, urušavanje ugleda naših institucija.

Glas Amerike se i 25. avgusta 2021. godine obratio direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću u vezi sa ovim slučajem. Pitali smo ga da li je saznao detalje u vezi sa zloupotrebama pojedinih lekara u Domu zdravlja Donja Gušterica, šta je tačno u pitanju i kakav epilog očekuje. Međutim odgovor još nismo dobili.

Lekovi Genotropin i Norditropin koriste se u terapiji kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta i nalaze se na pozitivnoj listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Izdaju se isključivo na lekarski recept, jer su zabeležene zloupotrebe uglavnom kod sportista i bodibildera.