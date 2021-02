Pomoć za porodice ugrožene u nedavnim poplavama na Kosovu

Predstavnici Eparhije raško-prizrenske uručili su pomoć za 15 socijalno ugroženih i porodica koje su pretrpele štetu od nedavnih poplava u opštini Kamenica. Pored njih pomoć je ovih dana od eparhije dobilo i oko 50 porodica sa centralnog Kosova.

Selo Donje Robovce u opšini Kamenica jedno je od stotinak mesta na Kosovu koje je pre oko mesec dana pogođeno poplavama. Meštani kažu da se slične poplave ne pamte u ovom kraju.

„Pa posle 60 godina ovo nikad nije bilo, sad prvi put. Deset dana smo bili zarobljeni. Imamo jedan stari golf, tu nismo mogli nigde, sve pešaka. Onda jedno tri kamiona doteraše sami smo istovarili pesak, napunili smo to. Voda je odnela i oko deset metara drva. U podrumu je bila vlaga. Sušimo još, mučimo se“, kazao je Rade Marković, domaćin devetočlane porodice koja živi u Donjem Robovcu.

Markovići su od Eparhije raško-prizrenske dobili krevete koje su donirali Srbi iz Beča.



„Danas u kameničkom kraju delimo humanitarnu pomoć u vidu kreveta, stolova, stolica, komoda, kauča koje su donirali naši ljudi iz Beča, koji trenutno renoviraju svoje hotele u Beču, pa su svu opremu koja je iz tih hotela preusmerili na Kosovo i Metohiju. Naročito u porodice koje su stradale u nedavnim poplava, što na centralnom delu Kosova i Metohije što ovde u kameničkom kraju“, rekao je paroh kamenički Srđan Stanković.

Krevete od Eparhije raško-prizrenske danas je dobila i sedmočlana porodica Đokić.

„Ova poplava što je sad bila dosta nam je štete nanela. Imamo dole plastenik pored reke koji smo dobili od Narodne kuhinje iz Novog Brda, dobili smo jedan plastenik mali to nam je bila zanimacija, radili smo malo i za pijacu i za nas da ima prihod, ali sad se sve to svelo samo na to što čuvamo malo nešto živinu, nešto svinja. Dosta se bedno živi i pravo da vam kažem do sad nikad ništa nije stiglo“, rekla je Vesna Đokić.

Pored Đokića i Markovića u ovom selu žive još tri srpske i dvadesetak albanskih porodica. Međuetničkih problema do sada nije bilo.

„Ne, nismo sa njima imali nikakvih problema do sad. To su starosedeoci ljudi koji su tu živeli, poznajemo se međusobno. Nikad nikakav problem nismo imali“, kazala je Vesna Đokić.

Predstavnici Eparhije raško-prizrenske obišli su i četvoročlanu porodicu Stojković u kameničkom selu Donje Močare. Stojkovićima, koji žive kao podstanari, jedini izvor prihoda su socijalna pomoć i dečiji dodatak. Iako direktnu štetu od poplava nisu pretpeli, život im je tih dana bio otežan.

„Nismo mogli da prolazimo, deca su bla prhelađena pa smo obilaznim putem išli, stvarno smo imali problem. Nismo mogli da prolazimo preko mosta, bio je sasvim urušen, srušen skroz“, rekla je Milica Stojković.