Epidemiolog Zoran Radovanović: Manipulacija preminulima

Manipulacija preminulima, uporediva sa gogoljevskom trgovinom mrtvim dušama, bila je jedan od razloga gubljenja poverenja u Krizni štab, ocenio je epidemilog prof. dr Zoran Radovanović.

On je u tekstu za Danas, koji je preneo i na svom Fejsbuk profilu, ocenio da su ovih dana usledile i dve šokantne izjave njegovog kolege i člana Kriznog štaba, epidemiologa Predraga Kona.

"Prva je priznanje da su odluke donošene bez poznavanja epidemiološke situacije, jer su članovima Kriznog štaba, ma koliko zapanjujuće to zvučalo, sumarne brojke o broju obolelih i umrlih davane na cedulji pred sam dolazak na konferenciju za štampu", napisao je Radovanović:

"S tim u vezi je njegova druga izjava: budući da je bio lišen informacija, a ne želeći da figurira u lutkarskoj predstavi, on je rešio da sam prikupi podatke bar za Beograd."

Tako je, prema objašnjenju Radovanovića, izbrojao 210 preminulih od Kovida 19 na području grada od marta do kraja maja, a dopustio je da bi toj sumi moglo da se doda "29 smrtnih ishoda od virusnih pneumonija, kojih prethodnih godina nije bilo".

Mada smatra da tako "demantuje one koji su uvereni da se radilo o daleko većem broju smrti", Radovanović primećuje da on ustvari prevazilazi slutnje o 2.000 umrlih u celom periodu.

Dr Kon opovrgava Krizni štab i Institut Batut, koji tvrde da su u celoj Srbiji do 1. juna od kovida 19 preminule 244 osobe, dakle otprilike koliko je on žrtava izbrojao samo u Beogradu. Tako se približava vrlo konzervativnoj proceni BIRN o 388 skrivenih pokojnika, čime se dolazi do 632 žrtve u celoj zemlji, uveren je Radovanović.

On napominje da se mora imati u vidu da je drugi talas epidemije u Srbiji, od juna do septembra, i po obolevanju i po umiranju, bio dvostruko masovniji od prvog, od marta do maja.

Sledstveno, u Beogradu je, kako tvrdi Radovanović, "Kovid 19 odneo do sada preko 700 života, a imajući u vidu odnos populacije glavnog grada i cele zemlje, po Konu ispada da je Srbija zbog epidemije izgubila preko 2.500 svojih žitelja".

Radovanovića kaže i da su pojedini savesni doktori snimili celokupnu dokumentaciju, uključujući svoje i naknadno "frizirane" uzroke smrti.

"To će pomoći da se pre ili kasnije bar neki direktori bolnica i načelnici odeljenja suoče sa bolnom istinom da su počinioci krivičnih dela", zaključio je Radovanović.