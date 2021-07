Ujedinjeni protiv Kovida: Šta je delta soj i zbog čega je opasan

Delta soj ima višestruke mutacije koje mu daju prednost u odnosu na druge sojeve. Jedna od mutacija mu pomaže da se mnogo brže i lakše veže za naše ćelije i lakše prelazi sa ćelije na ćeliju. To doprinosi bržem zaražavanju (i do 60 odsto u odnosu na alfa soj) i širenju infekcije ovim sojem i potiskivnje drugih sojeva što delta soj čini opasnijim od bilo kog drugog koji se do sada pojavio u svetu, napisala je u autorskom tekstu objavljenom na sajtu profesionalnog udruženja medicinskih radnika "Ujedinjeni protiv Kovida" doktorka Slavica Plavšić, specijalistkinja za plućne bolesti, pišući o soju Kovida 19, koji se uprkos svim merama proširio po Evropi i svetu.

Novozaraženih 97, preminula jedna osoba U Srbiji je u poslednja 24 sata, do četvrtka u 15 sati, od posledica koronavirusa preminula jedna osoba, a registrovano je 97 novih slučajeva od testiranih 8.112 uzoraka, objavljeno je danas na sajtu covid19.rs. Na bolničkom lečenju su 282 osobe, a na respiratorima 10 ljudi.

"Svuda gde se pojavio izazvao je pogoršanje epidemije", navodi se u tekstu, uz citat Evropskog centra za kontrolu bolesti (ECDC) koji prati situaiju u 30 evopskih država i prema kom je opasnost od zaraze delta sojem "visoka do veoma visoka" za delimično ili potpuno nevakcinisane zajednice. Delta varijanta mogla bi da predstavlja 90 odsto novih slučajeva u Evropskoj uniji do kraja avgusta, navodi ECDC.

"Broj novozaraženih ubrzano raste i u zemljama koje imaju najveći procenat vakcinisanog stanovništva, poput Velike Britanije, SAD i Izraela. Veoma teška epidemiološka situacija je i u Rusiji i Portugaliji, a zadnjih meseci i Nemačka, Austrija i Italija beleže povećan broj inficiranih osoba", navodi se u tekstu.

Prenose se procene šefa kancelarije SZO za Evropu Hans Klugea, koji je upozorio da će do avgusta delta soj korona virusa postati dominantan u 53 evropske zemlje. "Tri uslova za novi talas pretrpanih bolnica i smrtnih slučajeva pre jeseni već postoje: novi sojevi, nedovoljno razumevanje značaja vakcinacije, pojačan društveni život", naveo je Kluge, prenosi se u tekstu.

Podseća se da je na Zapadnom Balkanu delta soj najpre identifikovan u Hrvatskoj 28. juna, Makedoniji, potom na Kosovu 29. juna dva slučaja (dokazana u laboratoriji u Berlinu), zatim u Bosni i Hercegovini.

Sojevi koronavirusa od alfa do lambda Svetska zdravstvena organizacija izmenila je način imenovanja sojeva koronavirusa: Alfa – britanski soj;

Beta – južnoafrički soj;

Gama – brazilski soj;

Delta i delta plus – indijski sojevi.

Ove varijante spadaju u "zabrinjavajuće sojeve", zaraznije su i teže se suzbijaju, a potiskuju druge varijante virusa. Postoji još 7 sojeva obeleženih slovima grčkog alfabeta, koji se prate kao potencijalno opasni: Ipsilon, Zeta, Eta, Teta, Jota, Kapa i Lambda.

Prvog jula je iz Ministarstva zdravlja Srbije potvrđeno da su dve osobe u Srbiji zaražene delta sojem korona virusa. Radi se o mlađim osobama koje su doputovale iz Rusije i koje nisu vakcinisane, navodi se u tekstu.

Koliko štite vakcine?

Istraživanja su pokazala da je kompletna vakcinacija postojećim vakcinama efikasna, ali je ta efikasnost nešto manja nego kod ranijih varijanti sojeva, navodi se u tekstu.

Najviše podataka o delta soju korona virusa stiže iz Velike Britanije. Prema škotskoj studiji objavljenoj u časopisu "Lanset" 23. juna, 90 odsto obolelih inficirano je delta varijantom koronavirusa, a označen je brojem sedam što znači da jedna inficirana osoba može da zarazi sedam drugih osoba.

"Prvi naučni dokazi ukazuju da bi zaštita od varijante delta koju pružaju vakcine mogla biti manja nego od varijante alfa, ali i dalje značajna da spreči teže kliničke slike", navodi se u autorskom tekstu uz podatak iz Velike Britanije da je 98 odsto preminulih i 97 odsto hospitalizovanih nevakcinisano.

U Britaniji se registruje svakodnevno povećanje broja novozaraženih, ali se to ne odražava i na brojeve hospitalizovanih i preminulih, koji su u padu, za šta bi je razlog upravo u širokom obuhvatu vakcinacije.

"To je još jedna potvrda delotvornosti vakcina i protiv ovog soja, ali i naglašava potrebu za vakcinacijom svih uzrasnih grupa", kaže autorka.

"Delta soj može da bude ozbiljna prepreka svim zemljama u borbi protiv koronavirusa i da dovede opet do novih ili ponovljenih restrikcija ukoliko vakcinacija zakaže. Definitivno imamo razlog za zabrinutost oko pojave delta soja u Srbiji s obzirom na jako slab odziv na vakcinaciju. Zato je i najvažniji zadatak da se vakciniše najveći mogući broj osoba kako u Srbiji tako i u svetu i to sa obe doze vakcine. To važi i za decu i omladinu od 12 do 18g, što su mnoge države već odobrile i to vakcinom proizvođača Fajzer-Bajontek. Pokazano je da dve doze ove vakcine od delta soja štite u 86 odsto slučajeva, dok Astra Zeneka u 60 odsto slučajeva. Što se tiče vakcine Sputnjik V koja nije odobrena u EU, zvaničnih podataka nema, ali se na sajtu Sputnik V navodi da ova vakcina štiti od delta soja čak u 90 odsto slučajeva", navodi doktorka Plavišić i nastavlja da i kineska vakcina proizvođača Sinofarm takođe štiti od delta soja, ali u manjoj meri, kako tvrde iz kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, bez daljih objašnjenja.

Drugačiji simptomi

Simptomi oboljenja Kovid 19 uzrokovanim delta sojem razlikuju se, jer se tipični simptomi kao što je gubitak čula mirisa i ukusa ovde retko javljaju. Javlja se povišena temperatura, groznica, glavobolja, bolovi u grlu, kijanje, curenje nosa, pa lakša klinička slika liči na običnu prehladu. Od ostalih prijavljenih simptoma izdvajaju se još i bolovi u mišićima, umor, zadihanost, mučnina, povraćanje, dijareja, zaključuje se u tekstu.

Kon: Počeo porast novozaraženih, pretvoriće se u talas

U Srbiji je počeo porast broja novoobolelih od koronavirusa, koji će se pretvoriti u talas, a brojevi će nastaviti da rastu, izjavio za TV Prva član Kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon.

On je rekao da ćemo se postepeno opet navići na trocifrene brojeve, koji nas čekaju i u narednim sedmicama, prenosi B92.

Na pitanje da li je reč o četvrtom talasu koronavirusa u Srbiji, Kon je rekao da je to pitanje prelaska tog praga.

"Čim se pređe trocifren broj, očekuje se da će brojevi nastaviti da rastu", rekao je on.

Situacija je sada takva da se dozovemo pameti, istakao je on.

Prema njegovim rečima, sada sve zavisi od poštovanja mera, jer vakcinacija se nastavlja

"Ako se mere ne poštuju porast će biti brži, ali će kraće trajati. Moramo računati da ćemo narednih nedelja, a to će trajati osam i više nedelja, imati rast brojeva", objasnio je epidemiolog.

Upitan da li je prebrzo stigao četvrti talas, Kon odgovara da je reč o prirodnom procesu, koji zavisi od broja imunih i samog virusa.

"Virus se promenio, postao je više prenosiv. S druge strane, nismo došli do kolektivnog imuniteta i zato se ovo dešava", istakao je on.

"Bilo bi dobro da u letnjem periodu prođemo sa što manjim porastom novozaraženih da bi mirniji bio početak septembra", rekao je Kon, ali i naglasio da je još rano sa sigurnošću govoriti.

"Ali već se naslućuje da se to dešava", dodao je on.