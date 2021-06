Strani državljani na revakcinaciji u Srbiji

U Srbiji je, prema zvaničnim podacima, zabeleženo ukuno 6.990 umrlih od Kovida i 715.604 zaraženih. U bolnicama je 381 osoba, na respiratorima 19.

Na snazi su nove, relaksiranije mere, kojima je dozvoljen neograničen rad ugostiteljskih objekata na otvorenom, a u zatvorenom do 01h, dozvoljena su masovna okupljanja i publika na utakmicama.

Obe doze vakcine primilo je 2.389.243 građana, a ukupno je dato 5.070.754 vakcina.

Strani državljani koji su krajem marta primili prvu dozu vakcine u Srbiji ovog vikenda dolaze da prime drugu dozu na Beogradskom sajmu od 8h do 17h, prenosi Fonet.

Direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić rekao je za RTS da je krajem marta u Srbiji vakcinisano više od 22.000 stranih državljana, na Sajmu tada više od 12.000. On je rekao da je proteklih dana na Sajmu vakcinisano najviše državljana BiH i Severne Makedonije.

U Srbiju je stiglo i 50.400 Astra Zeneka vakcina koje je donirala Rumunija

Pošiljka je jutros stigla na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a transport je omogućen kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije, prenosi Fonet. Ukupan iznos pomoći koja je putem ovog mehanizma mobilisana iz EU za Srbiju dostiže više od sedam miliona evra.

Pomoćnica ministra zdravlja za međunarodnu saradnju Danijela Urošević dočekala je vakcine i zahvalila Rumuniji na donaciji. Istakla je da vakcine iz Rumunije ne dolaze u Srbiju zato što one nedostaju, "već zato što vakcine iz Kovaks mehanizma kasne", saopšteno je iz Vlade.



"Srbija je jedna od najuspešnijih zemalja po nabavci vakcina srazmerno broju stanovnika i to se nije promenilo do danas. Imamo dovoljno cepiva i u ovom trenutku, ali vakcine koje je Srbija naručila putem Kovaks mehanizma nisu stigle na vreme i to je rešeno na ovaj način", rekla je Urošević i dodala da se vakcine iz Kovaksa očekuju tek narednog meseca.