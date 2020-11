Jevtić za Glas Amerike: Stanari zgrade u Prištini neće biti prinudno iseljeni

Stanari zgrade bivšeg Studentskog centra u Prištini imaju, kako je navedeno u odluci Opštine Priština, imaju rok od još šest dana da se isele iz stanova koje su pre 47 godina dobili na trajno korišćenje. Ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić izjavio je za Glas Amerike da neće biti prinudnog iseljenja, dok se ne nađe trajno rešenje za stanare. Jevtić je kazao da se u vezi s tim složio i gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti.

Opština Priština donela je nedavno odluku kojom se stanarima zgrade bivšeg Studentskog centra u Prištini nalaže da napuste stanove, jer je to opštinska imovina.

Rok za iseljenje je 1. decembar ove godine, a u odluci se navodi da se ako to ne učine “stvara osnova za obavezujuće izvršenje na račun stanara” protiv kojih će biti podnete i prekršajne prijave pred nadležnim organima.

Među 15 stanara ove zgrade koji su 1973. godine dobili stanove na trajno korišćenje je i Leposava Stojanović, jedina srpkinja koja živi u ovoj zgradi. Međutim ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić rekao je za Glas Amerike da je o ovom pitanju razgovarao sa gradonačelnikom Prištine Špendom Ahmetijem.

„Razgovarali smo na mnoge teme, jedna od tema naravno bila je i pitanje iseljavanja ovih ljudi pre svega gospođe Leposave Stojanović i ono što smo se negde složili je da niko neće biti prinudno iseljen dok se ne nađe trajno rešenje. Predlog je bio nekog privremenog rešenje za koje ja mislim da je neprihvatljivo. Naravno sama gospođa Stojanović će odlučiti ono što njoj odgovara neću ja, ali mi insistiramo da rešenje kako za nju, tako i za druge porodice bude trajno“, kazao je Jevtić.

Opština Priština zahteva da se stanari ove zgrade isele, jer je na tom mestu planirana izgradnja podzemne garaže.

Glas Amerike objavio je u ponedeljak priču o problemu koji je posle 47 godina zadesio Leposavu Stojanović i još 14 porodica koje žive u ovoj zgradi. Obišli smo je i i u utorak. Zahvaljuje svima na angažovanju oko rešavanja ovog problema, ali od stava kaže ne odustaje.

“Ništa nikome ne verujem nego lično da mi uruče rešenje za stan i gde da idem. Ja ne očekujem ništa drugo, ja ne mogu više da verujem nikome uopšte, ozbiljno vam kažem. Ja odavde mogu samo mrtva bez stana da izađem. Ja neću odavde da izađem dok mi ne obezbede stambeno pitanje to da im je jasno pa neka rade kako hoće, neka me zatrpaju ovde. Ja ne branim, neka ruše nisam protiv, ja ne osporavam posao i radove samo stan tražim”, kazala je za Glas Amerike Leposava Stojanović.

Ministar Jevtić ističe da je Ministarstvo za povratak spremno da na bilo koji način pomogne u rešavanju ovog spora, ali smatra da je „odgovornost pre svega na opštini Priština“, koja je prema njegovim rečima morala ranije da razmišlja o ovom pitanju.

„Dakle kada smo se upoznali sa ovim problemom istog trenutka smo reagovali. Mišljenja sam da bi iseljavanje gospođe Leposave bila ne samo loša poruka za sve one pre svega Srbe koji danas žive u Prištini, već i za one Srbe koji bi možda hteli da se u Prištinu vrate“, kazao je Jevtić.

Advokat Jovana Filipović za Glas Amerike kaže da Opština ima pravo da potražuje svoju imovinu, ali da po Zakonu postoje i određena ograničenja.

„Zakon kaže da opština može to da učini u svako vreme osim u nevreme. To je zakonska formulacija. U ovoj situaciji isto možemo da tumačimo na taj način da je u toku svetska pandemija znači kriza izazvana Kovid virusom i da su u pitanju lica starija od 65 godina kojima je kretanje onemogućeno, kao i to da je Priština grad koji se nalazi u crvenoj zoni, a da ta lica spadaju u neku rizičnu grupu građana. Za njih je svakako nevereme i najnepovoljniji trenutak u kome bi moglo da dođe do iseljavanja“, rekla je Jovana Filipović.

Glas Amerike pokušao je da o ovom problemu razgovara i sa gradonačelnikom Prištine Špendom Ahmetijim. Međutim on nije odgovarao na naše pozive i poruke.