Igor Simić, potpredsednik Srpske liste: Prvo deeskalacija - pa onda govorimo o izborima

"Da Sjedinjene Države zahtevaju od Vlade u Prištini što pre da pristupi deeskalaciji i ispuni zahteve koji su došli od Evropske unije. To podrazumeva povlačenje specijalnih jedinica sa severa Kosova i Metohije, ali i stvaranje atmosfere u kojoj će Srbi moći da nastave svoj život, ali i političko delovanje. To su preduslovi. Imali smo prethodnih meseci situaciju da su naši građani, civili, bili upucani u leđa – a da za to niko nije odgovarao. Čak i oni koji su bili uhapšeni pod pritiskom međunarodne zajednice pušteni su, nažalost, na slobodu nakon svega nekoliko dana. Proces je očigledno ostao u zapećku. Tražili smo i da se prestane sa arbitrarnim hapšenjima Srba – bez ikakvih dokaza, po principu da Srbi moraju da dokazuju nevinost“, napomenuo je Simić – dodavši da je, nasuprot tome, zadatak tužilaca da dokazuju krivicu građana koji se terete za nezakonita dela.

Simić : Plan Evropske unije, onako kako smo ga razumeli, koji je dogovoren sa zvaničnim Beogradom bio je da do deeskalacije dođe na taj način što će Beograd osloboditi uhapšene specijalce. To se desilo. Takođe, trebalo je da se smanji stepen borbene gotovosti Oružanih snaga Republike Srbije. Koliko znamo – to se desilo. Treći korak koji treba da preduzme srpska strana obuhvata i delovanje Srba na severu Kosova i Metohije i Srpske liste je da onog trenutka, kada ilegalni gradonačelnici napuste opštinske zgrade zajedno sa specijalcima…

Simić : Ako sa te strane gledamo situaciju, pre nego što smo imali ovu eskalaciju, krajem maja, onda u junu mesecu, i dan danas na severu Kosova i Metohije, mi smo već imali gradonačelnike, mi smo bili deo sistema. Policajci, tužioci, sudije, administrativno osoblje. To nije bilo dovoljno da zaštitimo prava srpskog naroda i da sprečimo eskalaciju. Mi smo u tom trenutku imali specijalne jedinice već prisutne na severu Kosova i Metohije, koje grade ilegalne baze tako što otimaju srpsku zemlju od srpskih domaćina, ne poštujući čak ni sopstvene zakone o eksproprijaciji. Dakle, samim postojanjem srpskih gradonačelnika, srpskih policajaca i sudija, nismo imali dovoljno alata i mehanizama da sprečimo režim Aljbina Kurtija da sprovodi teror nad srpskim narodom. Tako da, priča o izborima, kao o nekoj magičnoj piluli koja će rešiti sva otvorena pitanja, je zaista neodgovorna. To znači da neko nije upoznat sa situacijom.

Glas Amerike : Ali nisu govorili o spiskovima. Činjenica jeste da se EU oglasila da nije u redu da arbitrarno, bez sudskih procesa i odluka hapsiti Srbe. Hajde da ne zalazimo u spiskove. Pomenuli ste da se zalažete za mir, potrebno je ispuniti preduslove, gde ćete vi razmatrati onda da li ćete na njima da učestvujete, ipak je to jedan, da kažemo decidan input Evropske unije, koji doprinosi deeskalaciji. Da li mislite da je dovoljno to što biste odgovorili da spremni smo za mir, bez jasnog odgovora hoćete li da učestvujete na izborima ili ne, iako je preduslov za deeskalaciju po tvrdnji EU?

Simić : Naravno, i hoću da to znate. Mi smo zainteresovani za mir. Ja se bavim politikom, ali ovo nije pitanje političkih odluka, ovo je pitanje opstanka srpskog naroda, moje porodice i dece. Sve dece koja žive tamo, i srpske i albanske, jer kad se sačuva mir, sačuvali smo ga i za jedne i za druge. U tom smislu, mi smo spremni da razmislimo kako postupati u budućnosti, ali je pre toga potrebno stvoriti uslove. U atmosferi straha za goli opstanak i bezbednost srpskog naroda, nemoguće je voditi normalnu kampanju. Potrebno je, biću vrlo direktan, povući te specijalne jedinice, to je zahtev Srba, zahtev Evropske unije, zahtev Sjedinjenih Država. Povući specijalne jedinice koje su ilegalno prisutne.

Simić : Da i naišli smo na veliko razumevanje takvog stava. Samo što je razlika oko toga što kod njih postoji nada da će do deeskalacije doći, a ja kao neko ko živi na prostoru Kosova i Metohije tu deeskalaciju ne vidim. Brine me period koji je pred nama, da će neko u Prištini iskoristiti period ovih odmora da ponovo jednostranim potezima napravi još neki problem na severu Kosova i Metohije. U tom smislu smo jasno zahtevali da SAD preko svojih ljudi, posebno preko bezbednosnih institucija kakav je KFOR koji ima legitimitet i obavezu po Rezoluciji 1244, bude više prisutan na severu Kosova i Metohije i spreči svakog ko želi da ugrozi mir na tom području i ujedno Zapadnog Balkana.

Glas Amerike : To je nešto što vaši partneri traže od vas, SAD, EU, ljudi sa kojima ste razgovarali takođe to podržavaju…

Glas Amerike: Da li vi kao politička stranka možete odluku o potencijalnom učešću u izborima da donesete nezavisno od Beograda?

Simić: Odluku o tome da nećemo da učestvujemo na izborima doneo je naš narod, mnogo pre nego što je održan sastanak u Raški, na zajedničkom sednici predstavnika srpskog naroda Kosova i Metohije, kada su policajci skidali uniforme. To je bila odluka srpskog naroda, a ne odluka koja je doneta u Beogradu. Bojkot izbora koji su organizovani mimo naše volje je takođe bila odluka srpskog naroda. Nije bilo uticaja Beograda na tu odluku. Podsetiću da je Srpska lista više od deset puta htela da napusti kosovske institucije i skrene pažnju međunarodne javnosti da se ugrožavaju naša osnovna ljudska prava. Na zahtev zvačnog Beograda mi to nismo učinili, hteli smo da damo šansu miru. Hteli smo da damo šansu pregovaračima da ispune ono što su nam obećali. Evo na primer, te izbore nisu bojkotovali samo Srbi, čak i ti mladi albanski gradonačelnici su dobili duplo manje glasova od albanskih građana nego na izborima 2021. kada su učestvovali na njima. To je bila poruka i albanskog naroda ili neko misli da je Srpska lista zabranila i Albancima da glasaju. Ne, to su bili Albanci koji žive sa Srbima na severu. To je samo jedan konkretan primer koji kaže da obični ljudi nisu podržali politiku Aljbina Kurtija da se nasiljem rešavaju otvorena politička pitanja.

Glas Amerike: U nekoliko razgovora sa ovdašnjim kongresmenima, a čini mi se da je EU pominjala, postoji nešto što se zove, što kažu, Beograd ne bi trebalo da se meša u te potencijalne izbore koji bi se dogodili možda na jesen. Kako to razumete, na šta se to tačno odnosi, kako oni imaju utisak da se Beograd meša ili bi mogao da se meša?

Simić: Vrlo su proste stvari. Srbi na prostoru Kosova i Metohije ne bi opstali na prostoru Kosova i Metohije da nema Beograda. Plate, penzije, dečiji dodaci, socijalna davanja, finansiranje škola i bolnica. Ništa od toga ne bi bilo moguće. Najdirektniji opstanak srpskog naroda zavisi od Beograda. I to je činjenica. Kad su u pitanju odluke Srpske liste, one su autonomne, donose se od strane srpskog naroda. Ponekad, čak i ublažene u odnosu na to kakvi su stvarno stavovi našeg naroda, jer mi koji se bavimo politikom ipak moramo da vodimo računa o dugoročnim interesima našeg naroda na terenu.