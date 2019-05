Vučić: Nisam rekao da će Srbija vojno intervenisati

Nakon jutrošnje akcije kosovskih policijskih snaga na severu Kosova, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju poslanicima u Skupštini Srbije ocenio da je cilj te operacije da se utera strah Srbima sa tog dela Kosova.

On je obavestio poslanike i da je podigao nivo borbene gotovosti vojske, ali je poručio i da će Srbija čuvati mir i stabilnost. Na konferenciji za medije posle sednice parlamenta, Vučić je rekao i da će se događaj na severu Kosova odraziti na pregovore Beograda i Prištine:

"Posle ovog napada danas neće stvri biti iste. Nećemo sutra reći "puj pike, ne važi", sve je završeno. Biće drugačiji odnos. I prema albanskim pregovaračima, i prema svima onima koji su se i danas pravili blesavi, govoreći nam kako je to borba protiv korucije, ili se u prvom trenutku ne javljajući", rekao je Vučić novinarima.

Takođe, Vučić je odgovarajući na pitanja novinara istakao da ni u jednom trenutku u svom obraćanju nije rekao da će Srbija vojno intervenisati, već da će zaštiti srpski narod.

"Nećemo da ratujemo, čuvamo mir gotovo po svaku cenu, a to gotovo po svaku cenu je - ako neko misli da može da izvrši pogrom nad našim narodom", objasnio je Vučić.

A lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović pitao je u Skupštini Srbije, na konferenciji za medije, šta znači podizanje borbene gotovosti vojske i policije.

Mi nikada nismo imali tu vrstu problema sa kosovoskim Albancima, rekao je Jovanović i dodao:

"Mi silom možemo sa njima sve da rešimo, kao što smo rešavali u prošlosti. Pa to i oni znaju. To zna i svet, zato je tamo NATO. A gde mi tražimo svoju šansu? U tome da Putin dođe u Mitrovicu, kao što je došao u Damask? Pa da napravimo Siriju od Srbije? Jel to hoćemo? A ko danas kontroliše šta se tamo dešava", pitao je Jovanović.

Reagujući na događaje na severu Kosova, opozicioni Savez za Srbiju je u saopštenju ocenio da da je to rezultat propale politike Aleksandra Vučića, ali i da umnogome liči na zajedničku režiju Vučića i kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, koja neće ništa dobro doneti ni srpskom ni albanskom narodu.

Sličnu ocenu dao je i lider pokreta Dveri Boško Obradović - sve je posledica direktnog dogovora Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, kako bi se stvorili uslovi da se sprovede ideja o razgraničenju i priznavanju nezavisnosti Kosova, ocenio je Obradović.