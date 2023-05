Američki ambasador: Otkazivanje učešća u vežbama "Defender Europe" prva posledica za Kosovo

Američki ambasador u Prištini Džef Hovenijer izjavio je u utorak da vlada Kosova nije koordinisala sa Sjedinjenim Državama o svojim potezima na severu i da je stvorila nepotrebnu krizu, narušavajući odnose sa Vašingtonom. On je u susretu sa grupom novinara lokalnih medija rekao da je kriza nepotrebna i da predstavlja korak unazad u procesu normalizacije odnosa sa Srbijom, a podsetio i da reči državnog sekretara Entonija Blinkena, da će to uticati na odnose Kosova i Sjedinjenih Država.

„Prvi znak za to je sinoćna odluka komandanta američkih snaga u Evropi Kristofera Kavolija da otkaže učešće Kosova u vežbama 'Defender Europe 2023'. Za Kosovo je ova vežba završena“, rekao je ambasador Hovenijer. On je rekao da su Sjedinjene Države tražile od premijera Aljbina Kurtija da preduzme korake za poboljšanje situacije na severu, ali on nije odgovarao na zahteve.

„Razmatramo koji će drugi koraci biti. Moram da kažem da SAD u ovom trenutku nemaju mnogo entuzijazma da reaguju na neke interese Kosova, kao što je angažovanje sa zemljama koje nisu priznale Kosovo, ili aktivan rad na unapređenju evroatlantskog i međunarodnog puta Kosova“, rekao je on, izrazivši žaljenje zbog ovog razvoja događaja.

On je, međutim, izrazio nadu da će premijer Kurti prihvatiti američki savet i odmah preduzeti korake za smanjenje tenzija na severu. Ambasador Hovenijer je rekao da Sjedinjene Države imaju dva zahteva od kosovske vlade: da ne insistira da predsednici (koji su izašli sa izbora 23. aprila koje su bojkotovale srpske stranke) rade iz opštinskih zgrada i da povuku zvaničnike policije iz tri opštinske zgrade na severu.

"Ne razumemo zašto se alternativna mesta, ili druge javne zgrade, ne mogu koristiti za obavljanje svojih funkcija", rekao je ambasador Hovenier, navodeći činjenicu da su gradonačelnici opština na severu položili zakletvu na alternativnim lokacijama.

„Smatramo da je prisustvo kosovske policije u zgradama, u koje je nasilno ušla, veoma veliki izazov, pa smo zatražili od vlade da povuče policiju iz ove tri opštinske zgrade“, rekao je on, ističući da bi te akcije pomogle u smanjenju napetosti.

Upitan da li odluka Srbije da poveća borbenu gotovost vojske predstavlja pretnju za Kosovo, američki ambasador je rekao da „nikada nije dobar znak“ da susedne zemlje, sa kojima su odnosi napeti, mobilišu svoje snage.

„U ovom trenutku, zabrinuti smo zbog postupaka kosovske vlade, koji su stvorili ovu krizu na severu“, rekao je on, ističući da će smanjenje tenzija skrenuti pažnju na punu primenu Sporazuma za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, na koji su obe strane pristale u martu.

"Obe strane moraju to da sprovedu u potpunosti. To rešava i situaciju na severu. To je jedan od razloga zašto očekujemo da vlada hitno poradi na procesu formiranja Zajednice opština sa srpskom većinom", rekao je ambasador Hovenijer.