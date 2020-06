Hoti: Sa Srbijom nema pregovora o teritorijalnom integritetu

Premijer Kosova Avdulah Hoti izjavio je da o teritorijalnom integritetu Kosova neće biti pregovora sa Srbijom. On je kazao da će dijalog biti zasnovan na Ustavu Kosova i da će ga voditi premijer.

Predstavljajući u Akademiji nauka i umetnosti Kosova platformu vlade za dijalog sa Srbijom, premijer Avdulah Hoti rekao je da Kosovo u tom procesu ima tri principa.



„Prvi je da se o teritorijalom integritetu Republike Kosova ne može pregovarati. Ja ne želim, ni kao građanin, ni kao premijer, niti imam mandat da pregovaram o teritorijalnom integritetu Kosova. Drugo, u sporazumu koji treba da se postigne o normalizaciji odnosa i recipročnom priznanju, sporazum mora da osigura da konflikt između Kosova i Srbije nestane jednom zauvek, dakle, drugo je da se o ustavnoj organizaciji države Kosovo ne pregovara, dakle nema međuvlasti. Treće je da sporazumi koji će se postići moraju da budu u duhu Ustava Kosova“, poručio je Hoti.

Hoti je istakao da finalni sporazum neće imati nikakvog smisla ako ne dođe do recipročnog priznanja.

„Ne privremeno recipročno priznanje po modelu dve Nemačke ili po drugim modelima. Već recipročno priznanje koje će da nam osigura stolicu u Ujedinjenim nacijama i priznanje od pet država članica Evropske unije koje nas još nisu priznale“, kazao je Hoti.

Predsednik Kosovske akademije nauka i umetnosti Mehmet Kraja rekao je da je "deo spoljnog faktora zloupotrebio kosovsko poverenje za dijalog".

“Ne treba deliti politički faktor, na one koji žele SAD i one koji žele EU. Do sada nije vladalo interesovanje za sporazume, a to stvara prostor onima koji žele da ga zloupotrebe", rekao je Kraja.

Na ovom događaju nije bio obezbeđen prevod na srpski jezik.