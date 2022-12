Eskobar: Ako se ne reši pitanje ZSO, bićemo u neprekidnoj krizi

„Crnoj Gori hitno potrebni prevremeni izbori“

Američki diplomata je prvi put javno govorio o zabrinutosti zbog ustavne krize u Crnoj Gori, o čemu je, kako kaže, privatno razgovarao sa tamošnjim političarima.

"Zabrinut sam što je Crna Gora izgubila vreme da sprovede reforme koje EU traži da zatvori poglavlja. Otvorena su sva poglavlja, treba ih zatvoriti. Nadamo se da će CG ostati na poziciji lidera u procesu članstva ka EU. Sada je izazov to što se nalazi u veoma dubokoj ustavnoj krizi. Neke partije žele izmenu Zakona o predsedniku, iako ne postoji kvorum u Ustavnom sudu, tako da praktično ne postoji telo koje može da kaže da li je promena Ustava urađena kako treba, ili ne. Moramo da se fokusiramo na dve stvari: prvo, te pozicije moraju biti popunjene hitno, a ne da se igraju igrice i pokušavaju dobiti politički ustupci za to. Drugo, iskreno, mislim da je ovoj vladi potrebno da joj javnost potvrdi mandat, što znači da se ide na izbore. Potrebni su prevremeni izbori. I to je potrebno uraditi hitno. A onda da se ponovo fokusiramo na ono što je važno za građane: vladavina prava, borba protiv korupcije, ekonomija, a ne ono što stvara podele – ko je Srbin, a ko je Crnogorac i u koju crkvu idu. To samo još dublje destabilizuje zemlju“.