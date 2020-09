Džonson: Britanija napušta pregovore o Bregzitu ako ne bude sporazuma do 15. oktobra

Britanski premijer Boris Džonson oštro je u nedelju govorio pred održavanje ključne runde trgovinskih post-Bregzit pregovora sa Evropskom unijom, rekavši da bi Britanija mogla da se povuče iz razgovora za nekoliko nedelja i insistirajući da bi izlazak bez dogovora bio "dobar ishod za Ujedinjeno Kraljevstvo".

Sa pregovorima u ćorsokaku, Džonson je rekao da će sporazum biti moguć samo ako su pregovarači sa EU spremni da "preispitaju svoje trenutne stavove".

EU je, zauzvrat, optužila Britaniju za to što nije uspela da ozbiljno pregovara.

Britanija je napustila EU, zajednicu od 27 država, 31. januara, tri i po godine nakon što je zemlja tesno na referendumu odlučila da prekine četiri decenije dugo članstvo u Uniji. Politički odlazak biće praćen ekonomskim razlazom nakon što istekne 11-omesečni period, 31. decembra, i nakon što Britanija napusti jedinstveno tržište EU i carinsku uniju.

Bez sporazuma, Nova godina će doneti tarife i druge ekonomske barijere između Velike Britanije i evropskog bloka, najvećeg trgovinskog partnera Britanije. Džonson kaže da će zemlja "snažno napredovati".

Glavni britanski pregovarač, Dejvid Frost, i njegov EU kolega Mišel Barnie trebalo bi da se sastanu u Londonu počevši od utorka, na osmoj rundi pregovora.

Ključna tačka spoticanja je pristup evropskih brodova britanskim ribarskim vodama i državna pomoć industrijama. EU je odlučna da obezbedi "teren" za konkurenciju, tako da britanske firme ne mogu da podriju standarde bloka po pitanju očuvanja životne sredine ili radnih mesta, niti da upumpavaju javni novac u britansku industriju.

Britanija optužuje blok da iznosi zahteve koji nisu uvedeni drugim zemljama sa kojima ima sporazume o slobodnoj trgovini, kao što je slučaj sa Kanadom.

Frost je rekao za list Mejl on sandej da Britanija "neće praviti kompromise po fundamentalnim pitanjima imanja kontrole nad svojim sopstvenim zakonima".

"Nećemo prihvatiti odredbe o jednakim uslovima koje nas zaključavaju na način na koji EU radi stvari", rekao je on.

EU je sapštila da sporazum mora da bude postignut pre novembra, kako bi se dalo vremena za parlamentarno odobravanje i pravno preispitivanje pre nego što istekne tranzicioni period.

Džonson je dao i kraći rok, rekavši da spozaum treba da bude zaključen do samita EU zakazanog za 15. oktobar.

"Ukoliko se ne možemo sporazumeti do tada, ne vidim da će biti sporazma o slobodnoj trgovini između nas i treba zajedno da prihvatimo to i krenemo dalje", kazao je on.

Barnie je rekao prošle nedelje da je "zabrinut i razočaran" nedostatkom napretka i da se VB nije "nastupala konstruktivno".

Bez sporazuma, britanske kompanije za transport robe upozorile su da bi moglo doći do zastoja u lukama, a isporuke ključnih dobara u Britaniji mogle bi biti "ozbiljno poremećene" počev od 1. januara.

Francuski ministar inostranih poslova Žan Iv le Drijan rekao je u nedelju da ragovori "ne idu dobro", odbacujući britanske pokušaje da se ubaci seme razdora među zemlje EU po pitanjima kao što je ribarenje. Le. Drijan je rekao da 27 zemalja ostaje ujedinjeno.

"Mi bismo preferirali sporazum, ali sporazum na osnovama našeg mandata", rekao je on za Frans inter radio. "Ne postoji prostor za akciju, već ceo paket, uključujući i paket ribarenja, treba da prihvaćen kako bi se izbeglo nepostojanje sporazuma".